Ostrava otevírá jednu z nejmodernějších střelnic v republice

Nová střelnice, jejímž investorem a provozovatelem je městská společnost VÍTKOVICE ARÉNA, vyrostla na místě bývalého nevyhovujícího areálu. Nabízí tři samostatné kryté střelnice pro střelbu z puškových, pistolových a malorážkových zbraní (do 50 m) a vzduchovkových zbraní (do 10 m). Pro sportovní kluby i pro veřejnost se brány areálu naplno otevřou v průběhu září.
„Ostrava potvrzuje svou roli metropole sportu. Nejde nám jen o velké stadiony, ale o pestrost a kvalitu zázemí pro všechny disciplíny. Sportovní střelba má u nás obrovskou tradici, ale naši reprezentanti i talentovaná mládež dosud postrádali moderní tréninkové centrum odpovídající 21. století. Touto stavbou vracíme Ostravu na mapu vrcholového střeleckého sportu a zároveň dáváme nový smysl lokalitě, která roky jen chátrala,“ uvedl primátor města Jan Dohnal.
Podoba areálu vzešla z dílny společnosti ADEA projekt pod vedením architekta Aleše Vojtasíka. Stavba byla výzvou nejen technickou, ale i ekologickou, neboť se nachází v blízkosti ochranného pásma vodního zdroje.
„Cílem bylo místo výrazně zkvalitnit a citlivě zasadit do okolní přírody. Chtěli jsme, aby střelnice nebyla jen strohým sportovištěm, ale příjemným místem pro sportovce i jejich doprovod. Věřím, že v tomto areálu získává Ostrava další stavbu, která přispívá k obnově jejího sebevědomí a identity jako moderního města,“ popsal autor projektu Aleš Vojtasík.
Náměstek primátora Aleš Boháč poukázal na vysoké „zelené“ standardy stavby: Budovy jsou osazeny vegetačními střechami o celkové rozloze přes 1 600 metrů čtverečních, fasády pokryje pnoucí břečťan a v areálu bylo vysázeno 37 nových stromů i desítky popínavých rostlin. To napomáhá hospodaření s dešťovou vodou a snižuje tepelný ostrov v lokalitě. Standardy zelených střech a vertikální zeleně, uplatněné při zbudování střelnice bude město do budoucna uplatňovat rovněž v dalších podobných staveb v budoucnu.“
„Projekt této špičkové střelnice není důležitý výhradně sám o sobě. Jeho velkou přidanou hodnotu pro městský celek představuje fakt, že zapadá do mozaiky staveb, přispívajících k podobě nové tváře Ostravy. Podobně jako třeba nový koncertní sál, nápaditě pojaté parkovací domy nebo atraktivní bytové rezidence,“ připomenul náměstek primátora Břetislav Riger zajímavé stavební provedení střelnice.
Nespornou výhodou nového areálu střelnic je pak skutečnost, že je z velké části vybudován v podzemí a že v jeho nadzemní části bude probíhat výhradně jen střelba z plynových zbraní a ze vzduchovek. Na rozdíl od venkovních střelnic tak nebude pro své okolí představovat naprosto žádnou hlukovou zátěž.
„Jsme velmi rádi, že tento specifický projekt se nám podařilo dokončit zcela v souladu s původním harmonogramem a že jsme dokázali i v průběhu jeho realizace operativně reagovat na některé zpřesňující požadavky investora v zájmu dosažení co největší funkčnosti, praktičnosti, bezpečnosti, komfortu a využitelnosti celého areálu,“ má z dokončeného díla radost jednatel společnosti JTA Alan Jančík.
STŘELNICE OSTRAVA!!! se stane zázemím především pro Regionální střelecké centrum mládeže. V Moravskoslezském kraji aktuálně působí 30 střeleckých klubů s více než šesti sty registrovanými střelci.
„Z pohledu Českého střeleckého svazu jsme velmi rádi, že se v Ostravě vytvořilo naprosto výjimečné zázemí. Kapacity střelnice a její moderní vybavení umožní jak špičkovou přípravu, tak pořádání domácích i mezinárodních soutěží na velmi vysoké úrovni,“ je potěšen prezident Českého střeleckého svazu Roman Blažíček.
O využití areálu, který je zcela bezbariérový, již projevila zájem i reprezentace ČR v parastřelbě.
