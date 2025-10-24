Osmnácté narozeniny Palladia: den plný módy, hudby a emocí přilákal tisíce návštěvníků

Slovem celý den provázela oblíbená moderátorka Eva Decastelo, módní inspiraci přinesl „fashion boss“ Filip Vaněk a o hudební zážitek se postarala zpěvačka Debbi, dvojnásobná držitelka Ceny Anděl. Součástí oslav byla také autogramiáda Zdeňka Pohlreicha spojená s vydáním jeho nové knihy, narozeninové slevy v aplikaci PALLADIUM KLUB, soutěže o atraktivní ceny a slavnostní krájení narozeninového dortu, ze kterého mohli ochutnat i návštěvníci.
Móda, styl i emoce v srdci Prahy
Podzimní módní přehlídky v režii Filipa Vaňka představily aktuální trendy i kombinace dostupné přímo v prodejnách v nákupním centru Palladium. Stylista Filip Vaněk ve svém typickém stylu propojil humor, vytříbený vkus, energii a praktičnost a inspiraci si tak odnesli milovníci módy všech věkových kategorií.
„Jsme nadšení z toho, jakou energii letošní oslava měla. Bylo vidět, že si lidé den opravdu užili – ať už kvůli módě, hudbě, nebo atmosféře. Osmnácté narozeniny pro nás nejsou jen symbolickým milníkem, ale i potvrzením toho, že Palladium zůstává místem, kam se lidé rádi vracejí nejen kvůli nákupům, ale i zážitkům,“ říká Milan Rumler, marketingový ředitel Palladia.
Palladium: místo příběhů, stylu i inspirace
Nákupní centrum Palladium se od svého otevření v roce 2007 stalo ikonickým místem v historickém srdci Prahy. Každý den jím projde přes 40 000 lidí – za 18 let existence je to již více než 275 milionů návštěvníků.
V letošním roce rozšířily nabídku nové značky, například Tommy Hilfiger, Bijou Brigitte, Bath & Body Works či Dave’s Burger, a pro rodiny s dětmi vznikl nový dětský koutek Minihood Café.
Oslava osmnáctin tak byla nejen připomenutím úspěšné historie, ale i pohledem do budoucnosti – Palladium potvrzuje, že není jen nákupním centrem, ale i živým prostorem plným příběhů, módy a emocí.
Na pódiu i mimo něj vládla skvělá nálada. O tu se postarala především moderátorka Eva Decastelo, která je s Palladiem spjatá už od jeho otevření. V krátkém rozhovoru po akci prozradila, co pro ni tato oslava znamená.
Co pro vás osobně znamená slavit s Palladiem jeho plnoletost?
„Jsem moc ráda, že když jsem byla u „narození“ Palladia před osmnácti lety, „moje dítě“ na mě nezapomnělo a pozvalo mě i na oslavu plnoletosti. To se přece musí pořádně oslavit!“
Jak podle vás dokáže móda nebo prostředí ovlivnit atmosféru a náladu lidí?
„Móda i prostředí ovlivňovaly a vždy budou ovlivňovat náladu lidí. Čím je prostor příjemnější, móda hezčí a lidé milejší, tím lépe se každý v okolí cítí.“
Které místo máte v Palladiu nejraději a proč?
„Protože vůbec neumím vařit, je moje nejoblíbenější místo v Palladiu „food court“ – tam se mi vždycky vyřeší všechny problémy s jídlem.“
Palladium na náměstí Republiky v Praze je oblíbeným místem nákupů a setkávání. Součástí komplexu je 170 obchodů, 30 restaurací, prvotřídní kanceláře a garáže s kapacitou pro veřejnost 700 míst, kde můžete parkovat již od 50 Kč za hodinu (více informací na www.palladiumpraha.cz).
Oblíbenost Palladia potvrdila veřejnost i odborná porota, která mu udělila prestižní ocenění "Superbrands" pro roky 2023, 2024 a 2025.
Více informací o Palladiu naleznete na www.palladiumpraha.cz.
Sledujte nás na: @Facebook a @Instagram