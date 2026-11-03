Ostravské 3IT spouští OmniBeast: e-shop, který nepřerostete

Ostravská firma 3IT dnes uvádí na trh OmniBeast, e-shopovou platformu pro firmy, kterým začalo být krabicové řešení malé. Ovládá se stejně jednoduše, ale dá se upravit podle potřeb konkrétního byznysu.
E-shop Jezírka Banat má na platformě od 3IT během prvního roku o 35 % víc objednávek.
„Roky od e-shopařů slyším stejnou větu: krabice je super, dokud nechcete něco navíc, a e-shop na míru je drahý a trvá věčnost. Tak jsme si řekli, že vybírat nemusí,“ říká Michalis Katapodis, CEO 3IT.
OmniBeast napojí ERP systémy Pohoda, SAP, Helios, Money S3/S4 a Abra napřímo. V jedné administraci zvládne B2C i B2B prodej a až 14 trhů s vlastním jazykem, měnou a doménou. Bez limitů na produkty a bez provizí z obratu. Vzhled si obchodník upraví sám pomocí AI a díky protokolům MCP a UCP je e-shop připravený i na nákupy přes AI asistenty.
Firma má za sebou desítky migrací bez výpadků, ztráty dat i propadu SEO. Každý projekt vede vlastní projektový manažer.
„Lidi nekupují funkce. Kupují čas a klidnou hlavu. Majitel má řídit byznys, ne IT kroužek,“ dodává Katapodis.
Vývoj e-shopu začíná na 300.000 Kč. Prvním třem klientům dá 3IT první měsíc zdarma. Konzultaci si zájemci domluví na https://www.3it.cz/omnibeast/ .
*Záleží na ERP a interních procesech.
Ke stažení
OmniBeast 3IT-PR KIT: fotky týmu, video, logo a ukázky platformy.
O společnosti 3IT
3IT je ostravská firma, která od roku 2010 staví e-shopy pro střední a rostoucí firmy. Více na https://www.3it.cz/
Zdroj: 3IT úspěšný eshop s.r.o.
Kontakt:
Nikola Jakoubková
COO a spolumajitelka společnosti 3IT
E-mail: nikola.jakoubkova@3it.cz
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59865.