Ostrava zajistí menstruační vložky pro ostravské školy i po změně hygienické vyhlášky

Autor:
  9:16
Ostrava 6. ledna 2026 (PROTEXT) - Město Ostrava ukázalo v posledních dvou letech cestu nejen k řešení tzv. menstruační chudoby v základních školách, ale též zásadním způsobem přispělo ke zvýšení komfortu žákyň a studentek při jejich pobytu ve škole. První distribuci menstruačních vložek do ostravských základních škol v rámci pilotního projektu na jaře roku 2024 předcházela příprava v podobě dotazníkového šetření, v němž projevilo zájem o potřebné hygienické pomůcky 37 z 54 ostravských základních škol. Od začátku roku 2025 pak pokračovala distribuce menstruačních vložek už do všech 54 ostravských základních škol. Město zajistilo i příslušné zásobníky hygienických potřeb.

Autor projektu, náměstek primátora Zbyněk Pražák sumarizuje statistické údaje: "V průběhu roku 2024 jsme v rámci této aktivity dodali do škol celkem téměř 175 tisíc kusů menstruačních vložek, na což jsme vyčlenili přibližně 380 tisíc korun, které pokryly i náklady na výrobu první várky zásobníků. V roce 2025 bylo rozvezeno už přes 460 tisíc kusů menstruačních vložek za víc jak 630 tisíc korun. Okolo 110 tisíc korun bylo investováno do pořízení dalších zásobníků na vložky, které jsou instalovány na dívčích toaletách. V rámci naší spolupráce s ostravskou pobočkou potravinové banky dodala do škol také asi 70 tisíc kusů vložek. Pro zajištění kontinuity projektu jsme na něj v rozpočtu města pro rok 2026 vyčlenili částku jeden milion korun." Projekt s názvem "Vložky do škol – bezpečí a komfort bez bariér" je na základě výsledků dotazníkového šetření ve školách i pravidelně vyhodnocován.

Nedílnou součástí projektu je osvěta o tématu menstruace. Informace jsou zveřejněny i na webových stránkách, dostupných po sejmutí QR kódu, umístěného přímo na zásobnících. "Tento projekt neřeší pouze tzv. problém menstruační chudoby se snahou o zajištění rovných podmínek pro dívky, které mají obtížnější přístup k hygienickým potřebám. Jeho ambicí bylo poskytnout pocit větší jistoty, bezpečí a komfortu žákyním při jejich pobytu ve škole. Na základě uskutečněných průzkumů lze po druhém roce realizace projektu konstatovat, že prokazatelně došlo k poklesu absence dívek ve vyučování a školu rovněž nyní vnímají jako bezpečnější a přátelštější prostředí. Za významný přínos tohoto projektu pokládám i to, že jeho široká medializace přispívá k odtabuizování tématu menstruace ve veřejném prostoru, a tím i ke snížení pocitu stigmatizace z menstruace u dívek, což se může jistě příznivě odrazit na jejich vnitřní pohodě a duševním zdraví," dodává Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Realizace ostravského projektu inspirovala k řešení další města a obce. Téma zajištění menstruačních pomůcek na školách se díky významné medializaci a řadě různých jednání mnohých subjektů stalo předmětem diskuzí vedoucích k úpravě příslušné legislativy. Od 1. ledna 2026 v důsledku novely hygienické vyhlášky jsou základní a střední školy povinny zajistit zdarma menstruační potřeby na dívčích toaletách. Cílem je snížit absenci ve výuce, sjednotit praxi, podpořit rovnost a zajistit důstojné podmínky pro žákyně a studentky.

"Ostravský projekt vyprovokoval změnu hygienické vyhlášky, která pomůže až 450 tisícům žákyň a studentek v naší zemi. Mám radost, že náš projekt prolomil ledy trvalé neochoty centrálních úřadů k přijetí systémového řešení v zajištění menstruačních pomůcek na školách," dodává Zbyněk Pražák, náměstek primátora. Další informace: https://1url.cz/2J8CF.

