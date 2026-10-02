Ostrava a Katovice chtějí společně rozvíjet jeden metropolitní celek

„Z podpisu mám radost hlavně proto, že nevznikl jako formální dokument od pracovního stolu. Předcházela mu konkrétní jednání, při kterých jsme zjistili, že další rozvoj spolupráce vidíme velmi podobně. Shodujeme se v ambici, v tématech i v tom, že nemá smysl ztrácet čas. Teď máme společně definované oblasti a můžeme se pustit do práce,“ uvedl primátor Ostravy Jan Dohnal.
Memorandum, podepsané poslední zářijový den roku 2026 v Ostravě, vychází z každodenní reality česko-polského pohraničí. Ostrava a Katovice jsou centry rozsáhlého území propojeného dopravou, ekonomikou, průmyslem, pracovními příležitostmi, univerzitami, kulturou i běžným pohybem obyvatel. Obě města současně procházejí podobnou hospodářskou a společenskou proměnou spojenou s útlumem tradičního průmyslu, rozvojem nových technologií a potřebou přilákat investice i kvalifikované pracovníky.
„Katovice mají podepsány dohody o partnerství s 12 městy z různých částí světa. Jedná se o spolupráci na různých úrovních s městy Groningen, Kaohsiung, Kolínem, Košicemi, Lvovem, Miskolcem, Mobilem, Opavou, Pulou, Saint-Étienne, Shenyang a Ostravou. Poslední z uvedených měst leží nejblíže Katovicím a stejně jako naše město je součástí historického Horního Slezska. Není proto divu, že chceme tuto spolupráci prohlubovat budováním přeshraničních mostů spolupráce v konkrétních oblastech. Odtud vychází myšlenka podepsání memoranda o společném rozvoji přeshraniční metropolitní oblasti,“ řekl Marcin Krupa, primátor Katovic.
Primátor města Ostravy Jan Dohnal dodal: „Ostrava a Katovice spolupracují dlouho. Memorandum není začátkem našeho vztahu, ale dohodou o tom, jak jej chceme dál rozvíjet. Potřebujeme, aby se pravidelně potkávali nejen představitelé obou měst, ale také odborníci na dopravu, investice, územní rozvoj, energetiku, školství nebo kulturu. Právě tam mohou vznikat konkrétní projekty.“
Mezi hlavní oblasti spolupráce patří doprava, mobilita a přeshraniční dostupnost, strategické plánování, hospodářský rozvoj, investiční prostředí, věda, výzkum a inovace, energetika a technická infrastruktura nebo proměna průmyslových a rozvojových území. Města chtějí rovněž sdílet data a odborné zkušenosti, spolupracovat v kultuře a vzdělávání a společně prezentovat potenciál celého regionu.
Memorandum zároveň stanovuje praktické formy spolupráce. Počítá s pravidelnými jednáními, pracovními a expertními skupinami, koordinací strategických aktivit, společnou přípravou projektů a výměnou informací. Ostrava i Katovice určí své koordinátory, kteří budou odpovědní za průběžnou komunikaci a přípravu jednotlivých kroků. Dokument nevytváří novou správní strukturu ani právně vymahatelné závazky. Je společnou deklarací vůle obou měst a základem pro dlouhodobou spolupráci. Vyhotoven byl v české, polské a anglické jazykové verzi, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost. Účinnosti nabyl podpisem představitelů obou měst.
Zdroj: Magistrát města Ostravy
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59432.