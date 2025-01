Otevřený dopis premiérovi ČR ohledně konopí a psychomodulačních látek

Český konopný klastr dlouhodobě upozorňoval na řadu problematických bodů potenciálního zařazení konopí do 1 % THC a produktů z něj do PML. Po konzultaci s odborníky navrhoval, aby se při implementaci legislativa otestovala v prvním kroku na mezinárodně neregulovaných látkách, jakou představuje třeba kratom, kde by byla s přijatelnými riziky ověřena její funkčnost.

Pokud bude nízkopotentní konopí nyní přidáno do seznamu PML, dojde s velkou pravděpodobností k nevratnému poškození legálního konopného sektoru v Česku, velkým ekonomickým škodám a ztrátám pracovních míst. Navíc by toto zařazení bylo v zásadním rozporu s českou a evropskou legislativou.

