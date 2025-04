Ovládněte investice do nemovitostí - MasterClass Bureš & partneři

MasterClass je jedinečným a komplexním manuálem, který účastníkům poskytne všechny zásadní informace a představí lety ověřený přístup k investování do nemovitostí. Sestaven je tak, aby každý investor získal jasné návody a konkrétní strategie, jak efektivně investovat do nemovitostí, minimalizovat rizika a dosáhnout maximálních výnosů. Kurz zahrnuje více než 14 hodin video materiálu, který je rozdělený do 9 kapitol. Účastníky zasvětí do témat, jako jsou základy nemovitostních investic, srovnání akcií a nemovitostí, výnosnost investičních nemovitostí, výběr správné nemovitosti, proces nákupu, pronájem, správa nemovitosti, budování portfolia a financování prostřednictvím hypotéky.

Účastníky kurzem provede celkem osm expertů s více než 25 lety zkušeností v oboru. Mezi nimi se objeví i zakladatel společnosti David Bureš, se kterým je v rámci programu zajištěna také individuální konzultace. V rámci této soukromé hodiny tak mohou účastníci získat informace pro svůj osobní investiční rozvoj. "Investovat správně znamená vědět, jak minimalizovat rizika a maximalizovat výnosy. Prostřednictvím MasterClass chceme pomoci jak začátečníkům, tak zkušenějším investorům vytěžit z jejich investic maximum," říká David Bureš, ředitel společnosti Bureš & partneři. "Z dlouholetých zkušeností víme, kde investoři často chybují i jaké kroky vedou ke zbytečným ztrátám. V MasterClass sdílíme konkrétní příklady z praxe, díky kterým se účastníci mohou posouvat dál."

Cena kurzu je 12.000 Kč, přičemž pro klienty společnosti Bureš & partneři je tato částka odečtena z ceny za služby. Kompletní informace o kurzu najdete na webových stránkách www.buresapartneri.cz/masterclass.

O společnosti:

Firmu Bureš & partneři tvoří tým profesionálů specializujících se na vyhledávání, financování, rekonstrukce, pronájem a správu investičních nemovitostí v Praze. Klientům pomáhají získat z nemovitosti maximální výnos a s 25 lety praxe a více než 600 byty ve správě patří v České republice mezi špičku. Hledají způsob, jak klientům zlepšit život a naplnit jejich sny o finanční nezávislosti. Nabízejí komplexní přístup od stanovení cíle až po jeho naplnění, přičemž zásadní je přátelské prostředí, férové jednání a jasná vize. Více na www.buresapartneri.cz.