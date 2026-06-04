Ostravský fenomén Divadlo Mír míří do Karlových Varů. Během filmového festivalu promění Kino Drahomíra ve vlastní filmovou zónu

Po celý festivalový týden poběží projekt Mír ve Varech každý den pravidelné projekce v dvouhodinových intervalech, a to od 9:15 do 19:15. Program vzniká ve spolupráci s Kinem Drahomíra, tradičním karlovarským kinem s více než stoletou historií, které patří mezi významná kulturní místa města. Vstupenky lze zakoupit už nyní na webu www.mirvevarech.cz, na webu Divadla Mír, nebo v průběhu akce přímo v Galerii Kina Drahomíra (pokud již nebude vyprodáno). Kapacita sálu na jedno promítání je 64 diváků, což znamená, že denně navštíví Mír ve Varech až 384 diváků a cena vstupenky na jedno promítání je 170 Kč.
„Je to vůbec první samostatná prezentace filmové a audiovizuální tvorby Divadla Mír v Karlových Varech. Máme radost, že tam můžeme přivézt naše filmy, filmové verze seriálů i odvážnější divadelně-filmové projekty a nabídnout divákům program plný zábavy. Nechceme nic nahrazovat ani s ničím soupeřit. Chceme nabídnout další možnost, jak si vedle festivalového festivalu užít čas s humorem, nadhledem a dobrou náladou,“ říká Albert Čuba, majitel Divadla Mír.
„Kino Drahomíra letos slaví 115 let své existence. Už samotný fakt, že se nám podařilo do Karlových Varů přivést Divadlo Mír, považujeme za velký úspěch. Věříme, že spojení tradičního kina a současného fenoménu české kulturní scény nabídne návštěvníkům festivalu zajímavý zážitek,“ doplňuje provozovatelé kina Marian Štycha a Pavel Pavlů z Kina Drahomíra.
Show, kterou na plátně ještě nikdo neviděl
Hlavním lákadlem programu bude vůbec první veřejné uvedení záznamu Tři Tygři: 10 let show, který vznikl během oslav desetiletého výročí kultovní improvizační skupiny. Diváci v Karlových Varech tak jako první uvidí unikátní sestřih dosud nezveřejněných improvizačních scének a stand-upů Štěpána Kozuba, Alberta Čuby, Robina Ferra a Vladimíra Poláka.
Během celého týdne budou na programu filmy, které dobývaly filmová plátna i Netflix, jako např. Tři Tygři ve filmu: JACKPOT či nový film Srnky, filmové verze oblíbených seriálů VOD platformy MírPlay – např. Krematorium s Jiřím Lábusem a parodická kriminálka Danny & Jarry, ale i komedie z režie Štěpána Kozuba Volným pádem a Kumštýři: Ostruhy nekonečna. Milovníci absurdního humoru, improvizace a stand-upu si samozřejmě přijdou na své u již zmíněné premiéry záznamu Tři Tygři: 10 let show. Divadlo Mír se však představí pro mnohé i v neznámé poloze – například prvorepublikovou komedií Pokoj za větrem, nebo odvážným dramatem podle předlohy bratří Čapků Adam Stvořitel.
Divadlo, film, streaming i živá setkání
Projekt Mír ve Varech nebude pouze místem filmových projekcí. Součástí programu budou také autogramiády, besedy s herci, setkání s tvůrci a další doprovodné aktivity. Návštěvníci si budou moci zakoupit také originální mírový merch.
Divadlo Mír dnes patří mezi nejsledovanější kulturní značky v České republice. Každoročně jej navštíví více než 50 tisíc diváků a jeho digitální obsah dosáhl napříč platformami více než 120 milionů zhlédnutí. Kanál Tři Tygři sleduje přes 324 tisíc odběratelů a samotné Divadlo Mír provozuje vlastní streamovací platformu MírPlay, která nabízí filmy, seriály, divadelní záznamy i původní audiovizuální tvorbu.
Právě propojení živého divadla, filmu, streamingu a silné komunity fanoušků dělá z Divadla Mír jednu z nejvýraznějších zábavních a kulturních značek v České republice.
Základní informace
Mír ve Varech
Galerie Kina Drahomíra, Karlovy Vary
3.–11. července 2026
Denně 9:00–22:00
Projekce každé dvě hodiny od 9:15 do 19:15
Vstupenky a více informací: www.mirvevarech.cz
Trailer projektu: https://www.youtube.com/watch?v=GPvzDRTrm1k
Program a anotace Mír ve Varech
Divadlo Mír
Divadlo Mír vzniklo v roce 2017 v Ostravě-Vítkovicích, kdy herec, producent a fouder Albert Čuba proměnil chátrající budovu bývalého prvorepublikového kina v moderní profesionální divadlo. Díky týmu kreativních profesionálů, zaměření na kvalitní komediální repertoár, známým hereckým osobnostem, originálnímu marketingu a silné audiovizuální tvorbě se divadlo rychle stalo celorepublikovým fenoménem. Dnes patří k nejnavštěvovanějším divadlům v České republice, každoročně jej navštíví více než 50 000 diváků a jeho digitální obsah zaznamenal napříč platformami více než 120 milionů zhlédnutí. Kanál Tři Tygři na YouTube sleduje přes 324 tisíc odběratelů a dosáhl téměř 100 milionů zhlédnutí, kanál Divadla Mír pak překročil hranici 21 milionů zhlédnutí, čímž se řadí mezi nejsledovanější divadelní projekty v České republice.
Divadlo Mír má stálý herecký soubor, patří mezi nejsledovanější kulturní značky na sociálních sítích a funguje jako kreativní multimediální epicentrum, které produkuje filmy, seriály a další audiovizuální obsah pro vlastní VOD streamovací platformu MírPlay, kina, televize i další distribuční kanály. S divadlem je neodmyslitelně spjata také populární improvizační skupina Tři Tygři.
V současné době pracuje tým okolo Divadla Mír na otevření nového Divadla Odeon, které nabídne větší kapacitu i širší repertoár. Divadlo Mír tak bude mít v Ostravě dvě profesionální divadelní scény, zároveň pokračuje v rozvoji platformy MírPlay a výrobě celovečerních filmů uváděných v klasické kinodistribuci.
Albert Čuba, founder skupiny Divadlo Mír
Albert Čuba se narodil v roce 1983 v Třinci. Po absolvování Janáčkovy konzervatoře v Ostravě nastoupil do angažmá v Komorní scéně Aréna, kde působil dvanáct sezon. Zároveň vyučoval jevištní pohyb na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
V roce 2017 založil Divadlo Mír, ve kterém dodnes působí jako majitel, principál, herec, producent a příležitostně také režisér. Je rovněž zakladatelem a „krotitelem tygrů“ v úspěšné improvizační show Tři Tygři. Vedle divadla se věnuje také psaní knih a scénářů.
V roce 2020 inicioval vznik internetové VOD platformy MírPlay, která posouvá hranice divadelní tvorby do online světa a přináší obsah divákům přímo do jejich domovů či mobilních zařízení. Aktuálně stojí také za vznikem nového Divadla Odeon v Ostravě-Hrabůvce a má za sebou úspěšnou celorepublikovou tour se stand-up show 300 Míčů.
Za svou kariéru ztvárnil řadu divadelních, filmových i seriálových rolí. Je autorem dvou knih, manželem, otcem dvou dětí, majitelem psa a několika slepic.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=GPvzDRTrm1k
Zdroj: Divadlo Mír