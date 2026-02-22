Ostrava vyhlásila architektonickou soutěž o návrh rekonstrukce svinovské sýpky

Ostrava 22. února 2026 (PROTEXT) - Město Ostrava ctí svou historii, důsledně dbá na záchranu historicky cenných staveb a současně výrazně akcentuje kvalitní architekturu. Aktuálně město vyhlásilo další architektonickou soutěž, tentokrát hledá Ostrava autory návrhu rekonstrukce svinovské sýpky. Vítězný návrh má vetknout novou podobu jedné z nejstarších budov ve městě, která je aktuálně ve velmi neuspokojivém stavu. Jde o stavbu dokládající zemědělskou minulost veskrze původně industriálního města. Datace krovu stavby byla při dendrologickém průzkumu stanovena do roku 1750.

Město hledá autora, který dokáže pro tuto historickou stavbu nalézt nejvhodnější řešení obsahující návrh knihovny s multifunkčním sálem, současně splňující požadavky soudobého provozu a užívání. Cílem našeho záměru je efektivní rekonstrukce stávajících objektů a přístavba objektu nového. S ohledem na charakter stavby i záměr její záchrany volíme tzv. užší architektonickou jednofázovou projektovou soutěž, kdy budou k podání návrhu vyzvány tři znalé ateliéry, mající zkušenost s rekonstrukcí starých objektů a jejich konverzemi nebo návrhy knihoven. Další tři dodavatelé budou vyzváni na základě podaných žádostí, po provedeném snížení počtu účastníků v soutěži,“ uvádí Markéta Langrová, radní města Ostravy, místopředsedkyně hodnotící poroty.

Svinovská kamenná sýpka je nemovitou kulturní památkou, sestává ze dvou k sobě přiléhajících objektů. Sýpka stojí v místech starého hospodářského dvora rodu Wilczků, kde byla původně situována svinovská tvrz. Objekt sýpky byl zděnou dvoupodlažní stavbou ze smíšeného zdiva, krytou sedlovou střechou a vikýři. Stavba dokumentuje i tehdejší vzájemné provázání obydlí lidí a zvířat. V létě 2025 bylo nutno ze sýpky odstranit krov v havarijním stavu. Objekt v minulosti střídal vlastníky, zasahováno bylo do exteriéru i interiéru budov. Aktuálně je objekt ve vlastnictví města, které jej odkoupilo za zhruba 2,2 milionu korun. Investiční náklady k rekonstrukci kulturní památky jsou nyní definovány ve výši 98 milionů korun, částka neobsahuje náklady k pořízení mobiliáře.

Zájemci o účast v soutěži mají možnost si místo prohlédnout, své žádosti o účast pak mohou podat do 26. března 2026. Podané žádosti, včetně portfolií dosavadních zkušeností zájemců, projedná porota a poté doporučí radním města vyzvat vybrané účastníky k podání návrhů v předpokládaném termínu do 24. srpna letošního roku. Vítězný návrh by měl být vybrán v průběhu září, soutěžní návrhy budou prezentovány v prosinci letošního roku. Autor vítězného návrhu by měl poté dopracovat návrh stavby včetně interiéru, připravit příslušné dokumentace pro povolení záměru a provedení stavby,“ vysvětluje Lukáš Semerák, zastupitel města, člen poroty a dodává „Našim cílem je záchrana jedné z nejstarších staveb ve městě, unikátní svým charakterem, která pro příští užívání snoubí staré s novým a lidem nabídne ideální řešení multifunkčního objektu, s významným bonusem knihovny.“

Záměrem města Ostravy je komplex po rekonstrukci využít jako městskou knihovnu, přístupnou téměř každodenně. Vzniknout má komunitní centrum, místo pro setkávání. Plánovaný nový multifunkční sál může být využit nejen knihovnou, ale sloužit může i k besedám, autorskému čtení, knihovnickým lekcím či akcím pro školy, různým klubům, veřejnosti ke koncertům, výstavám,t divadelním představením a celé řadě dalších aktivit. Detailní informace k architektonické soutěži naleznou zájemci zde: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/855371.

Zdroj: Magistrát města Ostravy

Ostrava vyhlásila architektonickou soutěž o návrh rekonstrukce svinovské sýpky

22. února 2026

