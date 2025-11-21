Ostravský Palace se promění podle návrhu berlínského studia Kuehn Malvezzi Architects

Palace vstupuje s Kuehn Malvezzi do nové etapy s respektem k historii
"Porota si velice cení návrhu kanceláře Kuehn Malvezzi za citlivé zacházení s historickými vrstvami místa a za poučený dialog s odkazem původního architekta Wunibalda Deiningera. Architekti na této kontinuitě stavějí a vytvářejí jasný urbanistický rámec a jednotnou kompozici hmot, která nově definuje městský blok, přirozeně začleňuje dochované objekty a zároveň umožňuje vysokou míru provozní i prostorové flexibility pro budoucí rozvoj. Návrh přesvědčuje svým důsledným přístupem k formě a výrazným potenciálem usměrňovat dlouhodobý vývoj celého projektu,“ uvádí architekt Pascal Müller, předseda poroty.
Návrh tak počítá s maximálním respektem k historickému charakteru stavby, která byla v roce 1913 otevřena jako Hotel National podle návrhu vídeňského architekta Wunibalda Deiningera. Vítězný projekt porotu zaujal především schopností navázat na morfologii Ostravy, vložit do ní současnou architekturu a vytvořit nové prostory, které doplní strukturu celého bloku i jeho vnitřních dvorů a pasáží. „Palace má v Ostravě výrazné místo v historii a chceme, aby sehrál stejně důležitou roli i v budoucnu. Tato proměna ovlivní život v celém území, nejen budoucích obyvatel Palace, ale všech, kteří jej budou přirozeně využívat,“ říká Jan Hasík, generální ředitel investičního holdingu Purposia Group.
Budoucí využití Palace
Vítězný návrh vytváří plnohodnotný městský blok složený ze souboru navzájem propojených budov a to kombinací rekonstrukce zachovaných objektů, demolice stávajících nevyhovujících staveb a dostavbu nových hmot. Vše doplňují průchozí pasáže a dvory, které otevírají komplex směrem k okolní městské struktuře a podporují jeho aktivní začlenění do života centra. Hlavní funkcí nového bloku bude nájemní bydlení v kvalitních, designově řešených malometrážních bytech, doplněné o společenské prostory a služby přímo v objektu. Další využití nabídne moderní lifestylový hotel a menší obchodní jednotky v otevřeném a živém přízemí, které nabízí atraktivní veřejný prostor s obchody, gastronomií a dalšími službami i veřejně přístupnou zahradu. Význam areálu podtrhují dochované a obnovené historické interiéry – zejména společenský Deiningerův sál, který bude nově integrován do každodenního provozu komplexu, i prostory bývalého nočního baru Boccaccio. Stávající studentské ubytování Kampus Palace zůstává zachováno v dosavadní podobě.
Investice do města a harmonogram prací
„Obnova Palace je strategickou investicí naší developerské skupiny a zároveň dlouhodobou investicí do kvality městského prostoru Ostravy. Součástí našeho plánu je také provozování celého komplexu, který nám umožní zajistit jeho udržitelnost a rozvoj v čase. Nyní zahajujeme jednání o smlouvě a o postupu prací, včetně etapizace výstavby. První etapa začne obnovou budovy na ulici 28. října. Chtěla bych poděkovat všem účastníkům soutěžního dialogu, zejména porotcům a přizvaným odborníkům, včetně zástupců národní památkové péče. Právě projednání podmínek vyplývajících z ochrany kulturního dědictví bude také součástí nejbližšího harmonogramu,“ dodává Zuzana Bajgarová, ředitelka skupiny Antracit.
O vítězném studiu Kuehn Malvezzi Architects
Kuehn Malvezzi Architects je berlínská architektonická kancelář založena v roce 2001 architekty Simonem Kuehn a Thomasem Malvezzim. Studio se rychle etablovalo jako jedno z předních v oblasti moderní architektury s humanistickým přístupem. Je známé pro svou inovativní práci v oblasti veřejných a kulturních budov, ale také pro schopnost navrhovat projekty, které jsou zároveň estetické, funkční a trvalé. Významné realizace: rekonstrukce a novostavby muzeí a kulturních institucí, jako je Julia Stoschek Collection v Düsseldorfu, Museum Belvedere ve Vídni, Rieckhallen v Hamburger Bahnhof v Berlíně či Insektárium v Montrealu, Prinzessinnenpalais v Berlíně nebo PHI Contemporary v Montrealu. Ocenění: Canadian Architect Award, nominace na Mies van der Rohe Award a finálová účast na DAM Prize for Architecture v Německu. www.kuehnmalvezzi.com
Kvalitní soutěž, silné návrhy, různé přístupy
Soutěžní dialog přinesl mimořádně kvalitní návrhy, které nabídly rozličné pohledy na obnovu historického bloku. Porota složená z nezávislé části odborníků a závislé částí tvořené zástupci investora, se po více jak půlročním soutěžním dialogu shodla na tomto pořadí finalistů: 1. místo: Kuehn Malvezzi Architects (DE), 2. místo: NEUHÄUSL HUNAL (CZ), 3. místo: re:architekti + onsitestudio + Transsolar (CZ/IT/DE). Dalšími finalisty byli Objektor + Atelier Altan (CZ/FR) a ROAR architekti (SK). O skicovné v celkové výši 2 650 000 Kč se podělí právě těchto 5 týmů – první cena činí 800 000 Kč, druhá 600 000 Kč, třetí 450 000 Kč a čtvrtá a pátá po 400 000 Kč. Celá soutěž byla organizována platformou CCEA MOBA a doložku regulérnosti vydala k soutěžním podmínkám Česká komora architektů.
Projekt Palace se komplexně představí veřejnosti na festivalu Meat Design
Vítězný návrh Kuehn Malvezzi byl poprvé představen 21.11. při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v prostorách samotného Palace. Veřejnost se může s projektem komplexně seznámit prostřednictvím programu, který nabízí výstavy všech soutěžních návrhů, komentované prohlídky komplexu Palace a doprovodné akce v rámci festivalu Meat Design Ostrava (21.–23.11). Program v komplexu Palace (vstup z ul. 28. října, Ostrava): Komentované prohlídky a výstava všech finálních návrhů (21.11. od 13:30 a 15:00, 22.11. od 9:00 a 23.11. od 9:00). MEAT UP: PALACE TRANSFORMATION (22.11. od 17:00) - série dynamických přednášek a interaktivních instalací nejen o architektuře a designu. Program na MEAT DESIGN v Národním zemědělském muzeu, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava: Debata s vítězným architektonickým týmem Kuehn Malvezzi (21.11. od 17:00). Po celý festival: Antracit Lab – expozice malometrážního bytu, který naznačuje možné dispozice budoucích bytů v Palace. Vedle aktivit spojených s Palacem nabídne festival také debaty o bydlení a ukázky 3D tisku betonového domu z připravovaného projektu Bydlení Meandry, který představí propojené společnosti Antracit a Coral Construction Technologies. www.meatdesign.cz
Zdroj: ANTRACIT