Ostravská Vila Grossmann nabídne více

Autor:
  15:58
Ostrava 28. listopadu 2025 (PROTEXT) - Památkově chráněná Vila Grossmann byla po komplexní rekonstrukci zpřístupněna veřejnosti vloni na jaře. Lesk architektonické perle vrátili stavaři po rozsáhlé obnově, jež započala na sklonku roku 2021. Krásu pohádkového paláce, jak jej ve své době nazýval dobový tisk, od otevření vily obdivovalo víc jak 14.000 návštěvníků z nejrůznějších koutů republiky, ale i zahraničí. Rekonstrukci výjimečné stavby financovalo město Ostrava, které nyní pokračuje v doplňování mobiliáře vily. Architektonická perla města se může pochlubit vzácnými koberci, dodány byly i další textilie, přibyly malby, část nového nábytku a řada dalších prvků.

Proces dovybavení vily nábytkem byl zahájen, první kusy jsou již na místě a kompletně by měl být nábytek dodán na jaře příštího roku. Potřebné náklady jsou definovány v celkové výši 8,5 milionů korun bez DPH. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také další nové prvky, malby, vitráže, doplněna byla i replika mříže. Obojí zajišťuje společnost L.E.V.. Textilní výrobky dodala firma HLAV-ING GROUP. Neschází ani vzácné koberce z íránského města Kášán, pákistánský koberec Jaldar z ovčí vlny, protkaný hedvábnou nití nebo vlněný a přírodně barvený Mauri a mnohé další,“ konstatuje náměstek primátora pro investice Břetislav Riger.

V uplynulých měsících byla v rámci projektu města Ostravy vila dovybavena další sérií prvků přibližujících kulturní památku původní podobě domu vyšší střední třídy meziválečného období. Kromě koberců jsou tak nyní pokoje zařízeny závěsy a záclonami na mosazných garnyžích, přičemž v případě pánského pokoje se na podkladě originálních kusů vyráběly přesné repliky scházejících garnyží dřevěných.

Co se týče nového mobiliáře, který se v těchto dnech postupně doplňuje – nejzajímavějším kusem nábytku je nyní historizující rozkládací karetní stoleček v hracím koutě pánského pokoje, kde si František Grossmann mohl užít partičku karet, ke kterým měl vřelý vztah. V soukromých ložnicích jsou pak originály stolečků Thonet a v zimní zahradě pohodlné ratanové houpací křeslo. Došlo také k výměně provozních plastových židlí za 45 kusů dřevěných židlí č. 18 z produkce továrny na ohýbaný nábytek TON, dědičky původní firmy Michaela Thoneta. Desing této ikonické židle spadá do roku 1876 a právě tento typ židle se nacházel v projekční kanceláři stavební firmy Františka Grossmanna,“ vysvětluje Tomáš Rusek, kurátor vily.

Provoz vily zajišťuje městská společnost Černá louka a připravuje také zajímavý program, který naleznou zájemci i na webu https://www.vilagrossmann.cz/. „Důsledně dbáme na zachování unikátního architektonického dědictví našich předků. Ve vile se za uplynulý rok uskutečnila, krom prohlídek i řada zajímavých akcí, a památkově chráněná stavba obohatila život ve městě. Kontinuálně pracujeme na rozvoji tohoto klenotu stavebního dekorativismu. Připravováno je pořízení IT techniky, projekční obrazovky s příslušenstvím k interiérovým projekcím rozšířené reality či doplnění výstav a expozic,“ dodává Jan Dohnal, primátor města.

Rodinou vilu s reprezentativním sídlem stavební kanceláře si nechal postavit v letech 1922–1924 František Grossmann. Stavba přitahovala pozornost přepychovým provedením i neobvyklým stavebním řešením. Dům byl obklopen zahradou s exotickými dřevinami, sochařskou výzdobou, altánem, bazénem i kašnou. Stoletá budova byla stižena rozličnými zásahy i dřevomorkou a před rekonstrukcí nebyla v dobrém stavebně technickém stavu. Její rozsáhlá obnova byla dokončena na jaře roku 2024.

Zdroj: Magistrát města Ostravy

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Slovenská režisérka Hančinová natáčí ve Znojmě film Interest

SlovenskĂˇ reĹľisĂ©rka HanÄŤinovĂˇ natĂˇÄŤĂ­ ve ZnojmÄ› film Interest

Mladá slovenská režisérka Hana Hančinová natáčí v těchto dnech ve Znojmě film Interest. Vypráví o příběhu mladé romské dívky z východního Slovenska, která...

28. listopadu 2025  14:34,  aktualizováno  14:34

Zámek v Náchodě zve na advent i knížecí Vánoce za Schaumburgů-Lippe

Státní zámek v Náchodě

V pátek 28. listopadu a v sobotu vždy od 17 hodin ožije zámek v Náchodě pěti hranými prohlídkami. V případě zájmu jich může být i víc. Prohlídky připomenou knížecí rodinu Viléma ze Schaumburg-Lippe,...

28. listopadu 2025  16:10

Volba 2 členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky a 1 člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky

28. listopadu 2025  16:01

Příbramské divadlo uvede bláznivou komedii Zamilovaný velvyslanec

ilustrační snímek

Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede bláznivou komedii Zamilovaný velvyslanec. Autorem hry plné záletů, lží a soukromých průšvihů je britský dramatik...

28. listopadu 2025  14:28,  aktualizováno  14:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Historická budova Obchodní akademie v Uherském Hradišti má novou střechu

ilustrační snímek

Historická budova Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Uherském Hradišti má novou střechu. Její...

28. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Ostravská Vila Grossmann nabídne více

28. listopadu 2025  15:58

Strážníci na nádraží křísili opilého německého fanouška, hlava mu visela z peronu

Opilý fotbalový fanoušek z Německa spadl na nástupišti a bouchl se do hlavy,...

Bolestivě skončil výlet německého fotbalového fanouška do Plzně. Po čtvrtečním zápase Evropské ligy s domácí Viktorkou byl natolik ovlivněn alkoholem, že na vlakovém nádraží spadl na zem a zranil se....

28. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Jak od dětí ze školky. Vítací cedule ve Valašském Meziříčí schytávají kritiku

U vjezdu do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly...

U vjezdů do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly před několika dny nainstalovány nové vítací tabule a okamžitě vzbudily vášnivé debaty na sociálních sítích. Cedule vychází...

28. listopadu 2025  15:52

Čcheng-tu se během 14. pětiletky stává globálním inovačním centrem

28. listopadu 2025  15:49

Rozbité podlahy, vlhké zdi. V Krnově nemají byty po povodní stále opravené

Klášter minoritů s kostelem Narození Panny Marie v Krnově

Vlhkost ve zdech a podlahách ani více než rok po povodni neumožňuje opravit všechny vyplavené byty v Krnově. Jejich nájemníci zůstávají v náhradních prostorách. Problém se týká i bytových jednotek s...

28. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Koronerka prohlásila seniorku za mrtvou, ta pak v rakvi ožila. Policie případ uzavřela

Koroner.

Policie ukončila případ koronerky, která letos v květnu prohlásila starší ženu z Plzně za mrtvou a ta později začala v rakvi dýchat. Podle kriminalistů se trestný čin nestal a případ předali lékařské...

28. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

V Ústí nad Labem se uskuteční mistrovství Česka ve vodním záchranném sportu

ilustrační snímek

V Ústí nad Labem se o víkendu uskuteční mistrovství Česka ve vodním záchranném sportu. V bazénu předvedou záchranáři z celé České republiky, včetně...

28. listopadu 2025  13:47,  aktualizováno  13:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.