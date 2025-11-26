Ozdoby sklárny Koulier se staly součástí největší sbírky vánočních ozdob na světě

Praha 26. listopadu 2025 (PROTEXT) - Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je beze sporu jediné na světě. Jako jediné muzeum zahrnuje obory skla a bižuterie pohromadě, sbírku bižuterie všech materiálů a technologií. Najdete zde druhou největší sbírku skla v České republice a současně jednu z nejvýznamnějších v Evropě a největší veřejnou sbírku skleněných vánočních ozdob na světě. Celý sbírkový fond muzea čítá na 12 milionů unikátních předmětů. V letošním roce, a to právě v předvánočním období zařadilo muzeum do své sbírky rovněž ozdoby sklárny Koulier. A to barevné ozdoby ve tvaru střelek kompasu, které mohly v Bruselu obdivovat stovky lidí, jak na půdě Evropského parlamentu, tak na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii. Ozdoby byly vytvořeny speciálně pro tento účel. Ty v kruhu ze sedmadvaceti kompasových střelek tvořily logo českého předsednictví. Sklárna Koulier tyto ozdoby Muzeu bižuterie a skla v Jablonci nad Nisou darovala a je pro ni velkou poctou, stát se součástí této unikátní sbírky, která v novém hávu bude pro veřejnost připravena k návštěvě od 25. listopadu tohoto roku pod názvem Svět zázraků. Celá výstava dokládá šikovnost českých rukou, ale i inovativní myšlení soudobých sklářů.

"Sklářství má v Českých zemích hlubokou a dávnou tradici. Zčásti za to vděčíme vhodným přírodním podmínkám, které na počátku skýtaly téměř vše potřebné pro výrobu skla. Především to však byla zručnost a pracovitost sklářů, kteří dodávali svým výrobkům vynikající vlastnosti. Podnikaví obchodníci pak učinili z českého skla celosvětově známý pojem. Veškeré další informace o vývoji výroby skla v českých zemích se u nás dozvíte a uvidíte velkou krásu," uvádí Dagmar Havlíčková, kurátorka vánočních ozdob jabloneckého muzea. "Velkým úspěchem v oblasti ruční výroby skla se stalo jeho zapsání na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Na společné nominaci se podílelo společně s Českou republikou Německo, Francie, Španělsko, Finsko a Maďarsko. O zápisu bylo rozhodnuto 6. prosince 2023 na 18. zasedání Mezivládního výboru pro ochranu nehmotného kulturního dědictví UNESCO v Botswaně. Mimo zachování tradičních sklářských dovedností a technik, ke kterému jsou jmenované státy nyní zavázány, přináší zápis rozšíření povědomí o této bohaté a živé tradici, zvýší prestiž sklářských řemesel a podnítí dialog mezi komunitami přihlašujících se zemí," dodává Dagmar Havlíčková.

"Spolupráce s takovou institucí, jakou je Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou – odborníkem v oboru skla a bižuterie – si velice ceníme," uvádí Ing. Kateřina Šrámková MBA, obchodní ředitelka a spolumajitelka sklárny. "Situace v současném sklářském oboru je natolik alarmující, že jedině spolupráce a vzájemná podpora a osvěta tohoto řemesla pomohou, aby přežilo i pro příští generace. A nemyslím pouze jako kousky v muzeích, ale i jako funkční řemeslná výroba sloužící lidem a svému účelu. Abychom i za sto let mohli pít z krásných, ručně vyráběných skleniček nebo se dívat na vánoční stromečky ozdobené těmi nejúžasnějšími dekory na motivy naší národní folkloristiky,“ dodává Kateřina Šrámková.

Svět zázraků / World of Wonders – stálá expozice

Muzeum spravuje největší veřejnou sbírku skleněných vánočních ozdob na světě čítající více než patnáct tisíc předmětů. Většinu z nich tvoří dar firmy Jablonex, která v roce 2008 muzeu přenechala celou vzorkovnu unikátních foukaných a dekorovaných vánočních ozdob. Součástí sbírky jsou též současná produkce i historické ozdoby z počátku 20. století, období první republiky (včetně daru potomků rodiny výrobce Václava Bergera z Bílé Třemešné) a let socialismu.

