Ostrava zavádí novinku ve svozu odpadů

„Tento systém je ve světě již poměrně častý a má své výhody. Kladem je efektivita svozu odpadu – úspora místa na kontejnerových stanovištích i času nutného pro jejich obsluhu a samozřejmě nákladů. Občané tím pádem nejsou rušeni a omezováni častou přítomností svozového vozidla v místě, kde žijí. Kontejnery mají navíc nášlapné zařízení, které umožňuje otevřít víko kontejneru bez nutnosti dotýkat se ho rukou při vyhazování odpadu. Jedná se tedy o hygieničtější a bezpečnější odkládání odpadů. Město Ostrava náleží mezi první města v zemi, která zmíněný sběr a svoz komunálních odpadů zavádí. Aktuálně bylo pořízeno 271 těchto kontejnerů a dvě svozová vozidla,“ konstatuje Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí. Náklady na pořízení nádob, dodaných ze Španělska, a dvou vozů ze Španělska a Nizozemska, byly specifikovány ve výši 27 milionů.
Mezi hlavní omezení zmíněného nového způsobu svozu odpadů patří, že místo, kde jsou kontejnery umístěny musí být pro zvedací mechanismus svozového auta dosažitelné z vozovky – vzdálenost, do které auto pro kontejner dosáhne, je maximálně 2,5 m. A protože je kontejner zvedán do výšky, ani tam nesmí výsypu bránit vzrostlé stromy, elektrické vedení apod. Pro tato technická omezení musela být místa, kde tento typ kontejnerů bude použit, řádně vytipována, případně i upravena. Pracovníci OZO Ostrava ve spolupráci s městskými obvody Ostrava-Jih, Poruba a Slezská Ostrava vybrali pro projekt následující lokality: ulici Dr. Martínka v Hrabůvce, Hlavní třídu v Porubě a ulici Na Františkově ve Slezské Ostravě.
"Stále hledáme cesty, jak nakládání s komunálními odpady od svozu až po jejich využití zefektivnit, zjednodušit pro občany a jak omezit jeho negativní vlivy na životní prostředí,“ říká jednatel odpadové společnosti OZO Ostrava Karel Belda. „Příkladem toho je například naše třídicí linka na směsný komunální odpad, kterou OZO jako první v České republice spustilo do provozu před dvěma lety. Nebo také pilotní projekt třídění u rodinných domů systémem single-stream, který je zaveden ve dvou městských obvodech a v příštím roce chystáme jeho rozšíření do dalšího městského obvodu,“ vypočítává Karel Belda a dodává, že pokud se nově zaváděný systém sběru a svozu komunálních odpadů pomocí auta s bočním výsypem osvědčí, OZO Ostrava počítá s jeho postupným zaváděním i v dalších městských obvodech.
Zdroj: Magistrát města Ostravy
