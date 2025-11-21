Ostravský Palace se promění podle návrhu berlínského studia Kuehn Malvezzi Architects

Autor:
  12:42
Ostrava 21. listopadu 2025 (PROTEXT) - Vítězem mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na obnovu komplexu bývalého Hotelu Palace v centru Ostravy se stalo berlínské studio Kuehn Malvezzi Architects. Jejich návrh podle poroty nejlépe vystihl propojení historické hodnoty objektu se současnými potřebami Ostravy. Záměrem investora projektu, developerské skupiny Antracit, jež je součástí investičního holdingu Purposia Group, je proměnit celý městský blok v živý organismus propojující bydlení, služby hotelu a kvalitní veřejný prostor. Do mezinárodního soutěžního dialogu se přihlásilo 89 architektonických studií z 27 zemí světa. Návrhy pěti finalistů posuzovala porota složená také z mezinárodní odborné části. Skupina Antracit nyní společně s Kuehn Malvezzi Architects vstupuje do fáze přípravy projektové dokumentace. Zahájení stavebních prací je plánováno na rok 2027. Realizace bude rozdělena do několika etap, což umožní postupné uvádění jednotlivých částí komplexu do provozu. Ukončení poslední etapy aktuálně předpokládáme v roce 2031. Palace se postupně promění v otevřené a živé místo pro obyvatele i pro návštěvníky města.

Palace vstupuje s Kuehn Malvezzi do nové etapy s respektem k historii

"Porota si velice cení návrhu kanceláře Kuehn Malvezzi za citlivé zacházení s historickými vrstvami místa a za poučený dialog s odkazem původního architekta Wunibalda Deiningera. Architekti na této kontinuitě stavějí a vytvářejí jasný urbanistický rámec a jednotnou kompozici hmot, která nově definuje městský blok, přirozeně začleňuje dochované objekty a zároveň umožňuje vysokou míru provozní i prostorové flexibility pro budoucí rozvoj. Návrh přesvědčuje svým důsledným přístupem k formě a výrazným potenciálem usměrňovat dlouhodobý vývoj celého projektu,“ uvádí architekt Pascal Müller, předseda poroty.

Návrh tak počítá s maximálním respektem k historickému charakteru stavby, která byla v roce 1913 otevřena jako Hotel National podle návrhu vídeňského architekta Wunibalda Deiningera. Vítězný projekt porotu zaujal především schopností navázat na morfologii Ostravy, vložit do ní současnou architekturu a vytvořit nové prostory, které doplní strukturu celého bloku i jeho vnitřních dvorů a pasáží. „Palace má v Ostravě výrazné místo v historii a chceme, aby sehrál stejně důležitou roli i v budoucnu. Tato proměna ovlivní život v celém území, nejen budoucích obyvatel Palace, ale všech, kteří jej budou přirozeně využívat,“ říká Jan Hasík, generální ředitel investičního holdingu Purposia Group.

Budoucí využití Palace

Vítězný návrh vytváří plnohodnotný městský blok složený ze souboru navzájem propojených budov a to kombinací rekonstrukce zachovaných objektů, demolice stávajících nevyhovujících staveb a dostavbu nových hmot. Vše doplňují průchozí pasáže a dvory, které otevírají komplex směrem k okolní městské struktuře a podporují jeho aktivní začlenění do života centra. Hlavní funkcí nového bloku bude nájemní bydlení v kvalitních, designově řešených malometrážních bytech, doplněné o společenské prostory a služby přímo v objektu. Další využití nabídne moderní lifestylový hotel a menší obchodní jednotky v otevřeném a živém přízemí, které nabízí atraktivní veřejný prostor s obchody, gastronomií a dalšími službami i veřejně přístupnou zahradu. Význam areálu podtrhují dochované a obnovené historické interiéry – zejména společenský Deiningerův sál, který bude nově integrován do každodenního provozu komplexu, i prostory bývalého nočního baru Boccaccio. Stávající studentské ubytování Kampus Palace zůstává zachováno v dosavadní podobě.

