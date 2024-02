Ovládněte platformu TradingView a obchodování v ní

A aby to mělo pořádný přesah do reálného života, tak v prostředí TradingView projde Tomáš podrobnou analýzu akcií společnosti Nvidia (NVDA). Na základě analýzy se rozhodne, zda akcie koupí či prodá – to vše v online streamu již 6.3. od 15:30 na Fintree.cz, a u dalších partnerů.

Obsah streamu:

Zaměření na platformu TradingView, která je komplexním nástrojem pro technickou analýzu a obchodování s finančními nástroji, které detailně projdeme.

Tomáš představí všechny užitečné funkce a nástroje (fundament, technika, sentiment), které TradingView nabízí.

Možnosti přímého obchodování přímo z platformy, včetně propojení s obchodním účtem u brokera RoboMarkets.

O řečníkovi – Tomáš Kadeřávek

“Už je to dávno…”. Za posledních 18 let jsem udělal tisíce obchodů s různými instrumenty, pracoval pro brokery, měl vlastní investiční firmu, testoval obchodní SW i programoval predikční ML modely. A nejlepší lekce z trhů? Pořád vás nutí zjišťovat pravdu o tom, kdo vlastně jste. Pojďme být zvídaví společně.

Obchodování je spojeno vždy s rizikem.