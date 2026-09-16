OTK investuje 60 milionů do energetické transformace a posiluje pozici

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  13:55
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Praha 16. září 2026 (PROTEXT) - Společnost OTK printing & packaging (OTK), přední český výrobce flexibilních obalů, papírových a samolepicích etiket, dokončila rozsáhlou modernizaci svého energetického hospodářství. Současně dosáhla významných milníků v oblasti mezinárodních autorizací a cirkulární ekonomiky. Získáním certifikací DBYS/DYS pro Turecko a úspěšným auditem ISCC PLUS posiluje své exportní schopnosti, otevírá si cestu k dalším nadnárodním zakázkám a připravuje své portfolio na nadcházející evropskou legislativu PPWR.

Energetická transformace: 1 MW výkonu a eliminace ztrát díky přechodu z páry na teplovod

Nejnovější investicí jednoho z nejvýznamnějších českých polygrafických závodů je instalace dvou moderních kogeneračních jednotek Viessmann o celkovém elektrickém výkonu 1 MW. Projekt zahrnoval nejen dodávku a instalaci samotných kogeneračních jednotek, ale také kompletní rekonstrukci teplovodního systému, úpravy distribuční sítě v areálu podniku a zásadní technologický přechod z parního vytápění na efektivní teplovodní okruh. Tímto krokem OTK eliminuje dřívější distribuční ztráty parního systému, které dosahovaly až 12 %. Celková hodnota investice dosahuje 60 milionů korun bez DPH.

Nové zařízení využívá princip kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Elektřina i využitelné teplo tak vznikají současně přímo v místě spotřeby, což umožňuje výrazně efektivnější využití energie obsažené v zemním plynu než při jejich oddělené výrobě. Díky vysoké celkové účinnosti kogeneračních jednotek se jedná o vysoce účinný způsob výroby energie. Provoz kogenerace je dimenzován na roční výrobu přibližně 3 000 MWh elektrické energie a 3 600 MWh tepla při plánovaném náběhu 3 000 provozních hodin. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) pokryje až 90 % vlastní potřeby tepla v areálu a sníží odběr elektrické energie z distribuční sítě až o 38 %. Investice tak snižuje závislost na dodávkách elektřiny ze sítě a díky efektivnějšímu využití paliva omezuje spotřebu primární energie i související emise ve srovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla.

„Modernizace energetického hospodářství a přechod z parního média na teplovodní okruh představuje zásadní zvýšení energetické účinnosti celého závodu. V dnešním náročném evropském prostředí je vlastní stabilní zdroj energie základní podmínkou pro zachování nákladové konkurenceschopnosti při výrobně a technologicky náročném potisku i konverzi obalových materiálů,“ uvedl předseda představenstva OTK Pavel Sehnal.

Rozšíření certifikačního portfolia: autorizace DBYS/DYS a audit ISCC PLUS

OTK navazuje na své dlouhodobé standardy (BRCGS Packaging Materials, ISO 9001, ISO 14001, FSC, SMETA, DPG) a rozšiřuje certifikace a autorizace pro specifické regulované trhy.

Turecký zálohový systém DBYS/DYS: OTK úspěšně splnila přísné technické a bezpečnostní požadavky pro tisk etiket určených pro turecký státní depozitní systém nápojových obalů a získala autorizaci pro turecký státní zálohový systém nápojových obalů DBYS/DYS. Autorizace umožňuje přímé dodávky certifikovaných etiket všem výrobcům nápojů v Turecku s potenciálem až 2 miliard kusů během následujících dvou let. Z Kolína tak míří etikety nejen pro přední tuzemské značky (např. Plzeňský Prazdroj, Budějovický Budvar, Staropramen, Kofola), ale i pro nadnárodní skupiny, jako je Efes Beverage Group.

Certifikace ISCC PLUS (Mass Balance): V srpnu 2026 společnost úspěšně absolvovala certifikační audit SGS Germany pro evropský standard ISCC PLUS, který umožňuje zpracování cirkulárních a obnovitelných polymerů v režimu hmotnostní bilance a garantuje transparentní původ recyklovaných vstupů v celém dodavatelském řetězci. OTK se tak může zapojovat do projektů cirkulární ekonomiky nadnárodních zákazníků.

Příprava na PPWR a EcoVadis: Současně OTK dokončuje mezinárodní hodnocení v systému EcoVadis a ve spolupráci s Obalovým institutem SYBA připravuje své produktové portfolio na požadavky chystaného evropského nařízení PPWR, včetně laboratorního testování materiálů na obsah PFAS a dalších sledovaných látek.

„Procesní certifikace a autorizace představují klíčový předpoklad pro účast v náročných výběrových řízeních nadnárodních koncernů. Získání autorizace DYS a standardu ISCC PLUS vytváří technologický i legislativní základ pro očekávaný růst výroby v nadcházejících obdobích,“ dodal Pavel Sehnal.

Výhled: nové haly, automatizace a další rozvoj

Úspory z modernizované energetiky a expanze na regulované zahraniční trhy vytvářejí prostor pro další investice. OTK má připravený projekt i stavební povolení na výstavbu nových výrobních a skladovacích hal. Navazující investice do infrastruktury, automatizace a robotizace mají za cíl dále navyšovat kapacitu konverze při zachování nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti obalů.

 

O společnosti OTK printing & packaging a.s.

Společnost OTK printing & packaging a.s. je přední českou polygrafickou firmou s více než 145letou tradicí. Tiskne pro potravinářský průmysl, nápojářský průmysl, výrobce krmiv pro zvířata, kosmetický průmysl, automotive a zdravotnictví.

Stěžejní část sortimentu představují papírové etikety, které se využívají převážně v nápojářském průmyslu na skleněných lahvích nebo v potravinářství na konzervách. Společnost jich ročně vyrobí na 13 miliard. Podíl OTK na tuzemském trhu nápojových etiket dosahuje až 80 procent, na evropském trhu pak zhruba 25 procent. Dále produkuje flexibilní obaly a smršťovací etikety (shrink sleeves) pro potravinářský a chemický průmysl. Ročně vytiskne přes 100 mil. m2 materiálů. Třetí pilíř výroby tvoří samolepicí etikety, které nacházejí uplatnění v potravinářství, u drogistického zboží a ve farmacii.

Společnost drží řadu prestižních mezinárodních certifikací (BRCGS, ISO 9001, ISO 14001, FSC, DPG, ISCC PLUS, autorizace DBYS/DYS) a své produkty vyváží do desítek zemí světa.

V současnosti jsou OTK jedním z nejvýznamnějších evropských polygrafických středisek a jediným závodem, který má všechny tiskařské technologie pod jednou střechou. Roční tržby společnosti přesahují jednu miliardu korun. Podnik zaměstnává zhruba 350 pracovníků a je jedním z největších zaměstnavatelů na Kolínsku. Patří do skupiny SPGroup a.s.

 

Zdroj: PEPRconsulting

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59190.

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