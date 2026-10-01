OYSHO dorazilo do Trinity Paláce. Inditex otevřel v Praze vlajkovou prodejnu

OYSHO patří do skupiny Inditex, která stojí mimo jiné za značkami Zara, Massimo Dutti nebo Bershka. Samotné OYSHO se specializuje na sportovní a volnočasovou módu a dnes působí na trzích v Evropě, Latinské Americe a Asii. Důraz značky na funkčnost, design a technologické zpracování se promítá také do podoby jejích prodejen, které Inditex průběžně rozvíjí v klíčových městských lokalitách.
„Trinity Palác rozvíjíme jako prestižní sídlo banky i vyhledávanou nákupní adresu v centru Prahy. Otevření vlajkové prodejny OYSHO tuto ambici naplňuje. Pro nás jako vlastníka spojuje příchod silné mezinárodní značky dva zásadní přínosy: stabilitu nájemních příjmů díky dlouhodobé smlouvě a vyšší atraktivitu budovy pro stávající i budoucí nájemce,“ komentuje spolupráci Radim Římánek, Trinity Bank.
Na Příkopě láká desítky milionů návštěvníků ročně
Trinity Palác se nachází na rohu ulic Celetná a Na Příkopě, v bezprostřední blízkosti Prašné brány, a patří dlouhodobě k hlavním high-street lokalitám. Význam lokality podtrhuje její vysoká návštěvnost, okolím Trinity Paláce ročně projde více než 36 milionů lidí. Na Příkopě je zároveň podle retailových dat jednou z pražských ulic s nejvyšší pěší návštěvností, která dosahuje až 100 tisíc lidí denně.
„Na Příkopě 33 patří mezi nejatraktivnější retailové adresy v Praze. Budova kombinuje prestižní umístění, mimořádnou visibilitu a silný přirozený footfall, což je přesně kombinace, kterou dnes prémiové mezinárodní značky hledají. Z pohledu zvýšení hodnoty budovy je uzavření dlouhodobé smlouvy s nájemcem Inditex to nejlepší, co Trinity Bank mohla udělat,“ uvádí Zdenka Klapalová, Knight Frank.
Nový nájemce posílí retailovou část Trinity Paláce
Aktuální analýza Cushman & Wakefield řadí tuto ulici mezi nejsilnější maloobchodní lokality ve střední a východní Evropě. Nová prodejna funguje v přízemní retailové části Trinity Paláce. Nájemní smlouva byla uzavřena na 20 let.
„OYSHO představuje pro tuto budovu mimořádně silného nájemce. Je to špičková mezinárodní značka s velkým obchodním potenciálem a ambicí vytvořit v Praze skutečně reprezentativní flagship store. Pro Trinity Palác je to nájemce, který významně zvyšuje atraktivitu budovy i pro další retailové hráče, se kterými jednáme o zbývajících retailových prostorách,“ doplňuje Jan Kotrbáček, Cushman & Wakefield.
Zdroj: Trinity Bank
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59422.