Zdroj: Magistrát města Ostravy

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a město se připraví na nápor fanoušků krasobruslení i fotbalu. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího,...

Frýdlant začne v červenci třídit u domů, teď zjišťuje, kdo topí tuhými palivy

ilustrační snímek

Obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlantsku začnou od července třídit odpad přímo u svých domů. Radnice ve Frýdlantu teď proto zjišťuje, které domácnosti topí...

6. ledna 2026  9:28,  aktualizováno  9:28

Ve Sport parku v Liberci začala stavba náhradního krytého kluziště

ilustrační snímek

V městském Sport parku v Liberci začala v pondělí stavba krytého mobilního kluziště za 26,5 milionu korun. Částečně by mělo nahradit chátrající zimní stadion...

6. ledna 2026  9:25,  aktualizováno  9:25

VIDEOSTREAM ZDARMA: Živě: Vysokorychlostní tratě - Budoucnost právě začala

6. ledna 2026

Na Jihlavsku hořel pneuservis, škoda je 1,5 milionu korun

Na Jihlavsku hoĹ™el pneuservis, Ĺˇkoda je 1,5 milionu korun

Hasiči likvidovali v pondělí večer požár pneuservisu v Nových Domkách, místní části Velkého Beranova na Jihlavsku. Plameny poškodily dílnu, její vybavení i...

6. ledna 2026  9:01,  aktualizováno  9:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Šetrný způsob náhrady srdeční chlopně. V Olomouci už pacienta otevírat nemusejí

Pro pacienty tento způsob operace znamená šetrnější průběh celého zákroku a...

Dušnost, únava, bolesti na hrudi či závratě. To jsou nejběžnější příznaky onemocnění aortální chlopně, které patří mezi nejčastější získané srdeční vady. Lékaři ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL)...

6. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

V Orlickoústecké nemocnici vzniklo centrum vysoce specializované iktové péče

ilustrační snímek

Společnost Nemocnice Pardubického kraje (NPK) rozšířila svou síť center vysoce specializované péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou o Orlickoústeckou...

6. ledna 2026  8:58,  aktualizováno  8:58

Botanická zahrada v Liberci měla loni nejvyšší návštěvnost za 17 let

ilustrační snímek

Botanická zahrada v Liberci měla loni nejvyšší návštěvnost za posledních 17 let. Nejstarší veřejná zahrada v republice měla 86.033 návštěvníků, proti roku 2024...

6. ledna 2026  8:58,  aktualizováno  8:58

Desítky tisíc lidí v Praze jsou kvůli poruše bez tepla, některé školy ruší výuku

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy je kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody, který se týká až 11 tisíc domácností. Výpadek postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí. Na webu o tom informovala radnice...

6. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  10:17

Tramvajový most na Zlíchově se blíží k dokončení. Bude to velice krásný most.

vydáno 6. ledna 2026  10:15

Astronergy získala platinové hodnocení EcoVadis a řadí se tak mezi 1 % nejlépe hodnocených firem na světě

6. ledna 2026  10:15

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Tvrdil, že asi zmrzla. Obviněného ze smrti dívky posílá žalobkyně před soud

Obec Višňová na Frýdlantsku se vzpamatovává z násilné smrti dívky. Její tělo se...

Státní zástupkyně Petra Pazderková posílá před soud muže obviněného ze smrti mladé ženy, jejíž tělo se našlo loni v dubnu na louce nad železničním přejezdem ve Višňové na Frýdlantsku. Ve věci už...

6. ledna 2026  10:12

Bezohlední čtyřkolkáři řádili na Šumavě. Rozryli jen den staré běžkařské stopy

Jezdci na čtyřkolkách rozryli běžkařům na Šumavě stopy

Tři jezdci na čtyřkolkách v neděli odpoledne poničili upravené běžkařské stopy v okolí Churáňova na Šumavě. Dopustili se několika přestupků, mimo jiné jezdili mimo cesty v lesích národního parku a...

6. ledna 2026  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.