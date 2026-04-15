Oveneckou ulicí v Praze 7 až do konce srpna neprojedete

  15:42
Praha 15. dubna 2026 (PROTEXT) - Začátkem března se silničáři pustili do opravy silniční komunikace v Ovenecké ulici v Praze 7.

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Aktuálně tam probíhají práce, které koordinujeme i s dalšími investory v rámci poduličních sítí. Kompletně měníme povrchy, jak na vozovce, tak na chodnících. Jedná se o finální část celkové obnovy této ulice, protože tam v minulých letech probíhaly práce na rekonstrukci plynovodu a vodovodního řadu.“

Technická správa komunikací tak s pracemi finišuje. Vznikne především nová komunikace, která nahradí tu předešlou, s provizorními povrchy. Vymění se celý povrch v Ovenecké od ulice Milady Horákové až ve směru k Letohradské ulici. Upraví se rovněž chodníky, které byly zčásti asfaltové, ale po rekonstrukci se vrátí pražská mozaika.

 

 

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Upravíme kamenné obruby a novinkou pro tuto ulici je výsadba třinácti nových stromů, které tam vsadíme do rabátek, které nově připravujeme v tuto chvíli.“

Pokud jde o dopravu, tak v místě platí kompletní uzavírka, která je rozdělena do dvou etap. První etapa je v úseku od ulice Milady Horákové až po ulici Dobrovského, kde nyní probíhají práce Pražské vodohospodářské společnosti, po 31. květnu, kdy Technická správa dokončí práce na prvním úseku, se tak přesune na další část od ulice Dobrovského až po ulici Letohradskou.

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Zde nejsou vyznačeny přímé objízdné trasy, protože ta komunikace není příliš dlouhá. Režim komunikací, který je v okolních ulicích vás navede tak, abyste se dostali buď do ulice Letohradská, která je přístupná z ulice Nad Štolou nebo do některé z okolních ulic jako je Kamenická.“

Zdržení je tam tedy minimální, protože jde už o cílovou komunikaci a průjezd je pohodlně možný okolními ulicemi. Jediná nepříjemnost je pro rezidenty, kteří tam během oprav nebudou moci zaparkovat a do této ulice vjíždět. Celý úsek by měl být hotový na konci srpna.

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava 

