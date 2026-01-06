Ostrava zajistí menstruační vložky pro ostravské školy i po změně hygienické vyhlášky

Autor projektu, náměstek primátora Zbyněk Pražák sumarizuje statistické údaje: "V průběhu roku 2024 jsme v rámci této aktivity dodali do škol celkem téměř 175 tisíc kusů menstruačních vložek, na což jsme vyčlenili přibližně 380 tisíc korun, které pokryly i náklady na výrobu první várky zásobníků. V roce 2025 bylo rozvezeno už přes 460 tisíc kusů menstruačních vložek za víc jak 630 tisíc korun. Okolo 110 tisíc korun bylo investováno do pořízení dalších zásobníků na vložky, které jsou instalovány na dívčích toaletách. V rámci naší spolupráce s ostravskou pobočkou potravinové banky dodala do škol také asi 70 tisíc kusů vložek. Pro zajištění kontinuity projektu jsme na něj v rozpočtu města pro rok 2026 vyčlenili částku jeden milion korun." Projekt s názvem "Vložky do škol – bezpečí a komfort bez bariér" je na základě výsledků dotazníkového šetření ve školách i pravidelně vyhodnocován.
Nedílnou součástí projektu je osvěta o tématu menstruace. Informace jsou zveřejněny i na webových stránkách, dostupných po sejmutí QR kódu, umístěného přímo na zásobnících. "Tento projekt neřeší pouze tzv. problém menstruační chudoby se snahou o zajištění rovných podmínek pro dívky, které mají obtížnější přístup k hygienickým potřebám. Jeho ambicí bylo poskytnout pocit větší jistoty, bezpečí a komfortu žákyním při jejich pobytu ve škole. Na základě uskutečněných průzkumů lze po druhém roce realizace projektu konstatovat, že prokazatelně došlo k poklesu absence dívek ve vyučování a školu rovněž nyní vnímají jako bezpečnější a přátelštější prostředí. Za významný přínos tohoto projektu pokládám i to, že jeho široká medializace přispívá k odtabuizování tématu menstruace ve veřejném prostoru, a tím i ke snížení pocitu stigmatizace z menstruace u dívek, což se může jistě příznivě odrazit na jejich vnitřní pohodě a duševním zdraví," dodává Zbyněk Pražák, náměstek primátora.
Realizace ostravského projektu inspirovala k řešení další města a obce. Téma zajištění menstruačních pomůcek na školách se díky významné medializaci a řadě různých jednání mnohých subjektů stalo předmětem diskuzí vedoucích k úpravě příslušné legislativy. Od 1. ledna 2026 v důsledku novely hygienické vyhlášky jsou základní a střední školy povinny zajistit zdarma menstruační potřeby na dívčích toaletách. Cílem je snížit absenci ve výuce, sjednotit praxi, podpořit rovnost a zajistit důstojné podmínky pro žákyně a studentky.
"Ostravský projekt vyprovokoval změnu hygienické vyhlášky, která pomůže až 450 tisícům žákyň a studentek v naší zemi. Mám radost, že náš projekt prolomil ledy trvalé neochoty centrálních úřadů k přijetí systémového řešení v zajištění menstruačních pomůcek na školách," dodává Zbyněk Pražák, náměstek primátora. Další informace: https://1url.cz/2J8CF.
Zdroj: Magistrát města Ostravy