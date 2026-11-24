Zejména INERIS přispěl k definování podmínek zátěžových zkoušek v souladu s připravovanou francouzskou závaznou technickou specifikací pro venkovní stacionární systémy skladování energie (AMPG 2925-2) a ověřil výsledky zkoušek podle těchto kritérií. Společnost Corsica Sole, přední francouzský podnik vyvíjející fotovoltaické systémy a systémy pro ukládání energie, se zúčastnila celého testu a byla jeho svědkem.
V červnu 2026 představila společnost Huawei Digital Power na veletrhu Intersolar Europe své nové řešení. Je to bateriový systém pro ukládání energie LUTERRA, který nabízí vyšší energetickou hustotu než ostatní řešení v oboru. Vysoká energetická hustota sice zlepšuje nákladovou efektivitu systému, klade však také vyšší nároky na bezpečnostní schopnosti. Za účelem ověření bezpečnosti systému při extrémně vysoké energetické hustotě Huawei připravila a provedla první velkoplošný požární test na úrovni dílčích polí v tomto odvětví, který zahrnoval i transformátorovou stanici.
První test na úrovni dílčích polí v tomto odvětví, zahrnující transformátorovou stanici, posouvá hranice bezpečnosti systémů pro skladování energie
V současné době se velkoplošné požární testy v odvětví skladování energie zaměřují hlavně na ověření, že se oheň nešíří mezi kontejnery. Tyto testy dosud nezahrnovaly kompletní pole včetně jejich transformátorových stanic. Společnost Huawei jako první překonala toto omezení testováním kompletního pole včetně jeho transformátorové stanice. Test napodobuje reálné provozní podmínky zařízení pracujícího s vyšší energetickou hustotou, čímž posouvá ověření bezpečnosti na realističtější a komplexnější systémovou úroveň.
V tomto testu bylo dílčí pole sestaveno s minimálními instalačními rozestupy (rozestupy mezi skříněmi 0,6 m), aby napodobovalo reálné nasazení zařízení pro skladování energie. Kontejnery byly propojeny průchozími sběrnicemi. V rámci testu došlo k vnějšímu vznícení transformátorové stanice dílčího pole (při úplném naplnění olejem, tedy obsahující 5 tun oleje), aby se simuloval scénář extrémního tepelného úniku, a důkladně se tak ověřily schopnosti systému potlačit a chránit systém za nejhorších podmínek vnějšího požáru. Test proběhl zcela bez ručního zásahu, čímž bylo vytvořeno realistické a kompletní prostředí pro extrémní ověření na úrovni dílčího pole.
Oheň se vůbec nešířil z intenzivně hořící transformátorové stanice, což plně potvrdilo bezpečnost platformy LUTERRA
Výsledky testu ukazují, že po 80 hodinách intenzivního hoření prokázala platforma LUTERRA, systém ESS nové generace využívající technologii Chytré stringové uspořádání tvorby sítě od společnosti Huawei, vynikající ochranné schopnosti.
Oheň dosáhl teploty téměř 1 000 °C, přičemž v extrémně těsné blízkosti panoval intenzivní oheň a silné tepelné záření. I v tomto extrémním prostředí zůstala teplota článků kontejnerů ESS v rámci podskupiny po celou dobu pod 26 °C a teplota oleje v přilehlé transformátorové stanici pod 28 °C. Tím byly ověřeny ochranné schopnosti bezpečnostního návrhu platformy LUTERRA na úrovni podskupiny: požár byl lokalizován na úrovni podskupiny a nedošlo k jeho šíření.
Po skončení testu zůstala hlavní konstrukce transformátorové stanice neporušená a bylo možné ji bezpečně zvednout a odstranit.
Od úrovně kontejneru k úrovni podskupiny: architektonický vývoj upevňuje vedoucí postavení v oboru
Rozsah bezpečnostního ověřování společnosti Huawei se s každým krokem rozšiřoval. Začalo to ověřením blokování kyslíku přetlakem a zabránění šíření požáru u systému Rock Pack a sérií testů elektrické bezpečnosti PCS. Následně se přešlo k rozsáhlým požárním testům ESS a testům požární izolace mezi kontejnery a nyní k tomuto rozsáhlému požárnímu testu na úrovni podskupiny (včetně transformátorové stanice). Společnost Huawei vybudovala systém ověřování bezpečnosti pokrývající celý řetězec od komponent až po celé elektrárny.
Tento skok z úrovně kontejneru na úroveň podskupiny zvyšuje úroveň bezpečnostní ochrany z nezávislé ochrany jednotlivých kontejnerů na koordinovanou ochranu v rámci celé podskupiny. Díky bezpečnostnímu vzájemnému blokování na úrovni systému a redundantnímu designu poskytuje spolehlivější bezpečnost při vyšší energetické hustotě.
Zatímco se ověřování bezpečnosti v celém odvětví stále zaměřuje převážně na protipožární ochranu na úrovni kontejnerů, společnost Huawei rozšířila hranice ověřování na kompletní podskupiny v měřítku celé elektrárny. Tento test vysílá globálnímu odvětví jasný vzkaz: skutečná bezpečnost systémů pro ukládání energie by se neměla omezovat pouze na úroveň jednotlivých kontejnerů, ale měla by zabránit šíření rozsáhlých požárů v náročnějších a komplexnějších scénářích.
Huawei vždy považovala bezpečnost za nezbytný základ a úhelný kámen pro rozsáhlý rozvoj odvětví akumulace energie. V budoucnu bude Huawei i nadále zvyšovat bezpečnostní standardy v oblasti akumulace energie prostřednictvím technologických inovací a chránit rozvoj nového energetického systému pomocí deterministické bezpečnosti.
KONTAKT: zhangmiaomiao10@huawei.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60213.