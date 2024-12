OX BOXy na klíče pro řidiče: Užitečná pokročilá stavebnice pro velké kluky

Jak probíhala spolupráce se společností OX Point?

Spolupráce probíhala od začátku na velmi profesionální úrovni. V době, kdy jsme OX Point oslovovali, tak už jsme měli zkušenost dokonce se dvěma jinými plechovými schránkami a ani jedna nebyla příliš pozitivní. O to více jsem byl překvapený, když jsem si na první osobní schůzce v centrále firmy mohl prohlédnout a osahat produkt, který počítal jak se všemi povětrnostními vlivy pro externí použití, tak měl sofistikovaně vyřešené uložení miniPC a dalších komponent.

Jak vypadají boxy OX KIOSEK?

Zde se asi nabízí srovnání s konkurencí, ze které asi už každý z nás něco vyzvedával. V principu velká plechová skříň s mnoha různě velikými skřínkami, jejíž otvírání řeší chytré a hlavně PINem kontrolovatelné zámky. Na první dobrou nic složitého, ale v okamžiku, kdy reálně začnete zjišťovat, kolik komponentů za tím vším stojí, tak se z toho stává už taková hodně pokročilá stavebnice pro velké kluky.

Jak se podařilo propojit HW od OX Pointu s Vámi dodaným SW?

Tohle byl samozřejmě trochu oříšek, ale zde musím velmi pochválit náš vývojový tým, který velmi snadno našel společnou řeč s lidmi z OX Pointu. Vzhledem k tomu, že náš use-case byl přece jen trochu jiný, než běžný box spedičních firem, bylo třeba pár věcí namyslet jinak. O to víc nám tu pomohl již dlouhou dobu vyvíjený software M2C Log, který poskytoval přehledný front-end a dodatečnou logiku k zasílání SMS s PIN.

Jaké služby chytré boxy pro autoservisy poskytují?

Vše samozřejmě vychází z jednoduchého vložení nebo vybrání klíče k autu, které je zanecháváno nebo vyzvedáváno z prostor parkoviště Autopalace Tuchoměřice. V rámci zaevidování SPZ při předávání auta zákazníkem jsou však poskytnuty i další služby spojené s mytím vozidla a zároveň určením, do kdy nejpozději má být vozidlo připraveno k opětovnému vyzvednutí. Samotný box OX KIOSEK také umí řešit agendu GoParkingu – tj. parkování po dobu dovolené. Navíc je zde zamontován platební terminál pro úhradu dohodnuté částky a navíc i dohledové kamery napojené na dohledové centrum Space.

Kde boxy OX KIOSEK fungují?

V současné době v AutoPalace Tuchoměřice, avšak další jsou již v přípravě.

Jak hodnotí boxy OX KIOSEK v autoservisu, kde už funguje?

Dle mých informací pozitivně. Šetří to práci člověka, který by musel nejen mimo pracovní dobu klíče od zákazníků manuálně přebírat a předávat. Nezastírám však, že jsme na startu čelili drobným dětským nemocem, avšak poměrně záhy jsme se zákazníkem nalezli cestu, jak celé řešení dotáhnout k oboustranné spokojenosti.

Mají podle vás podobné chytré boxy šanci na úspěch i jinde?

Z mého pohledu určitě. Přirovnal bych to ke známému úspěchu takzvaných SOT (samoobslužných kiosků) v řetězci rychlého občerstvení, kde došlo k navýšení prodejů včetně upsellů. Zákazníci například po náročném dni nechtějí už další osobní kontakt se sebepříjemnějším recepčním, naopak chtějí rychle zadat co nejméně údajů k vozidlu a plánovanému datu vyzvednutí, vložit klíč do skřínky a dál už se o nic nestarat. A to samozřejmě zároveň s pocitem bezpečí, že se klíč k jejich vozidlu nedostane do nepovolaných rukou.

Co je největší přidaná hodnota boxů OX KIOSEK pro autoservisy?

Určitě velká úspora v personálních nákladech, zajištění 24/7 provozu, zjednodušení administrativy spojené s obsluhou zákazníka a v konečném důsledku i detailnější přehled o přijatých či vydaných vozidlech.