Střelnice bude zároveň otevřena široké veřejnosti. Využívat ji budou moci jak držitelé zbrojního oprávnění, tak také zájemci o jeho získání nebo návštěvníci, kteří si budou chtít střelbu jen bezpečně vyzkoušet pod odborným dohledem.
„Jsme velmi rádi, že ve spolupráci s autory projektu, představiteli střeleckých sportů i realizující stavební společností se nám podařilo uzpůsobit výslednou podobu celého areálu tak, že je souborem několika samostatných, ale v případě potřeby i částečně propojitelných střelnic. Díky tomu se výrazně zvýšila variabilita celého prostoru a možnosti jeho maximálního sportovního i komerčního využití,“ říká výkonný ředitel společnosti VÍTKOVICE ARÉNA Petr Handl.
Provozovatelem komerční části střelnice bude zkušený sportovní střelec a podnikatel Robin Šebo. Ten patří dlouhodobě mezi absolutní špičku dynamické střelby podle pravidel IPSC (International Practical Shooting Confederation), a to nejen v České republice, ale i na mezinárodní scéně. Kromě 15 titulů mistra České republiky v řadě je dvojnásobným mistrem Evropy, Afriky, Australasie a Latinské Ameriky. V letech 2023, 2024, 2025 a 2026 zvítězil i v závodě Extreme Euro Open, jednom z nejvýznamnějších mezinárodních závodů IPSC.
„IPSC je dynamický střelecký sport, který spojuje rychlost, přesnost a taktiku. Závodníci absolvují jednotlivé střelecké situace, tzv. stage, při kterých se pohybují mezi pozicemi, pracují s pořadím terčů a snaží se dosáhnout co nejlepšího výsledku v co nejkratším čase. Každá chyba nebo zdržení se promítá do výsledného hodnocení. Je proto skvělé, že nová ostravská střelnice disponuje parametry umožňujícími nejen klasickou statickou střelbu, ale i střelbu dynamickou. Vedle pravidelných tréninků tak nabídne prostor i pro pořádání závodů, sportovních akcí, firemních teambuildingů a dalších aktivit spojených se střelbou,“ věří Robin Šebo, že právě díky nové střelnici bude možné přivést ke sportovní střelbě nové zájemce.
Jednou ze známých tváří ostravské střelnice je i státní trenér pro pistolové disciplíny Martin Tenk, medailista z olympiády v Sydney a mnoha světových pohárů. S lehkostí a nadsázkou okomentoval střelecký sport takto: „Sportovní střelba a obzvláště pistolové disciplíny jsou vlastně jediným sportem, kdy dokážete vyhrát olympijskou medaili s rukou v kapse.“
Parametry jednotlivých střelnic
Podzemní část:
Střelnice 1A
- max. 15 stavů pro střelbu z malorážek na 5-50 m (elektronické terče SIUS)
- max. 41 stavů pro střelbu z plynových zbraní do ráže 5,6 mm na 10 m (elektronické terče SIUS)
- možnost využití pro dynamickou střelbu (mobilní terče a lapače střel)
Střelnice 1B
- 6 střeleckých stavů pro střelbu na 5-50 m z palných zbraní do ráže 12,7 mm
- 6 boxů s pojízdnými terči s elektronickým zobrazováním zásahů (5-25 m)
- plánováno dovybavení střelnice systémem pro projekční střelbu
Nadzemní část:
Střelnice 2
- max. 22 stavů pro střelbu z plynových zbraní do ráže 5,6 mm na 10 m (elektronické terče SIUS)
Povolené střelecké polohy: vestoje, vkleče, vleže
Provozní doba střelnice pro veřejnost
pondělí - sobota: 13:00 - 21:00 hod.
neděle: 13:00 - 19:00 hod.
V případě akcí pro početnější skupiny možnost sjednání návštěvy střelnice i mimo uvedené časy.
Základní fakta o stavbě:
Lokalita: Ostrava-Hulváky, Plzeňská 1597/14
Zahájení stavby: prosinec 2024
Dokončení stavby: červenec 2026 (provoz od září 2026)
Náklady: 153 mil. Kč
Investor: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Zhotovitel: JTA s.r.o.
Parametry: 3 samostatné kryté střelnice
ZTP: bezbariérový přístup
Parkování: 43 parkovacích míst + 3 vyhrazená pro ZTP
Ekologické prvky:
- dobíjecí stanice pro elektromobily
- 1678 m2 zelených střech
- 37 nových stromů
- 61 popínavých rostlin na pergole
Zdroj: Magistrát města Ostravy