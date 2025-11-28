Ostravská Vila Grossmann nabídne více

„Proces dovybavení vily nábytkem byl zahájen, první kusy jsou již na místě a kompletně by měl být nábytek dodán na jaře příštího roku. Potřebné náklady jsou definovány v celkové výši 8,5 milionů korun bez DPH. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také další nové prvky, malby, vitráže, doplněna byla i replika mříže. Obojí zajišťuje společnost L.E.V.. Textilní výrobky dodala firma HLAV-ING GROUP. Neschází ani vzácné koberce z íránského města Kášán, pákistánský koberec Jaldar z ovčí vlny, protkaný hedvábnou nití nebo vlněný a přírodně barvený Mauri a mnohé další,“ konstatuje náměstek primátora pro investice Břetislav Riger.
V uplynulých měsících byla v rámci projektu města Ostravy vila dovybavena další sérií prvků přibližujících kulturní památku původní podobě domu vyšší střední třídy meziválečného období. Kromě koberců jsou tak nyní pokoje zařízeny závěsy a záclonami na mosazných garnyžích, přičemž v případě pánského pokoje se na podkladě originálních kusů vyráběly přesné repliky scházejících garnyží dřevěných.
„Co se týče nového mobiliáře, který se v těchto dnech postupně doplňuje – nejzajímavějším kusem nábytku je nyní historizující rozkládací karetní stoleček v hracím koutě pánského pokoje, kde si František Grossmann mohl užít partičku karet, ke kterým měl vřelý vztah. V soukromých ložnicích jsou pak originály stolečků Thonet a v zimní zahradě pohodlné ratanové houpací křeslo. Došlo také k výměně provozních plastových židlí za 45 kusů dřevěných židlí č. 18 z produkce továrny na ohýbaný nábytek TON, dědičky původní firmy Michaela Thoneta. Desing této ikonické židle spadá do roku 1876 a právě tento typ židle se nacházel v projekční kanceláři stavební firmy Františka Grossmanna,“ vysvětluje Tomáš Rusek, kurátor vily.
Provoz vily zajišťuje městská společnost Černá louka a připravuje také zajímavý program, který naleznou zájemci i na webu https://www.vilagrossmann.cz/. „Důsledně dbáme na zachování unikátního architektonického dědictví našich předků. Ve vile se za uplynulý rok uskutečnila, krom prohlídek i řada zajímavých akcí, a památkově chráněná stavba obohatila život ve městě. Kontinuálně pracujeme na rozvoji tohoto klenotu stavebního dekorativismu. Připravováno je pořízení IT techniky, projekční obrazovky s příslušenstvím k interiérovým projekcím rozšířené reality či doplnění výstav a expozic,“ dodává Jan Dohnal, primátor města.
Rodinou vilu s reprezentativním sídlem stavební kanceláře si nechal postavit v letech 1922–1924 František Grossmann. Stavba přitahovala pozornost přepychovým provedením i neobvyklým stavebním řešením. Dům byl obklopen zahradou s exotickými dřevinami, sochařskou výzdobou, altánem, bazénem i kašnou. Stoletá budova byla stižena rozličnými zásahy i dřevomorkou a před rekonstrukcí nebyla v dobrém stavebně technickém stavu. Její rozsáhlá obnova byla dokončena na jaře roku 2024.
Zdroj: Magistrát města Ostravy