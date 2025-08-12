Otevření vlajkové prodejny JETOUR v Kazachstánu podporuje modernizaci zahraničních prodejních kanálů

Prodejna se nachází pouhých 3,7 kilometru od ikonických míst, jako jsou Chan Šatyr a budova Astanské opery, a jejím cílem je poskytovat pohodlnější a kvalitnější služby. V showroomu je plně integrované uspořádání s vyhrazenými zónami pro prezentaci značky, testovací jízdy, konzultace se zákazníky a poprodejní servis, a to vše pod jednou střechou pro plynulý zážitek z prodeje i služeb.
Od vstupu na trh v Kazachstánu v červnu 2023 si firma JETOUR rychle vybudovala silnou pozici. Za pouhé dva roky značka otevřela více než 30 prodejních míst, čímž vytvořila největší síť mezi čínskými automobilovými značkami v Kazachstánu. V první polovině roku 2025 společnost obsadila první místo mezi čínskými značkami SUV v Kazachstánu, její podíl na trhu roste a vliv značky sílí.
JETOUR také zvyšuje své investice do lokální výroby. Společnost představila několik nových modelů, z nichž je sedm lokalizováno v rámci montážního závodu typu knock-down. Efektivní lokální výroba umožňuje firmě JETOUR rychle reagovat na poptávku trhu a lépe vyvažovat dodavatelské řetězce. Aktuálně také probíhá stavba vlajkového obchodu ve městě Almaty, jehož otevření je plánováno ke konci roku.
Ke Chuandeng, prezident firmy JETOUR International, uvedl: „Jakožto klíčové centrum globální strategie společnosti JETOUR hraje Kazachstán zásadní roli v rámci vize značky vybudovat chytrý mobilitní ekosystém v celé střední Asii a v zemích Společenství nezávislých států. Vlajkový obchod nejen že posiluje dlouhodobý závazek značky vůči trhu, ale také signalizuje její připravenost uspokojovat měnící se potřeby spotřebitelů."
V budoucnu bude společnost JETOUR pokračovat v zavádění prémiových modelů pro terénní jízdu a nových energetických vozidel (NEV), rozšiřovat svoji síť servisních středisek a naplňovat svůj závazek „globální kvalita, lokální zážitek".
