Čekání na slevu jako národní zvyk
Podle dat, která analyzovali odborníci z Publicis Groupe, dává 81 % českých uživatelů internetu ve věku 16 a více let přednost čekání na slevu před nákupem za plnou cenu. Jde zhruba o 6,3 milionu lidí. Tento postoj je pozoruhodně konzistentní, v roce 2022 to bylo 83 % a v roce 2024 82 %. V regionu střední a východní Evropy přitom na slevu čeká jen 68 % lidí. Češi jsou tedy mezi sousedy jedněmi z nejtrpělivějších nakupujících.
„Z naší analýzy GWI dat vidíme, že trpělivost s nákupem je v Česku hluboce zakořeněná. Lidé si dlouho dopředu vybírají, odkládají nákup a čekají na správný okamžik. Black Friday pro ně není spontánní nákupní horečka, spíš vyvrcholení plánu, který si připravují celé týdny,“ říká Arnošt Mertlík, Senior Insights Consultant v Publicis Groupe.
Návrat do obchodů
Zajímavý vývoj ukazují také data o tom, kde Češi nakupují nejraději. Po období růstu e-shopů se Češi znovu vracejí do kamenných prodejen. V roce 2022 dávalo přednost nakupování online 52 % lidí, v roce 2024 to bylo už 55 %. Nejnovější data ale ukazují, že se preference Čechů srovnaly. Dnes preferuje e-shopy 50 % Čechů a druhá polovina se raději vydá do kamenné prodejny. V celém regionu přitom online nákupy preferuje 57 % lidí.
Velké rozdíly jsou znatelné i mezi generacemi. Online nakupování upřednostňuje 59 % mileniálů a 57 % příslušníků generace Z, ale jen 47 % generace X a 37 % baby boomerů. Ti naopak v 63 % případů dávají přednost obchodu, kde si zboží mohou osahat a vyzkoušet.
„Vidíme, že po pandemickém e-commerce boomu se nakupování znovu stává i společenským zážitkem. Lidé chtějí zboží vidět na vlastní oči, poradit se s prodavačem a z předvánočního nakupování udělat rodinný program. Z prodejů v kamenných obchodech vidíme, že rozhodně vůbec nejsou pozadu oproti online nákupům,“ dodává Arnošt Mertlík.
Králové a královny kuponů? Babičky a dědečkové
Slevové kódy a kupony využívá 57 % Čechů, přičemž toto číslo se od roku 2022 prakticky nemění, zatímco v regionu je to 48 %. Není překvapením, že nejvíce využívají kupony baby boomeři (61 %) a generace X (59 %), u mladších věkových kategorií je to zhruba polovina, přesněji u mileniálů je to 54 % a u generace Z jen 50 %.
Pomalu, ale jistě roste obliba věrnostních programů. V roce 2022 je využívalo 51 % Čechů, dnes 53 %, přičemž v obou letech to je výrazně vyšší číslo než regionální průměr (36 %). Nejvěrnějšími sběrateli bodíků jsou lidé z generace X (61 %) a baby boomeři (57 %), naopak u nejmladší generace Z je využívá jen 41 %.
„Mladí lidé jsou přirozeně více digitální, ale paradoxně méně loajální. Rádi zkoušejí nové značky a neradi se vážou. Starší generace mají svůj osvědčený obchod, svou kartičku a svůj systém, jak ušetřit. Ten jim funguje roky,“ vysvětluje Arnošt Mertlík.
Méně googlení, více srovnávačů
Češi přitom tráví méně času zkoumáním produktů na internetu. Zatímco v roce 2022 si 53 % lidí předem zjišťovalo informace o produktech online, dnes je to 47 %. Když už informace hledají, 36 % z nich sáhne hlavně po srovnávači cen, což je víc než regionální průměr (33 %). Nejsilnějším lákadlem při nákupu online pak zůstává doprava zdarma, kterou zmiňuje 59 % Čechů.
Nakupující Čech v číslech
- 81 % Čechů si raději počká na slevu, přičemž v ostatních zemích v regionu střední a východní Evropy si na slevu počká 68 % lidí
- 50 % vs. 50 % je poměr Čechů, kteří preferují e-shop, a těch, kteří dávají přednost nákupu v prodejně
- 63 % baby boomerů dává přednost nakupování v kamenné prodejně
- 61 % baby boomerů používá slevové kupony (generace Z: 50 %)
- 53 % Čechů je zapojeno do věrnostních programů (region CEE: 36 %)
- 59 % Čechů láká k nákupu online hlavně doprava zdarma
Analýza: Publicis Groupe Czech Republic. Zdroj dat: GWI Core, uživatelé internetu v České republice. Aktuální data: Q3 2025 – Q2 2026, přibližně 4000–5000 respondentů na otázku. Srovnání v čase: kalendářní roky 2022 a 2024. Generační údaje vycházejí z menších vzorků (přibližně 360–1 100 respondentů). Srovnání CEE vychází z regionální skupiny GWI „Central & Eastern Europe“ (Česko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Turecko). Data popisují obecné nákupní postoje a chování, nikoli nákupy přímo během Black Friday. Procenta jsou zaokrouhlena.
Zdroj: Publicis Groupe
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60115.