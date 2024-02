Otevírají se přihlášky do 9. ročníku mezinárodní letní školy pro budoucí novináře. Učit se budou i od držitelů Pulitzera

Již po deváté rodinná nadace Bakala Foundation otevírá dveře do etablovaného mezinárodního programu, a to zdaleka nejen českým studentům. Zúčastnit se mohou studenti žurnalistiky a příbuzných oborů z celkem 14 zemí světa, včetně Slovenska, Maďarska, Polska, Ukrajiny, Velké Británie nebo USA, ale i Gruzie či Arménie. Účastníci tak mají výjimečnou příležitost navázat profesní kontakty i přátelství s ambiciózními novináři z celého světa.

„Chceme dát aspirujícím novinářům možnost učit se od osobností světové žurnalistiky, se kterými by se jinak zřejmě jen tak nesetkali,“ říká Petra Judová, manažerka programu Journey. „Věříme, že předávání příkladů dobré praxe i napříč hranicemi je jednou z cest ke kvalitní, etické žurnalistice, která je v dnešní turbulentní době tak důležitá a žádoucí.“

Své celoživotní zkušenosti mladým novinářům i letos předají renomovaní profesionálové ze špičkových světových médií a agentur jako jsou CNN, The New Yorker, The New York Times, Reuters, Bloomberg nebo Associated Press. Mezi přednášejícími devátého ročníku se objeví hned tři držitelé prestižní Pulitzerovy ceny.

Investigativní novinář Adam Entous píšící pro The New York Times získal tuto cenu hned dvakrát, v roce 2023 za reportáže o ruské invazi na Ukrajinu a v roce 2018 za investigaci ruského vlivu na americké prezidentské volby. Zkušený novinář bude účastníky Journey vyučovat metody špičkové investigativní žurnalistiky a také novinářskou etiku.

Americká reportérka Brenna Smith, která působila ve skupině Bellingcat, získala spolu s týmem deníku The New York Times Pulitzerovu cenu v roce 2022. Na Journey zasvětí studenty do významného trendu Open Source Intelligence (OSINT) neboli investigace za pomoci technologií a veřejně dostupných zdrojů.

Nováčkem letošního ročníku Journey bude oceňovaný novinář Ben Taub, redaktor magazínu The New Yorker, držitel Pulitzerovy ceny z roku 2019 za reportování válečných zločinů v Sýrii.

„Je úžasné učit se novinařinu od tak zkušených světových žurnalistů,” říká jedna z účastnic Journey, Pavlína Černá. „Nejen, že s těmito osobnosti můžeme debatovat v komorním prostředí malé třídy a zeptat se na cokoliv, ale je neuvěřitelný zážitek jen tak si popovídat u snídaně s novináři, které už dlouho obdivuji.“

Do programu Journey: Journalism Bootcamp se mohou zájemci hlásit do 3. dubna 2024. Úspěšní kandidáti obdrží od nadace manželů Bakalových plné stipendium pokrývající veškeré náklady spojené s účastí na Journey – včetně ubytování, cestovních nákladů a stravy. Devátý ročník programu se uskuteční v srpnu 2024 v Praze.

Od počátku existence programu Journey v roce 2015 jím prošlo více než 160 účastníků, kteří dnes pracují v médiích 17 zemí světa.

Bližší informace a přihlášku mohou zájemci nalézt na stránce programu: https://www.bakalafoundation.org/programy/journey/

O nadaci Bakala Foundation:

Bakala Foundation je rodinná nadace manželů Michaely a Zdeňka Bakalových, založená v roce 2007. Jejím cílem je dlouhodobě podporovat mladé talenty na jejich cestě ke kvalitnímu vzdělávání, a tím nejen pomáhat realizovat jejich sny, ale i zlepšovat společnost jako celek.

Kromě stipendijních programů pro studium v zahraničí se nadace zabývá tématem nezávislé a svobodné žurnalistiky. Pro české i mezinárodní studenty dlouhodobě organizuje mezinárodní letní školu Journey: Journalism Bootcamp a kurz investigativní žurnalistiky Achillova Data, v rámci nějž studenti pod vedením zkušených mentorů pracují na skutečných investigativních kauzách.

