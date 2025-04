Osm z 10 Čechů si myslí, že svět čelí největší nejistotě od roku 1989. Je čas spojit síly, žádají po politicích

Nejistota v době polykrize

Svět se nachází v tzv. polykrizi: covid, válka, inflace, energetická krize či pokračující klimatická krize. Společnosti celého světa jsou posledních pět let atakovány nepřetržitými a navzájem se prolínajícími krizemi. Výjimkou není ani česká populace. 77 % Čechů má pocit, že současný svět přináší největší nejistotu od roku 1989. Přestože tento pocit nejsilněji vnímá nejstarší generace, je přítomný i u nadpoloviční většiny zástupců nejmladší generace ve věku 18-34 let. Nejistota má závažné důsledky také pro budoucnost. Pouze 32 % lidí si myslí, že další generace budou žít v lepším světě, než je ten dnešní. Nejpesimističtější jsou lidé mezi 25-44 lety. „Výzkum potvrzuje některá alarmující data, jako je například historicky nejnižší porodnost, kterou Česko zažilo v roce 2024. Podstatná část populace žije ve velké nejistotě, která má často globální příčiny, a která trvá již několik let. Zároveň lidé uvažují v mnohem kratším horizontu událostí a méně plánují na dlouhá léta dopředu,“ uvádí Michal Kormaňák, ředitel divize Ipsos Public Affairs.

Ekonomika a bezpečnost v centru obav

V současné době u Čechů převažují zejména obavy ekonomického a bezpečnostního charakteru. 54 % populace uvádí, že má obavu z ekonomické nestability, 36 % lidí poté uvádí jako jednu ze svých hlavních obav geopolitickou nestabilitu v souvislosti s napětím v mezinárodním prostředí. Necelá třetina populace má poté strach z vnitřní bezpečnosti Evropy v souvislosti s imigrací. Tuto obavu častěji vyjadřuje nejstarší generace. Ta nejmladší se naopak více obává ztráty svobody a demokracie, případně dopadů klimatických změn.

Klíčové otázky země vyžadují politickou jednotu

Současná doba nejistoty také souvisí s voláním po politické jednotě v klíčových otázkách země, které jsou bezpečnostního či zahraničně-politického charakteru. To, že by politické strany napříč spektrem měly v těchto otázkách více spolupracovat, nehledě na to, kdo je u vlády, si myslí 85 % Čechů. Zároveň 63 % populace tvrdí, že bychom měli zůstat pevnou součástí EU i NATO. „Žijeme v geopoliticky nestabilní době a regionu, což s sebou nese nemalé nároky na zajištění bezpečnosti státu. 8 z 10 Čechů si myslí, že česká politika společnost uměle rozděluje, i proto hledají alespoň v základních bezpečnostních otázkách shodu napříč politickým spektrem,“ dodává k výsledkům výzkumu Michal Kormaňák.

O výzkumu

Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let, použit byl kvótní výběr respondentů podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti sídla. Celkem se výzkumu zúčastnilo 1004 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz, sběr dat probíhal v termínu 10. 4. - 14. 4. 2025. Sběr dat se řídí etickými a metodickými pravidly profesních organizací SIMAR a ESOMAR.

Výzkum byl realizován bez zadavatele na vlastní náklady agentury Ipsos.