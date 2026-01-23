Osobností roku 2025 v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu je Milan Macholán

Milan Macholán stojí v čele společnosti PBS Velká Bíteš od roku 2003. Pod jeho vedením firma dlouhodobě roste, výrazně posílila svou pozici v obranném a leteckém průmyslu a systematicky investuje do rozvoje výrobních kapacit, moderních technologií a výzkumu a vývoje.
V roce 2025 PBS Velká Bíteš realizovala investice do rozvoje výrobního závodu ve výši takřka jedné miliardy korun. Zaměřuje se především na další rozšíření výrobních kapacit, zavádění špičkových technologií a posílení výzkumně-vývojových aktivit, včetně náboru nových zaměstnanců napříč profesemi.
Výsledkem této dlouhodobé strategie jsou i rekordní hospodářské výsledky – v roce 2024 společnost poprvé ve své historii překročila hranici tržeb 2 miliard korun a v roce 2025 2,7 miliardy korun.
„Tohoto ocenění si velmi vážím a beru ho především jako ocenění práce celého týmu PBS. Dlouhodobě se nám daří firmu rozvíjet a dosahovat stabilních výsledků díky nasazení našich zaměstnanců, kterým bych chtěl upřímně poděkovat. Bez jejich profesionality, osobního přístupu a loajality by těchto úspěchů nebylo možné dosáhnout a ani získat toto ocenění,“ uvedl generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán.
Ing. Milan Macholán vystudoval Strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně. Do PBS Velká Bíteš nastoupil v roce 1993 jako obchodní referent divize letecké techniky a postupně se vypracoval až na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva.
Dnes je respektovanou osobností českého leteckého a strojírenského průmyslu a dlouhodobě se podílí na rozvoji exportních aktivit společnosti na klíčových světových trzích.
Zdroj: PBS Group