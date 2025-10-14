Osmany Laffita a prestižní modelky ovládnou Czech Fashion Week 2025

Součástí programu bude i exkluzivní narozeninová show „Děkuji 60“, kterou Laffita sám označuje za své osobní poděkování fanouškům a podporovatelům. Diváci se mohou těšit nejen na retrospektivu jeho dosavadní tvorby, ale i na premiéru zcela nové kolekce, jež slibuje okouzlit originalitou a emocemi.
O jedinečnou atmosféru se postarají i přední české a slovenské modelky, které na přehlídkovém mole představí Osmanyho exkluzivní modely. Mezi nimi nebude chybět Iveta Lutovská (Česká Miss 2009), Kateřina Průšová (Česká Miss 2002), Aneta Vignerová (Miss ČR 2009), Karolína Surý Kopincová (Miss Czech Republic 2020), Nikola Kokyová (Miss ČR 2019), Kinga Puhová (Miss Universe Slovakia 2023), Karin Bacílková (Miss ČR 2024), Michaela Tomanová (Miss Universe ČR 2025), Viktoria Güllová (Miss Universe SR 2025) či Denisa Kubešová (Milano & Paris Fashion Week).
Večer obohatí také dobročinná aukce unikátních módních předmětů, jejíž výtěžek poputuje na podporu charitativních projektů.
Czech Fashion Week 2025 slibuje mimořádnou událost světové úrovně – spojení módy, emocí, umění a oslav osobnosti, která již desítky let formuje českou i mezinárodní módní scénu.
Více informací a vstupenky naleznete na www.cfw.cz
