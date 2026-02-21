Ostrava pořídila speciální vybavení pro dobrovolné hasiče

  8:30
Ostrava 21. února 2026 (PROTEXT) - V září roku 2024 Ostravu výrazně postihla povodeň. Živelní katastrofa způsobila významné škody, životy obyvatel byly však uchráněny. Získané zkušenosti v průběhu této mimořádné události Ostrava zúročila. Pořídila speciální technické prostředky a ochranné pomůcky pro jednotky sborů dobrovolných hasičů městských obvodů jako klíčové součásti krizového řízení města. V Ostravě působí 6 profesionálních jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, se kterými spolupracuje 22 jednotek sborů dobrovolných hasičů. Ostrava vloni taktéž opatřila humanitární materiál a záměrem je v nákupu těchto potřebných věcí pokračovat i letos.

„Nabyté zkušenosti z povodní nás vedly k pořízení speciálního vybavení pro naše jednotky sborů dobrovolných hasičů. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje byl specifikován potřebný materiál, který jsme za 9 milionů korun pořídili 22 jednotkám sboru dobrovolných hasičů, jejichž zřizovateli je 17 městských obvodů. Ostravští dobrovolní hasiči tak budou mít nově k dispozici technické vybavení a pomůcky pro práci na vodě jako třeba čluny, záchranné plovací vesty, vodácké přilby, házecí pytlíky, rukavice pro práci ve vodě, vodotěsná světla, ale také obleky pro práci ve vodě, sušící skříně, přilby a rukavice pro technický zásah či pláštěnky,“ vysvětluje Jan Dohnal, primátor města. Dodána budou také kalová čerpadla s příslušenstvím.

Lze připomenout, že město se na řešení mimořádných události podílí, každoročně přispívá na provoz jednotek sborů dobrovolných hasičů a potřebného vybavení složek integrovaného záchranného systému i obnovu požárních zbrojnic. Nejinak tomu bude i letos, činnost profesionálních hasičů podpoří Ostrava částkou 16,8 milionů korun. Provoz ostravských jednotek sborů dobrovolných hasičů bude financováno částkou přesahující 4,2 miliony, dalších 3,2 miliony město přispěje městským obvodům. Dokončena byla nyní i rekonstrukce požární zbrojnice v Ostravě-Heřmanicích, kterou Ostrava finančně podpořila částkou přesahující 25 milionů korun.

Město však po povodních vytipovalo rovněž vhodný objekt, kde vloni po vyhodnocení rizik živelních katastrof započalo uskladňovat pořízený humanitární materiál. „Za zhruba 1,2 milionů korun byly v roce 2025 pořízeny například pytle na písek, pytlovací šicí stroj, skládací postele, nafukovací matrace, spací pytle, vysoušeče, elektrocentrála, mobilní osvětlovací systém a další,“ vypočítává Jan Dohnal, primátor města. „V letošním roce budeme v nákupu potřebného humanitárního materiálu pokračovat, opět vyčleníme částku 1,2 milionů korun,“ dodává. Dalších 420.000 korun vloni město investovalo do opatření nafukovacího záchranného stanu včetně příslušenství, který doplnil vybavení Městské policie Ostrava pro nasazení přímo v terénu k efektivnímu řízení a koordinací zásahů při zvládání krizových situací.

Povodní získané zkušenosti vedly nejen k pořízení materiálních věcí, ale souběžně je realizováno spektrum dalších opatření, jejichž cílem je snížení případného následku při dalších povodních. „Digitální povodňové plány našich městských obvodů budou převedeny do jednotného prostředí portálu obce, kde je i digitální povodňový plán ORP Ostrava. Současně budou každoročně prováděny aktualizace všech digitálních povodňových plánů v jednotném formátu. Byl zpracován investiční záměr ‚protipovodňové zábrany v městských obvodech Nová Ves, Třebovice a Hrabová‘. Potřebná projektová dokumentace bude zpracována letos, realizaci pak předpokládáme v roce 2027. V součinnosti s Ostravskými vodárnami a kanalizacemi připravujeme studii, jež obsáhne alternativy řešení možných úprav technologií ústřední čistírny odpadních vod včetně příslušenství,“ objasňuje Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí a doplňuje: „Takřka 15 milionů korun jsme investovali do odstranění povodňových odpadů, zejména podél vodních toků.“

Největší škody na městském majetku způsobila povodeň na vodohospodářské infrastruktuře. Po opadnutí vody, započalo město s obnovou celé řady vodou zasažených staveb. Mezi prioritní obnovy náležely zasažené domovy seniorů, zprovoznění ústřední čistírny odpadních vod, které se zdařilo v prvních měsících loňského roku.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=2QiHS5MAL8w

 

