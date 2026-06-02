P&G podpořila rekonstrukci hygienického centra v azylovém domě ČČK

Dva roky podpory, jeden společný cíl
P&G se tématu hygienické podpory věnuje dlouhodobě a spolupráce s Českým červeným křížem patří mezi jeho klíčové aktivity v oblasti pomoci ohroženým skupinám. V roce 2024 přispěla společnost na rekonstrukci hygienického centra prostřednictvím samostatné iniciativy. O rok později navázala dalším projektem, tentokrát ve spolupráci s obchodním řetězcem Albert, v rámci kterého se podařilo vybrat téměř 400.000 Kč.
„Hygiena a pohodlí domova, včetně osobní hygieny, jsou klíčovou součástí našeho podnikání. Jsem velmi ráda, že jsme mohli přispět k rekonstrukci tohoto centra, které pomáhá rodinám v těžkých životních situacích. Spolupráce s Českým červeným křížem je pro nás nesmírně důležitá a jsme hrdí, že společně dokážeme vytvářet skutečnou a smysluplnou změnu,“ říká Yvette Krubl, Corporate Communications Manager, Procter & Gamble.
Rekonstrukce, která byla potřeba už mnoho let
Azylový dům ČČK v Kladně v posledních letech výrazně rozšířil kapacitu i služby. Kromě ubytování rodin v nouzi poskytuje také možnost praní prádla lidem, kteří nejsou jeho klienty, ale jejich sociální situace jim neumožňuje využívat komerční služby.
Hygienické centrum však bylo naposledy renovováno v roce 2009 a dlouhodobě nevyhovovalo kapacitně ani technicky. Díky podpoře P&G se nyní podařilo provést kompletní rekonstrukci, která zahrnuje modernizaci prostor, nové vybavení i zajištění bezpečného a důstojného prostředí pro rodiny s dětmi.
Zdroj: Procter & Gamble