Ostravská Galerie Gong nově vystavuje umění, které klame zrak

Seznam umělců vystavovaných v Gongu je velkolepý. Například královna op-artu Bridget Riley, mistrný matematik-výtvarník Jeffrey Steele, světelný mág Francois Morellet nebo vyznavač „mentální kinetiky“ Franco Costalonga. Jedním z dominantních děl na výstavě Pioneers je také kinetický objekt Jeana Tinguelyho. Krabičky, před nimiž se díky důmyslnému stroji jakoby vznášejí kovové prvky základních geometrických tvarů. Na ploše se objevuje nepřetržitá řada nových konstelací. Trvalo by nejméně 10 000 let, než by stroj před našima očima zopakoval stejnou kompozici.

Na doslova neskutečně krásné objekty a obrazy, které návštěvníka klamou, ale i vyzývají k interakci, navazuje navíc také krátkodobá výstava „Fenomén Hollar“ představující celé generace významných českých umělců, jako je Max Švabinský, František Kupka, František Muzika, Bohumil Kubišta, Josef Šíma, Vladimír Boudník (ve filmu „Něžný barbar“ na motivy knihy Bohumila Hrabala ho ztvárnil Bolek Polívka), Jiří Šalamoun (všeobecně dobře známý otec podoby Maxipsa Fíka) a další a další až po současnost. Příchozí tak mají jedinečnou možnost vidět v ostravské Galerii Gong světová díla zahraničních autorů i silné skupiny tuzemské výtvarné scény.

Zdroj: EK Media