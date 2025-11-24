- Projekt výstavby prostor určených k umístění konzulárního oddělení velvyslanectví se sídlem: V Tišině 483/10, Praha.
- Znalecký posudek na poškození, která se objevila v suterénu a na dřevěném krovu střechy budovy.
Projekční kanceláře, které mají zájem, si mohou vyzvednout s tím související specifikaci tendru u osoby odpovědné za administrativní a finanční záležitosti velvyslanectví po zveřejnění tohoto oznámení o vyhlášení tendru. Návštěva místa realizace projektu je možná v pracovních dnech od 9 do 16 hodin.
Více informací je možné obdržet u osoby odpovědné za administrativní a finanční záležitosti velvyslanectví na výše uvedené adrese nebo na telefonním čísle 00420 233 371 145 či prostřednictvím e-mailu ambalger@volny.cz.
Administrativní a finanční dokumenty a dokumenty potvrzující odbornost a způsobilost předkladatele nabídky k doložení, jsou upřesněny ve specifikaci tendru k projektu, jenž je předmětem tohoto oznámení.
1. Nabídky musí být podány na oddělení pro administrativní a finanční záležitosti velvyslanectví ve lhůtě do 120 dnů od zveřejnění tendru.
2. Obálky jsou předloženy následovně: vnější zapečetěná obálka, na níž musí být uvedeno: „Tendr na provedení studie na rekonstrukci konzulárního oddělení alžírského velvyslanectví v Praze a na znalecký posudek na poškození, která se objevila na budově kancléřství.“ Druhá zapečetěná obálka, na níž musí být uvedeno: „DOKUMENTY NABÍDKY - NEOTEVÍRAT“, která musí obsahovat originál dokumentu nabídky ve třech vyhotoveních.
Součástí nabídky musí být následující dokumenty:
- Profil společnosti
- Osvědčení o bezúhonnosti od České správy sociálního zabezpečení
- Osvědčení o bezúhonnosti od ministerstva financí
- Zápis v obchodním rejstříku
- Reference související s podobnými projekty
3. Předkladatelé nabídek jsou vázáni nabídkou, bez jakýchkoli změn, po dobu 120 dní, počínaje 1. dnem zveřejnění vyhlášení tendru v novinách.
4. Obálky budou otevřeny na velvyslanectví 4. den po uplynutí lhůty 120 dnů bez účasti předkladatelů nabídek nebo jejich zástupců.
5. Obálky, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebudou brány v úvahu.
6. Obdržené dokumenty od předkladatelů nabídek jim nebudou vráceny.
7. Nabídky musí být v anglickém jazyce.
Zdroj: Velvyslanectví Alžírské demokratické a lidové republiky v Praze