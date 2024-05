Předsedové a kandidáti tří politických stran usilujících o křesla v Evropském parlamentu dnes odeslali otevřený dopis generálnímu řediteli České televize Janu Součkovi a všem radním ČT. Poukazují na dřívější zadání výzkumu, než bylo uvedeno v "Pravidlech předvolebního vysílání ČT", na omezení přístupu kandidujících subjektů do politických diskusí a dalších zpravodajských, či publicistických pořadů ČT, zpochybňují relevanci zadaného výzkumu a obávají se omezení volné politické soutěže.

"Od České televize jsme čekali ledacos, nicméně takto cílené potlačení veřejného mediálního prostoru pro oficiální kandidáty neparlamentních stran bylo i pro nás velkým překvapením. Jsme přesvědčení, že médium veřejné služby má poskytnout stejný mediální prostor všem kandidujícím stranám a brát v potaz v rámci polarity zdrojů v žurnalistice také výsledky jiných výzkumných agentur, než těch spřízněných. Dle našeho soudu je další silný zásah do demokratického systému v České republice, který si nemůžeme nechat líbit nejen my, ale nechceme dopustit, aby se stal standardem zejména kvůli našim voličům," říká Jindřich Rajchl, předseda strany PRO a lídr kandidátky.

"Volební kampaň do Evropského parlamentu je plná manipulací. Jednou 'zapomene' renomovaná agentura pro výzkum veřejného mínění dát lídry několika opozičních stran do výčtu lídrů kandidátek. Jistě z důvodu, aby se co nejméně lidí v ČR dozvědělo, že takové strany existují. Poté přijde manipulativní průzkum Kantaru, který rozřadil kandidující strany na ty, které mají být těmi, jež si loutkovodiči přejí, aby byly v EP," doplňuje Jiří Paroubek, předseda ČSSD.

"Odstranění tzv. nadržování stranám a hnutím jež mají podle jakýchsi průzkumů 10 % a více by umožnilo rovnoprávnou soutěž," reaguje generálmajor Hynek Blaško, lídr kandidátky Aliance za nezávislost ČR.

