Osud vily Löw-Beer v Brně: Za ztracenou sochu je vypsána odměna 1 milion korun

Brno 9. února 2026 (PROTEXT) - Potomci významného brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera společně s jihomoravským krajským zastupitelem Michalem Doleželem upozorňují na zhoršující se stav vily na ulici Hlinky číslo 132 v Brně a zároveň na zmizení cenné sochy, která byla po desítky let její součástí.

August Löw-Beer si vilu nechal postavit v roce 1922 jako domov pro sebe a svou rodinu. Žil zde až do roku 1938, kdy byl kvůli svému židovskému původu nucen Brno i svůj domov opustit, aby si zachránil život. Během nacistické okupace byla vila zabavena gestapem a sloužila jako sídlo Sicherheitsdienstu (SD). Po válce byla nemovitost zestátněna a československý stát v ní zřídil kojenecký ústav.

Po roce 1989 se potomci Augusta Löw-Beera vědomě rozhodli neuplatnit restituci, a to z úcty k tomu, že budova sloužila veřejně prospěšnému účelu – péči o kojence. Po mnoho let považovala rodina toto rozhodnutí za morálně správné.

Situace se však zásadně změnila poté, co kojenecký ústav vilu opustil. Objekt byl následně prodán do soukromého vlastnictví a od té doby není smysluplně využíván, postupně chátrá a ztrácí svou důstojnost i hodnotu.

„Je pro nás nesmírně bolestné sledovat, že dům, k němuž se naše rodina po desetiletí chovala zdrženlivě a s respektem, je dnes v takovém stavu,“ uvádějí potomci Augusta Löw-Beera ve společném prohlášení. „O plánovaném prodeji vily jsme tehdy neměli žádné informace. Pokud bychom o něm věděli, podnikli bychom kroky k jednání o jejím navrácení a odpovědné správě.“ Zvláštní pozornost budí ovšem zmizení sochy italského sochaře Antonia Tantardiniho, která byla již za života Augusta Löw-Beera umístěna ve vstupní hale vily pod schodištěm. Socha přežila nacistickou éru i období komunismu a nacházela se ve vile ještě v době provozu kojeneckého ústavu. Beze stopy zmizela v době, kdy se ústav z objektu vystěhovával. Její současné umístění není známo.

Rodina Löw-Beerových si přeje, aby byla socha nalezena a navrácena zpět do vily, kde by znovu mohla sloužit jako symbol a připomínka osudu jedné z ikonických brněnských rodin 20. století. Pokud by se to ukázalo jako nemožné, je rodina připravena převzít za sochu odpovědnost jiným důstojným způsobem. Jejím jednoznačným a prvotním přáním však zůstává návrat sochy do domu v Brně.

„Nejde nám o majetek ani finanční zisk. Jde o paměť, odpovědnost a vztah města k vlastní historii,“ obrací se v této souvislosti na veřejnost jihomoravský krajský zastupitel Michal Doležel, oprávněný jednat za rodinu.

Za účelem zvýšení šance na nalezení sochy je v současné době vypsána odměna ve výši 1 milion korun za informace vedoucí k jejímu bezpečnému navrácení v dobrém stavu, anebo odkoupení od současného majitele sochy.

Osoby, které disponují relevantními informacemi nebo mají zájem o uplatnění nároku na odměnu, mě mohou kontaktovat přímo a na mail mdolezel@seznam.cz nebo tel. 739 570 706. Z důvodu ochrany soukromí je poskytována plná záruka důvěrnosti. Identita dárce, informátorů či žadatelů o odměnu nebude bez jejich výslovného písemného souhlasu zveřejněna.

 

Zdroj: Michal Doležel

 

PROTEXT

 

9. února 2026  7:49,  aktualizováno  7:49

9. února 2026

LOMAX posiluje projektové služby pro developery. Česko i Slovensko pokrývá od prvních výkresů po montáž

9. února 2026  8:43