Expozice je příběhem cesty vánočních ozdob do zaslíbené země za mořem, nejdůležitějším odběratelem tohoto křehkého zboží totiž byly Spojené státy Americké. Proto jsou nainstalovány do tvaru pestrých mořských vln, nechybí ani zaoceánský parník či efektní mrakodrapy. Autorem scénografického řešení je známý designér Jakub Berdych Karpelis z pražského QUBUS DESIGN STUDIA, logo expozice vytvořil David Matura.

Designové vánoční ozdoby z mezinárodního sympozia - výstava potrvá do 28. 03. 2027

Ve stálé expozici Svět zázraků muzeum představuje výsledky 1. ročníku Mezinárodního sympozia skleněných vánočních ozdob, které uspořádalo v rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2023. Jeho cílem bylo popojit sklářské designéry s výrobci vánočních ozdob a umožnit jim společně experimentovat při vývoji nových vzorů. "V premiérovém ročníku jsme oslovili designérské dvojice DECHEM, ILLOLA, LLEV a firmy GLASSOR, IRISA, RAUTIS. Výsledky předčily naše očekávání, stejně jako zápal, s nímž se všichni zúčastnění do projektu vložili," uvedla kurátorka sympozia Dagmar Havlíčková. Světovou premiéru měly ozdoby na Vánoce roku 2024 v Hongkongu, a to díky spolupráci s českým generálním konzulátem. Více na https://www.msb-jablonec.cz/

Rodinná sklárna Koulier z Oflendy u Hlinska navazuje na sklářské řemeslo, které se v tomto kraji předává už od 17. století. Ať už jde o tradiční tvary jako koule, rampouchy či zvonečky nebo novinky jako flakony a amfory, všechny ozdoby vznikají ručně, s respektem k řemeslu i tradici. Letos přichází sklárna Koulier s kolekcí Domovina, která si zaslouží zvláštní pozornost. A to jedna ozdoba po druhé, pečlivě a ručně vyrobená. Žádné zrychlení pouze trpělivost, řemeslná zručnost a roky zkušeností. Technika výroby těchto ozdob je časově náročná a výjimečně citlivá na přesnost. A právě proto jsou píchané ozdoby dominantou této kolekce a zároveň ozdobami, které jinde nenajdete.

Kolekce je poctou prvním skleněným foukaným ozdobám vyráběným v Čechách. Spojuje tradici, ruční práci a folklorní krásu v jednom dárkovém balení. Ozdoby se vyznačují sytou červenou a modrou barvou na bílém základu, jemnými kvítky a vzory inspirovanými českými kroji i přírodou. Vánoční kolekce Domovina propojuje současnost s historií. Aktuálně čítá 139 vzorů ozdob, je inspirovaná archivními dokumenty z roku 1935 a barevností i motivy se vrací ke kořenům prvních českých skleněných ozdob. Ozdoby Koulier jsou k vidění i na středočeském zámku Loučeň, a to díky vánočně laděným prohlídkám Příběh stromečku, tentokráte s tématem "Sto let českých Vánoc". Více na www.zamekloucen.cz. Rovněž i zde budou pořádány v době adventu rukodělné tvořivé dílny. Tak, jak tomu probíhá ve sklárně Koulier po celý rok.

První skláři na našem území byli Keltové. S výrobou skla se setkali nejpravděpodobněji v severní Itálii, odkud rozšířili své poznatky i na sever od Alp. Archeologické nálezy z celého území České republiky nám dokládají, že již v 3. až 1. století př. n. l. keltští skláři dokázali zhotovovat skleněné náramky, korále a drobné šperky. S úpadkem keltské kultury na přelomu letopočtu však na dlouhý čas zaniklo i zdejší sklářství. K výrobě skla se začali zdejší lidé vracet teprve v raném středověku. Zejména ve 13. století začali do Českého království přicházet němečtí kolonizátoři, kteří bohatě přispívali svými znalostmi o výrobě skla. Hluboko v pohraničních hvozdech zakládali mnoho nových hutí, které se zabývaly výrobou tzv. "pateříků" – růžencových korálků. Objevovaly se první zdobné číše, poháry, konve a džbány, které však byly výsadou jen těch nejzámožnějších vrstev. V době vlády Karla IV. se zhotovovaly typické vysoké flétnovité číše, zdobené nálepy. Novinkou bylo také okenní sklo - vitráže, které bylo určeno prakticky výhradně pro kostely, kaple a paláce.

