Ostrava intenzivně investuje do opatření ke zvýšení bezpečnosti

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Ostrava 17. září 2026 (PROTEXT) - Město Ostrava intenzivně investuje do celého spektra opatření ke zvýšení bezpečnosti. V ulicích města Ostravy, jako první v Moravskoslezském kraji, nyní pomáhají i prvosledové policejní hlídky, které nově disponují speciálním vybavením dvou vozidel. A pomyslnou pomocnou ruku v mimořádných situacích nabídnou vedle profesionálních také ostravští dobrovolní hasiči, jejichž vybavení bylo opět rozšířeno o další moderní vybavení k zásahům.

„Živelní pohromy, mimořádné události a různé krizové situace se bohužel nevyhýbají ani Ostravě. Kontinuálně proto výrazně investujeme do opatření ke zvýšení bezpečnosti, náklady města přesahují stovku milionů korun. Jsou situace, v nichž jde o život a ve kterých hraje rychlost příslušníků integrovaného záchranného sboru na místě události klíčovou roli. Výčet by byl dlouhý, veskrze se jedná o různé násilné činy, všichni si pamatujeme neštěstí ve Fakultní nemocnici Ostrava, kdy došlo ke střelbě. Musím předeslat, že dojezdové časy prvosledových hlídek v Ostravě jsou v současnosti vynikající, nicméně k dalšímu zlepšení může přispět i nové speciální vybavení prvosledových vozidel Policie ČR, které jsme zafinancovali částkou 1,9 milionů korun, aby měli ideální podmínky a pomoc obyvatelům města byla co nejefektivnější,“ konstatuje Jan Dohnal, primátor města a dodává: „dovolte mi opětovně poděkovat všem příslušníkům integrovaného záchranného systému za jejich nelehkou službu ve prospěch obyvatel Ostravy.“

Nově pořízené špičkové vybavení bylo instalováno do dvou vozidel Policie České republiky, která jsou využívána policisty oddělení hlídkového služby Městského ředitelství policie Ostrava v rámci projektu „Velitel policie.“ Tito zkušení a speciálně vyškolení policisté zasahují na místech mimořádných událostí, spolupracují s kolegy složek IZS. Jsou k dispozici 24 hodin denně, jejich dojezdový čas na místo události po jejím oznámení je pět minut. Prvosledové hlídky jsou na místech událostí takřka vždy jako první, mají nadstandardní vybavení a jejich výcvik je specifický. Průměrně vyjíždí ke dvěma tisícům událostí oznámených na linku 158. V průběhu roku zadrží stovky pachatelů protiprávního jednání, vypátrají řadu osob hledaných či pohřešovaných, zachraňují lidské životy při dopravních nehodách či zdravotních obtížích. Obyvatelům města pomáhají policisté oddělení hlídkové služby Městského ředitelství policie Ostrava již déle než 17 let.

„Na našem oddělení hlídkové služby vznikl v roce 2024 v rámci projektu ‚velitel policie,‘ sestávající z 11 zkušených a speciálně vyškolených policistů. Praxe v rámci republiky byla sjednocena a počet těchto specialistů byl v Ostravě navýšen na 14 příslušníků. Tito policisté koordinují činnost svých kolegů a spolupracují s příslušníky dalších složek IZS na místech mimořádných událostí. Díky rozšířenému vybavení jsou schopni dokončit zákrok bez prodlení a další podpory. Nově pořízené vybavení a technologie policistům umožní realizovat ještě rychlejší zákrok,“ vysvětlil plk. Antonín Řezníček, ředitel Městského ředitelství policie Ostrava. Dalších pět milionů korun investuje Ostrava do pořízení speciálního vozidla v rámci dohledu na silniční provoz, určeného zejména k detekci přetížených nákladních vozidel ve městě.

Pokračuje ale také masivní pořizování potřebné techniky pro ostravské dobrovolné hasiče. Ti pod vedením hasičů profesionálních pomáhají při řadě rozličných událostí. Aktuálně jsou ostravské jednotky sborů dobrovolných hasičů dovybavovány další speciální technikou. Město, stejně jako v loňském roce, investovalo devět milionů korun a zafinancovalo technické prostředky k záchraně lidských životů, zejména při technických zásazích. Ostrava také procesuje největší obměnu cisternových automobilových stříkaček pro jednotky dobrovolných hasičů. V terénu již slouží 10 těchto nově pořízených speciálních vozidel, dalších pět bude dodáno v příštím roce. Nové cisternové automobilové stříkačky nahradily techniku starou i čtyřicet let. Náklady jsou ve výši takřka 180 milionů korun, na financování se podílí Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a Moravskoslezský kraj. Ostrava však investuje taktéž do zvýšení akceschopnosti ostravské městské policie. Pořizuje drony, elektrické paralyzéry, stan pro krizové situace a další vybavení.

„Klíčem je však ideální spolupráce a vysoká profesionalita našich příslušníků integrovaného záchranného systému, zasahujících v krizových, mimořádných událostech nebo řešících protiprávní situace. V uplynulém desetiletí ve městě významně poklesla kriminalita. Městské ředitelství Ostrava evidovalo v roce 2015 12 479 těchto skutků, v roce 2025 policisté zaevidovali 8 264 trestných činů. Za uplynulých deset let investovalo město do prevence kriminality víc jak 260 milionů korun. Městský kamerový systém je kontinuálně zdokonalován a rozšiřován, což přispívá k předcházení i objasňování protiprávního jednání. Vloni jsme otevřeli nové dohledové kamerové pracoviště v Ostravě-Hrabůvce. Smysluplné jsou kamery ve vozech Dopravního podniku Ostrava,“ dodává Jan Dohnal, primátor města Ostravy.

 

Zdroj: Magistrát města Ostravy

www.ostrava.cz

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59174.

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