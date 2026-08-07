P&F Products & Features GmbH oznamuje akvizici společnosti AVVie GmbH

Tato akvizice posiluje portfolio společnosti P&F v oblasti strukturálních srdečních onemocnění o augmentační systém AngelValve™, což je novátorské transkatetrové řešení pro mitrální regurgitaci. Tím se dále rozšiřuje portfolio společnosti v oblasti transkatetrových terapií srdečních chlopní nové generace a posiluje se její dlouhodobý závazek k inovacím v oblasti strukturálních srdečních onemocnění.
Společnost P&F Products & Features GmbH (P&F) dnes oznámila akvizici společnosti AVVie GmbH. AVVie, založená kardiochirurgem prof. Wernerem Mohlem, vyvinula inovativní technologii v oblasti strukturální kardiologie, a to augmentační systém AngelValve™. AngelValve je inovativní transkatetrová platforma navržená k řešení významných, dosud neuspokojených potřeb v léčbě onemocnění mitrální chlopně u pacientů s omezenými nebo žádnými možnostmi léčby.
Více než 13 milionů lidí v Evropě a Spojených státech trpí mitrální regurgitací (nedomykavostí mitrální chlopně), což je stav, při kterém dochází k zpětnému úniku krve do levé síně srdce. Navzdory rozsahu tohoto problému je v současné době léčeno nanejvýš 5 % pacientů se středně těžkou až těžkou formou onemocnění. Odstranění této mezery v léčbě a zlepšení kvality života milionů postižených lidí je ústředním bodem poslání společnosti P&F.
Díky spojení infrastruktury pro výzkum a vývoj a duševního vlastnictví společnosti AVVie s globálními schopnostmi společnosti P&F v oblasti vývoje produktů, klinických a regulačních záležitostí, výroby a komercializace je nově vzniklá organizace v ideálním postavení k urychlení inovací a zkrácení vývojových lhůt.
„Akvizice společnosti AVVie odráží náš trvalý závazek k prosazování průlomových terapií strukturálních srdečních onemocnění. Spojením technické excelence společnosti AVVie s odbornými znalostmi společnosti P&F v oblasti vývoje klinických studií a regulace máme vynikající předpoklady k dalšímu rozvoji platformy AngelValve™ a k přinášení významných inovací pro lékaře a pacienty na celém světě. Tato akvizice představuje další důležitý krok směrem k naší vizi stát se globálním vedoucím podnikem v oblasti strukturální srdeční terapie," uvedla MUDr. Katharina Kissová, generální ředitelka společnosti P&F.
„Tato spolupráce spojuje vynikající inženýrský talent s osvědčenými vývojovými schopnostmi," dodal Siegfried Einhellig, provozní ředitel, prezident a vedoucí oddělení výzkumu a vývoje ve společnosti P&F. „Těšíme se, až tuto inovaci proměníme v úspěšnou léčbu."
Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny.
O společnosti P&F Products and Features
P&F Products and Features GmbH se sídlem ve Vídni v Rakousku je globální společnost působící v oblasti zdravotnické technologie s více než 25 lety zkušeností s vývojem inovativních kardiovaskulárních řešení. P&F působí v přibližně 70 zemích a má výrobní závody v Evropě, Asii a Brazílii. Více informací najdete na productsandfeatures.com.
KONTAKT: Kaitlyn Parham, Connect Agency, 336-681-3007, kaitlynparham@theconnectagency.com