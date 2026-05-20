Ostravský maraton se rozběhne pod značkou Brembo opět i v roce 2026

Autor:
  9:00
Sledovat Metro na Googlu
Praha 20. května 2026 (PROTEXT) - Společnost Brembo Czech oficiálně stvrdila pokračování úspěšné spolupráce s Maratón klubem Seitl Ostrava. Podpisem smlouvy se Brembo opět stává titulárním a generálním partnerem nadcházejícího ročníku maratonu, který ponese název Brembo Ostrava City Marathon 2026.

Hlavní závod Brembo Ostrava City Maratonu se uskuteční v neděli 6. září 2026 a pro moravskoslezskou metropoli představuje jednu z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí roku. Letošní podpis smlouvy stvrzuje již druhé společné titulární a generální partnerství, které se po úspěšném předchozím ročníku dále prohlubuje. Pro společnost Brembo Czech není tato spolupráce pouze otázkou marketingu, ale především vyjádřením dlouhodobého závazku k regionu a podpoře zdravého ducha sportu.

V Brembo věříme, že špičkový výkon je vždy výsledkem vášně a preciznosti. A to platí jak pro vývoj brzdových systémů, tak i přípravu na maraton. Jsem hrdý, že naše partnerství s Ostrava City Marathonem pokračuje i v roce 2026, protože tento závod ztělesňuje dynamiku a vytrvalost, které jsou součástí naší DNA. Letos nás na startu uvidíte v ještě hojnějším počtu, chceme jako jeden tým podpořit zdravý životní styl a ukázat, že v Ostravě umíme nejen vyrábět světové výrobky, ale i s radostí běžet za společným cílem,“ uvádí Maurizio Villa, Country General Manager Brembo Czech.

Že to v Brembu nejsou jen prázdné řeči, dokazují sami zaměstnanci. Letos se aktivně zapojí a na start se jich postaví hned několik desítek a berou s sebou i své rodiny. Společně s tisíci dalšími běžci tak podpoří dobrou věc a ukážou, že srdce a um vkládají nejen do práce, ale i běhu na maratonské trati.

Spolupráce se společností BREMBO cení také pořadatelé maratonu. Podle prezidenta maratonu Otto Seitla spojení s tímto významným partnerem, který dlouhodobě rozvíjí své aktivity v Moravskoslezském kraji, vyústilo v podporu této prestižní sportovní akce i letos v rámci 67. ročníku BREMBO Ostrava City Marathonu. Po loňském rekordním ročníku organizátoři očekávají, že zájem o letošní maraton bude opět mimořádný, což potvrzuje i aktuální počet přihlášených účastníků. „Jsem rád, že náš BREMBO Ostrava City Marathon každoročně přivádí do našeho metropolitního města Ostravy také řadu zahraničních běžců. Díky své historii i celkovému pojetí se naše akce řadí mezi významné evropské městské maratony,“ doplnil Otto Seitl.

Silné spojení na startu i v cíli

Partnerství mezi globálním lídrem v brzdových systémech a tradičním běžeckým závodem staví na společných hodnotách: chuti posouvat věci dopředu, výkonu a touze po vítězství. Brembo tímto krokem potvrzuje svou roli klíčového partnera regionu a podporovatele aktivního životního stylu.

V rámci letošního ročníku se Brembo představí s ještě širším zapojením:

  • Silné partnerství: Logo Brembo bude dominovat všem komunikačním kanálům, startovním číslům, medailím i oficiálním tričkám závodu
  • Aktivní zóna pro veřejnost: Brembo bude mít v místě prezentační zónu, která nabídne doprovodný program a interaktivní soutěže pro účastníky i diváky
  • Zapojení zaměstnanců: Do závodu se zapojí zaměstnanci společnosti Brembo i jejich rodiny, a to od rodinného mini maratonu až po královskou maratonskou trať a štafety.

Společnost Brembo Czech navázala úzkou spolupráci s Ostrava City Marathonem již v roce 2024, kdy se stala jeho významným partnerem. Loni pak převzala roli partnera titulárního, díky čemuž závod získal svůj současný název. Letošní ročník 2026 je tak již druhým v řadě, kdy se tato prestižní sportovní akce koná pod hlavičkou Brembo.

 

Zdroj: Brembo

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Útok na benzince. Násilník bil muže pěstí do hlavy, zraněný málem nepřežil

ilustrační snímek

Po brutálním útoku na benzince na Trutnovsku v noci na pondělí málem přišel o život osmatřicetiletý muž. Byl opilý a napadl jej jiný opilý muž. Podle policie ho zbil pěstmi do hlavy, po hodině ho...

20. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Vražda v Mírově míří k soudu. Propuštěný vězeň zabil už dřív, hrozí mu výjimečný trest

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Kriminalisté ukončili vyšetřování loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku, ze které je obviněn vězeň propuštěný krátce před činem z tamní věznice, kde si odpykával trest za vraždu spáchanou v roce...

20. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:19

MillerKnoll na festivalu Clerkenwell Design Week 2026 představila návrhy pracovišť budoucnosti

20. května 2026  9:14

Nádraží čeká přestavba bez zateplení polystyrenem, změny budou i v okolí

Původní nádraží v Táboře doplní dva nové přízemní objekty. Historické části z...

Úpravy vlakového nádraží v Táboře za více než 164 milionů korun začnou v červnu, hotové budou za 19 měsíců. Táborská radnice řeší dopravu i bezdomovce v okolí přilehlého Husova parku.

20. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kačerov je zpět! Nový komiks od Dana Černého skrývá české vtipy, které cizinci nepochopí

Nový komiksový sborník Kačeři Dana Černého, který vrací legendární Kačerov...

Legendární Kačerov se vrací v novém sborníku komiksů od Dana Černého. Čtenáři se mohou těšit na kačera Donalda, strýčka Skrblíka, Šikulu i trojčata Kulíka, Bubíka a Dulíka v příbězích plných humoru a...

20. května 2026  9:08

Zlín chystá soutěž na prodej bývalého soudu. Může zde stát šestipatrový dům

Bývalá budova soudu ve Zlíně.

Naděje na proměnu přes 20 let opuštěné městské budovy bývalého okresního soudu v centru Zlína nabývá konkrétních rozměrů. Městská rada má do konce května schválit soutěž na její prodej i s pozemky...

20. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Ostravský maraton se rozběhne pod značkou Brembo opět i v roce 2026

20. května 2026

Genius představil stereo reproduktor SoundBar 220BT s Bluetooth připojením

20. května 2026  8:57

Společnost Huawei představila strategii center AIDC interagujících s energetickou sítí, formující budoucnost odvětví

20. května 2026  8:55

Při jízdě tramvají č. 20 ze Smíchova přes Dvorecký most na druhý břeh Vltavy je možno po obou stranách vidět jak stavby již dávno postavené jako zlíchovský kostelíček, tak stavby nedávno postavené a...

vydáno 20. května 2026  8:43

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Praha 1

Praha 1

Star Wars se vrací do kin. Premiéru filmu Mandalorian a Grogu připomněli cestujícím jeho fanouškové na Můstku.

vydáno 20. května 2026  8:42

Praha 1

Praha 1

Star Wars se vrací do kin s filmem Mandalorian a Grogu. Jeho fanouškové nám to připomněli u kina Světozor.

vydáno 20. května 2026  8:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.