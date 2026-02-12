Osmany Laffita ulovil Muže roku Veselého! Je hvězdou reklamy na jeho parfém

S Veselým má Laffita zkušenosti ze své velké podzimní přehlídky na letňanském výstavišti, kde se v závěru října fitness trenér z Mladé Boleslavi objevil na mole. "Svůdná, magická, výrazná, nezapomenutelná. Mania by Osmany Laffita," pochvaluje si novinku rodák z Kuby.
A kde vlastně Osmany prožije letošního Valentýna? "V pátek ráno odlétáme s manželem přes Vídeň na Maledivy, kde budeme slavit našeho 33tého Valentýna společně na pláži. Mezi páry je 33 let vztahu už skoro zázrak a jeden z důvodů je, že držíme svátek svatého Valentýna," prozradil návrhář.
Zdroj: Osmany Rodriguez Laffita