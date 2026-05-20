Ostravský maraton se rozběhne pod značkou Brembo opět i v roce 2026

Hlavní závod Brembo Ostrava City Maratonu se uskuteční v neděli 6. září 2026 a pro moravskoslezskou metropoli představuje jednu z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí roku. Letošní podpis smlouvy stvrzuje již druhé společné titulární a generální partnerství, které se po úspěšném předchozím ročníku dále prohlubuje. Pro společnost Brembo Czech není tato spolupráce pouze otázkou marketingu, ale především vyjádřením dlouhodobého závazku k regionu a podpoře zdravého ducha sportu.
„V Brembo věříme, že špičkový výkon je vždy výsledkem vášně a preciznosti. A to platí jak pro vývoj brzdových systémů, tak i přípravu na maraton. Jsem hrdý, že naše partnerství s Ostrava City Marathonem pokračuje i v roce 2026, protože tento závod ztělesňuje dynamiku a vytrvalost, které jsou součástí naší DNA. Letos nás na startu uvidíte v ještě hojnějším počtu, chceme jako jeden tým podpořit zdravý životní styl a ukázat, že v Ostravě umíme nejen vyrábět světové výrobky, ale i s radostí běžet za společným cílem,“ uvádí Maurizio Villa, Country General Manager Brembo Czech.
Že to v Brembu nejsou jen prázdné řeči, dokazují sami zaměstnanci. Letos se aktivně zapojí a na start se jich postaví hned několik desítek a berou s sebou i své rodiny. Společně s tisíci dalšími běžci tak podpoří dobrou věc a ukážou, že srdce a um vkládají nejen do práce, ale i běhu na maratonské trati.
Spolupráce se společností BREMBO cení také pořadatelé maratonu. Podle prezidenta maratonu Otto Seitla spojení s tímto významným partnerem, který dlouhodobě rozvíjí své aktivity v Moravskoslezském kraji, vyústilo v podporu této prestižní sportovní akce i letos v rámci 67. ročníku BREMBO Ostrava City Marathonu. Po loňském rekordním ročníku organizátoři očekávají, že zájem o letošní maraton bude opět mimořádný, což potvrzuje i aktuální počet přihlášených účastníků. „Jsem rád, že náš BREMBO Ostrava City Marathon každoročně přivádí do našeho metropolitního města Ostravy také řadu zahraničních běžců. Díky své historii i celkovému pojetí se naše akce řadí mezi významné evropské městské maratony,“ doplnil Otto Seitl.
Silné spojení na startu i v cíli
Partnerství mezi globálním lídrem v brzdových systémech a tradičním běžeckým závodem staví na společných hodnotách: chuti posouvat věci dopředu, výkonu a touze po vítězství. Brembo tímto krokem potvrzuje svou roli klíčového partnera regionu a podporovatele aktivního životního stylu.
V rámci letošního ročníku se Brembo představí s ještě širším zapojením:
- Silné partnerství: Logo Brembo bude dominovat všem komunikačním kanálům, startovním číslům, medailím i oficiálním tričkám závodu
- Aktivní zóna pro veřejnost: Brembo bude mít v místě prezentační zónu, která nabídne doprovodný program a interaktivní soutěže pro účastníky i diváky
- Zapojení zaměstnanců: Do závodu se zapojí zaměstnanci společnosti Brembo i jejich rodiny, a to od rodinného mini maratonu až po královskou maratonskou trať a štafety.
Společnost Brembo Czech navázala úzkou spolupráci s Ostrava City Marathonem již v roce 2024, kdy se stala jeho významným partnerem. Loni pak převzala roli partnera titulárního, díky čemuž závod získal svůj současný název. Letošní ročník 2026 je tak již druhým v řadě, kdy se tato prestižní sportovní akce koná pod hlavičkou Brembo.
Zdroj: Brembo