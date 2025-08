Ostravské ozvěny

Autor:

Ostrava 1. srpna 2025 (PROTEXT) - Ačkoli hudební ozvěny mnohým návštěvníkům festivalu Colours of Ostrava doznívají stále v uších i po jeho skončení, vizuální požitek z návštěvy fotovýstavy Czech Industry Photo v centru města mají příznivci technologických inovací šanci stále ještě stihnout. A to až do 8. srpna na Zámecké ulici u tramvajové zastávky Elektra. Tato umělecká přehlídka velkoformátových obrazů je doplněna o dvojjazyčné příběhy, je přístupná zdarma a v Ostravě svůj putovní ročník v rámci svého desátého zastavení zakončí.