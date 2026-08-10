Oto Bunda natáčí první film na světě o halgatu

Unikátní žánr
Pro halgato je typický pomalý procítěný zpěv, který se podle ústní tradice už po staletí používá ke sdělení obsahu, jenž se jinak sdělit nedá – nese v sobě hluboké emoce, zpívá o ztrátě, lásce i bolesti. Jeho síla spočívá v emocionální otevřenosti interpreta a v textech, které vždy vyprávějí skutečné příběhy. V současnosti probíhá příprava žádosti o zapsání halgata na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
"Halgato se nezpívá lehce. Je to opak hudební povrchnosti, která je dnes tolik rozšířená. Halgato je o otevírání něčeho, co normálně držíte zavřené. Bojím se, že pokud o tom teď nenatočím film, příští generace už nebude vědět, co to je a proč bylo halgato součástí života jejich předků," říká Oto Bunda.
Hudebník upozorňuje, že halgato se postupně vytrácí ze života Romů a s ním mizí i porozumění jeho hlubokému významu. Ve filmu chce divákům ukázat, co pro něj žánr znamená, jak mu ho předali předkové a co může nabídnout dalším generacím.
Oto Bunda nasbíral zkušenosti během působení v divadle Romathan, ve spolupráci s Českou filharmonií a sborem Čhavorenge. V současnosti vede pěvecké workshopy v rámci projektu Songs of Roma, se kterým odehrál koncert i na festivalu Glastonbury.
Jak film podpořit
Film vzniká výhradně z darů. Přispět lze na platformě Donio.cz do 11. 9. 2026. Teaser k filmu vznikal ve spolupráci s vynikajícím kytaristou Milanem Angelem Novákem a kameramanem Kurtem Neubauerem.
Více najdete na oficiálním webu halgatomovie.com a webových stránkách spolku Roma Culture Collective z. s.
Zdroj: Roma Culture Collective
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.