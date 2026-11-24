Direct Road Classics i v roce 2027 začíná na jaře na Pálavě, o prázdninách zamíří na Vysočinu a v září finišuje na Ještědu.
Seriál tak zůstává pro následující rok věrný lokalitám z uplynulé sezony. Jednotlivé trasy odhalí během zimy, přičemž vzdálenosti budou do velké míry kopírovat uplynulý ročník, tedy 100+ km na dlouhých tratích a zhruba 50 až 65 km na krátkých variantách.
Vedle ověřených lokalit nabízejí organizátoři i podobné termíny jednotlivých zastávek jako v sezoně 2026: 15. května Pálava, 16. a 17. července Vysočina a 18. září Ještěd. Nejvýhodnější startovné na čtvrtý ročník třídílného seriálu je k mání do 31. ledna.
Kromě samotných monumentů se účastníci, takzvaní klasici, mohou těšit také na atraktivní časovkářský formát Prolog, který bude opět součástí programu ve Vysočina Areně. Proběhne v pátek večer a poskytne tak ideální rozjetí před sobotou.
Plánování bez starostí a více klidu zajistí i v této sezoně pojištění storna startovného, které seriál nabízí díky titulárnímu partnerství s Direct pojišťovnou. Nemoc, úraz nebo jiné osobní, rodinné nebo i pracovní komplikace před závodem tak už nejsou žádný problém.
„Na Direct Road Classics se člověk připravuje týdny, někdy i měsíce. Když mu pak plány překazí nemoc, úraz nebo jiná nepříjemnost, pojištění storna mu může vrátit až 80 % startovného. Bereme jako samozřejmost, že pojištění má být srozumitelné a pomoc při jeho uplatnění co nejjednodušší. Ať se naši klasici mohou soustředit na to podstatné: trénink, partu a radost z jízdy,“ říká Michal Míka, Head of Brand & Marketing Communication Skupiny Direct.
Pro malé cyklisty bude v každé lokalitě připravený už loni ozkoušený dětský program Malý Klasik právě ve spolupráci s titulárním partnerem.
Zdroj: RAUL!
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Richard Valoušek
Raul, Communications Director
E-mail: richard.valousek@raul.cz
PROTEXT
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