Investice do města a harmonogram prací

„Obnova Palace je strategickou investicí naší developerské skupiny a zároveň dlouhodobou investicí do kvality městského prostoru Ostravy. Součástí našeho plánu je také provozování celého komplexu, který nám umožní zajistit jeho udržitelnost a rozvoj v čase. Nyní zahajujeme jednání o smlouvě a o postupu prací, včetně etapizace výstavby. První etapa začne obnovou budovy na ulici 28. října. Chtěla bych poděkovat všem účastníkům soutěžního dialogu, zejména porotcům a přizvaným odborníkům, včetně zástupců národní památkové péče. Právě projednání podmínek vyplývajících z ochrany kulturního dědictví bude také součástí nejbližšího harmonogramu,“ dodává Zuzana Bajgarová, ředitelka skupiny Antracit.

O vítězném studiu Kuehn Malvezzi Architects

Kuehn Malvezzi Architects je berlínská architektonická kancelář založena v roce 2001 architekty Simonem Kuehn a Thomasem Malvezzim. Studio se rychle etablovalo jako jedno z předních v oblasti moderní architektury s humanistickým přístupem. Je známé pro svou inovativní práci v oblasti veřejných a kulturních budov, ale také pro schopnost navrhovat projekty, které jsou zároveň estetické, funkční a trvalé. Významné realizace: rekonstrukce a novostavby muzeí a kulturních institucí, jako je Julia Stoschek Collection v Düsseldorfu, Museum Belvedere ve Vídni, Rieckhallen v Hamburger Bahnhof v Berlíně či Insektárium v Montrealu, Prinzessinnenpalais v Berlíně nebo PHI Contemporary v Montrealu. Ocenění: Canadian Architect Award, nominace na Mies van der Rohe Award a finálová účast na DAM Prize for Architecture v Německu. www.kuehnmalvezzi.com

Kvalitní soutěž, silné návrhy, různé přístupy

Soutěžní dialog přinesl mimořádně kvalitní návrhy, které nabídly rozličné pohledy na obnovu historického bloku. Porota složená z nezávislé části odborníků a závislé částí tvořené zástupci investora, se po více jak půlročním soutěžním dialogu shodla na tomto pořadí finalistů: 1. místo: Kuehn Malvezzi Architects (DE), 2. místo: NEUHÄUSL HUNAL (CZ), 3. místo: re:architekti + onsitestudio + Transsolar (CZ/IT/DE). Dalšími finalisty byli Objektor + Atelier Altan (CZ/FR) a ROAR architekti (SK). O skicovné v celkové výši 2 650 000 Kč se podělí právě těchto 5 týmů – první cena činí 800 000 Kč, druhá 600 000 Kč, třetí 450 000 Kč a čtvrtá a pátá po 400 000 Kč. Celá soutěž byla organizována platformou CCEA MOBA a doložku regulérnosti vydala k soutěžním podmínkám Česká komora architektů.

Projekt Palace se komplexně představí veřejnosti na festivalu Meat Design

Vítězný návrh Kuehn Malvezzi byl poprvé představen 21.11. při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v prostorách samotného Palace. Veřejnost se může s projektem komplexně seznámit prostřednictvím programu, který nabízí výstavy všech soutěžních návrhů, komentované prohlídky komplexu Palace a doprovodné akce v rámci festivalu Meat Design Ostrava (21.–23.11). Program v komplexu Palace (vstup z ul. 28. října, Ostrava): Komentované prohlídky a výstava všech finálních návrhů (21.11. od 13:30 a 15:00, 22.11. od 9:00 a 23.11. od 9:00). MEAT UP: PALACE TRANSFORMATION (22.11. od 17:00) - série dynamických přednášek a interaktivních instalací nejen o architektuře a designu. Program na MEAT DESIGN v Národním zemědělském muzeu, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava: Debata s vítězným architektonickým týmem Kuehn Malvezzi (21.11. od 17:00). Po celý festival: Antracit Lab – expozice malometrážního bytu, který naznačuje možné dispozice budoucích bytů v Palace. Vedle aktivit spojených s Palacem nabídne festival také debaty o bydlení a ukázky 3D tisku betonového domu z připravovaného projektu Bydlení Meandry, který představí propojené společnosti Antracit a Coral Construction Technologies. www.meatdesign.cz

 

Zdroj: ANTRACIT

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Modernizace oddělení brněnské Dětské nemocnice zkvalitní péči o pacienty

Modernizace oddÄ›lenĂ­ brnÄ›nskĂ© DÄ›tskĂ© nemocnice zkvalitnĂ­ pĂ©ÄŤi o pacienty

Dětská nemocnice v Brně zmodernizovala rehabilitační oddělení. Nové přístroje a prostory umožní individualizaci cvičení. První pacienti zahájí rehabilitace v...

