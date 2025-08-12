Otevření vlajkové prodejny JETOUR v Kazachstánu podporuje modernizaci zahraničních prodejních kanálů

Autor:
  8:03
Astana (Kazachstán) 12. srpna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost JETOUR Auto oslavila slavnostní otevření své první vlajkové prodejny v zemích Společenství nezávislých států. Prodejna o rozloze 2000 metrů čtverečních se nachází v centru Astany a představuje pokroky značky v oblasti prodejní sítě, místní výroby a prémiové transformace.

Prodejna se nachází pouhých 3,7 kilometru od ikonických míst, jako jsou Chan Šatyr a budova Astanské opery, a jejím cílem je poskytovat pohodlnější a kvalitnější služby. V showroomu je plně integrované uspořádání s vyhrazenými zónami pro prezentaci značky, testovací jízdy, konzultace se zákazníky a poprodejní servis, a to vše pod jednou střechou pro plynulý zážitek z prodeje i služeb.

Od vstupu na trh v Kazachstánu v červnu 2023 si firma JETOUR rychle vybudovala silnou pozici. Za pouhé dva roky značka otevřela více než 30 prodejních míst, čímž vytvořila největší síť mezi čínskými automobilovými značkami v Kazachstánu. V první polovině roku 2025 společnost obsadila první místo mezi čínskými značkami SUV v Kazachstánu, její podíl na trhu roste a vliv značky sílí.

JETOUR také zvyšuje své investice do lokální výroby. Společnost představila několik nových modelů, z nichž je sedm lokalizováno v rámci montážního závodu typu knock-down. Efektivní lokální výroba umožňuje firmě JETOUR rychle reagovat na poptávku trhu a lépe vyvažovat dodavatelské řetězce. Aktuálně také probíhá stavba vlajkového obchodu ve městě Almaty, jehož otevření je plánováno ke konci roku.

Ke Chuandeng, prezident firmy JETOUR International, uvedl: „Jakožto klíčové centrum globální strategie společnosti JETOUR hraje Kazachstán zásadní roli v rámci vize značky vybudovat chytrý mobilitní ekosystém v celé střední Asii a v zemích Společenství nezávislých států. Vlajkový obchod nejen že posiluje dlouhodobý závazek značky vůči trhu, ale také signalizuje její připravenost uspokojovat měnící se potřeby spotřebitelů."

V budoucnu bude společnost JETOUR pokračovat v zavádění prémiových modelů pro terénní jízdu a nových energetických vozidel (NEV), rozšiřovat svoji síť servisních středisek a naplňovat svůj závazek „globální kvalita, lokální zážitek".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2747676/20250811_173809.jpg

KONTAKT: Silvia Hu, huxinqian@mychery.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Tečovický kostel pamatuje středověk. Nyní získá novou šindelovou střechu

Na první pohled je nenápadný, přesto patří k nejvýznamnějším památkám ve Zlínském kraji. Kostel svatého Jakuba Většího v Tečovicích je totiž jednou z nejzachovalejších středověkých církevních staveb...

12. srpna 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Francouzská komedie na vodním hradě Lipý

Úspěšná francouzská komedie Drazí rodiče v podání Divadla Verze pobaví v pátek diváky na českolipském vodním hradě Lipý.

12. srpna 2025  9:10

Skladovací haly na Hůrách nebudou. Místo nich nad doly postaví skoro dvě stě bytů

V Hůrách u Českých Budějovic vznikne sídlo, kde bude škola i lékař. Plán na skladovací haly zanikl. Projekt několika bytových domů se službami vzniká na okraji bývalé hornické obce Hůry. Domy budou...

12. srpna 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

V úzkých uličkách historické části Starého Města jezdí už přes jeden rok Mercedes-Benz Erduman Sprinter CDI519 ev.č. #1907 "Ljuba“ a letos od června také ev.č. #1911 "Bruno a Barnabáš“. Do budoucna...

vydáno 12. srpna 2025  8:25

V úzkých uličkách historické části Starého Města jezdí už přes jeden rok Mercedes-Benz Erduman Sprinter CDI519 ev.č. #1907 "Ljuba" a letos od června také ev.č. #1911 "Bruno a Barnabáš". Do budoucna...

vydáno 12. srpna 2025  8:23

Otevření vlajkové prodejny JETOUR v Kazachstánu podporuje modernizaci zahraničních prodejních kanálů

12. srpna 2025  8:03

Novorozencům v jihlavské nemocnici slouží moderní vybavení

Hned několik novinek za celkem 190 tisíc korun čeká na ty nejmenší pacienty v jihlavské nemocnici. Miminkům z tamního novorozeneckého oddělení pomohou tři speciální ohřívače dětských dek a...

12. srpna 2025  8:02

Vydejte se za poctivým rockem na mostecký hrad Hněvín

Milovníci kytarových riffů se mohou těšit na kapely Klandr band, Naposled Rock, Hardox a Aspartam.

12. srpna 2025  7:59

Policie našla nezletilého chlapce, který odešel a nechal dopis na rozloučenou

Pardubičtí policisté vypátrali v pondělí večer sedmnáctiletého mladíka z Králík na Orlickoústecku. Podle policie nechal v ten den ráno doma dopis na rozloučenou a bez mobilního telefonu odešel...

11. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  12.8 7:48

Po 30 letech zase těžba? Firmu láká odpad z rudného dolu v Krušných horách

Po 30 letech by se u Měděnce v Krušných horách mohla obnovit těžba. Nový projekt společnosti Belvoir míří na odkaliště, kde je uložen odpadní materiál z dřívějšího rudného dolu. Firma z něj chce...

12. srpna 2025  7:02,  aktualizováno  7:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Podkrušnohorský zoopark v Chomutově shání staré fotky

Fotografie i historické předměty zoopark využije pro výstavu, kterou chystá k oslavám 50 let od svého založení.

12. srpna 2025  6:59

Máte přebytečných 43 milionů korun? Do aukce jde přes dva tisíce zlatých šperků.

Zabavené šperky pocházejí z Turecka. Budou se prodávat celkem v desíti dražbách.

12. srpna 2025  6:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.