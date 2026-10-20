Pacienti s Friedreichovou ataxií popisují nejistou cestu k léčbě

Jednou z pacientek je Hana Hurychová. Bývalá učitelka, matka čtyř dětí a babička popisuje, jak nemoc postupně omezila její pohyb, práci i možnost samostatně vyjít z domu. Žádost o úhradu léčby, kterou za ni podal ošetřující lékař, byla podle její výpovědi zamítnuta. Neuspěla ani s odvoláním.
„Všechno mi trvá mnohem déle. Na každou činnost se musím daleko víc soustředit a rychle se unavím,“ říká Hana v rozhovoru pro Medi-info.
Její příběh zachycuje zkušenost se zamítnutím úhrady. Další zkušenost popisuje Ruth Františka Blažková: "Pojišťovna úhradu schválila, samotná léčba ale následovala až o několik měsíců později." Podle Ruth pokračovala jednání mezi pojišťovnou, nemocnicí a dalšími stranami a ona neměla srozumitelné vysvětlení, co se děje.
Nejistota se vrací i po zahájení léčby
Další popsanou překážkou je návaznost úhrady. Lékařka v rozhovoru popisuje opakované žádosti na tříměsíční období a případy, kdy rozhodnutí přicházelo až po vyčerpání předchozí zásoby léku. Její výpověď tak otevírá i otázku organizace péče v situaci, kdy pacient terapii již zahájil.
„Je to velmi administrativně zatěžující a zároveň je to velmi emočně náročné jak pro nás, pro lékaře, tak i pro ty pacienty, kteří tím procházejí,“ uvádí MUDr. Ing. Lucie Šťovíčková.
V odborném rozhovoru na Medi-info upozorňuje na potřebu předvídatelnějšího rozhodování. Pacienti i lékařka ve svých výpovědích zmiňují individuální žádosti o úhradu léčby podle § 16 a opakované rozhodování na tříměsíční období. Popisují tak vlastní zkušenost s tím, jak probíhalo zajišťování úhrady. Více na: https://www.medi-info.cz/friedreichova-ataxie
Zdroj: Medi-info, Centrum hereditárních ataxií
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59703.