21. listopadu 2025  11:06,  aktualizováno  11:06

Egerlandský knoflík byl šperkem i vyznamenáním, fenomén přibližuje výstava

Výstava mapuje cestu obyčejného knoflíku, který se stal vyznamenáním i odznakem...

Původně ho měl na svém oděvu každý sedlák z oblasti historického Chebska, německy nazývaného Egerland. Docela obyčejný osmihranný knoflík sloužil k připnutí kožených šlí ke kalhotám. V egerlandském...

21. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Seniora v Klatovech přejelo vlastní auto, zřejmě ho nezabrzdil

Ilustrační snímek

Ke smrtelné nehodě v Klatovech vyjížděly ve čtvrtek všechny záchranné složky. Zraněnému staršímu řidiči už ale nedokázali pomoct. Muže přejelo jeho vlastní auto, zřejmě ho nezabrzdil.

21. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Palačovská spojka nabírá zpoždění. Stavbu komplikuje nestabilní podloží

Palačovská spojka pomůže dopravě v Olomouckém, ve Zlínském i v Moravskoslezském...

I když silničáři provádějí před začátkem prací geologické průzkumy, čekávají na ně nemilá překvapení. V poslední době se jim na Valašsku stávají častěji než dříve. Potíže měli s výstavbou rampy na...

21. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

21. listopadu 2025  9:08,  aktualizováno  12:42

Ostravský Palace se promění podle návrhu berlínského studia Kuehn Malvezzi Architects

21. listopadu 2025  12:42

Třebíčští sportovci už trénují v atletickém tunelu, o novinku je obrovský zájem

Atletický oddíl TJ Spartak Třebíč má jako první na Vysočině k dispozici...

Chladné či sychravé podzimní počasí, stejně jako dlouhé zimní měsíce na Vysočině? Žádný problém. Sportovci v Třebíči – jako první v kraji – mohou od letoška trénovat ve zbrusu novém krytém atletickém...

21. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Dětské oddělení Městské nemocnice Ostrava má po dlouhém hledání novou primářku

ilustrační snímek

Dětské oddělení Městské nemocnice Ostrava (MNO) má novou primářku. Tým 14 lékařů a téměř 70 nelékařských zdravotníků nově vede lékařka Soňa Svatošová, která na...

21. listopadu 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Pardubická galerie zahájí výstavu o poezii, pódium má z pivních přepravek

ilustrační snímek

Galerie města Pardubic zahájí v sobotu výstavu nazvanou Poezie je. Její součástí bude improvizované pódium z pivních přepravek, na kterém budou básníci při...

21. listopadu 2025  10:50,  aktualizováno  10:50

Zářivý paprsek mobilizoval lovce bouřek, v Hněvotíně ale pouze koncertoval Voxel

Záhadný paprsek viditelný z Prostějova byl laserovou show při koncertu zpěváka...

Ani válka světů, ani ufoni. Dokonce ani vracející se sovětská sonda. Čtvrteční soukromý koncert hudebníka Voxela pro jednu ze společností v Hněvotíně u Olomouce způsobil v internetových diskuzích...

21. listopadu 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Návrh rozpočtu Olomouckého kraje počítá příští rok s poklesem příjmů i výdajů

ilustrační snímek

S nižšími příjmy i výdaji počítá návrh rozpočtu Olomouckého kraje na příští rok. Konsolidované příjmy kraje včetně účelových dotací státu mají ve srovnání se...

21. listopadu 2025  10:38

Prodej bývalé radnice je na dosah, Praha 10 chce získat peníze na nové sídlo

Bývalé sídlo radnice městské části Praha 10 (20. listopadu 2025)

Co se zchátralou budovou bývalé radnice Prahy 10 ve Vršovické ulici? Otázka, kterou už dlouhé roky řeší zastupitelé městské části i hlavního města. Odpověď nenašli ani na čtvrtečním jednání, ale...

21. listopadu 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.