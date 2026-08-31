Padesátikoruna. Zákazníci ji do sbírky přidali už více než stotisíckrát

„A pak že padesát korun nic neznamená! V téhle sbírce je vidět, že může mít pořádnou sílu, když se jí vzdají desetitisíce lidí ve prospěch vzácně nemocných. Do sbírky se zapojilo už více než 57 tisíc dárců, našich zákazníků. Padesátikoruna je sice nejmenší možný dar, ale v tom množství lidí ochotných se jí vzdát má ohromnou sílu. Ani jsme to při vzniku sbírky nečekali. Jsem překvapený a možná až dojatý, že se drobný dar stal pro řadu lidí přirozenou součástí nákupu na Lékárna.cz,“ říká Vladimír Finsterle, zakladatel Lékárna.cz.
Padesátikoruna tvoří téměř 92 % všech příspěvků do sbírky. Stokorunový dar představuje 6,4 % a dvousetkorunový necelé procento. Důležitá přitom není jen výše jednotlivých darů, ale také jejich opakování. V každém měsíci roku 2026 byl počet příspěvků vyšší než počet unikátních dárců, což znamená, že část zákazníků přispívá i několikrát během jednoho měsíce. Opakované drobné příspěvky jsou tak jedním z principů, na kterých sbírka stojí.
Od padesátikoruny ke konkrétní pomoci
Padesátikoruny z nákupních košíků se tak skutečně proměňují v konkrétní pomoc. Příspěvky pomáhají financovat ozdravné pobyty dětí se vzácnými onemocněními, tisk edukačních publikací pro pacienty a jejich rodiny, víkendová setkání, rehabilitační a podpůrné programy, osobní asistenci nebo osvětové projekty, které zlepšují život lidí se vzácnými diagnózami. Jen v letošním roce už Lékárna.cz ze sbírky vyplatila několika pacientským organizacím celkem 700.000 korun. Další prostředky, které zákazníci do sbírky přidají do konce roku, rozdělí mezi pacientské organizace ještě v prosinci.
A jak vypadá 101 tisíc padesátikorun v jiném měřítku
- více než 5 milionů Kč
- váží dohromady téměř jednu tunu
- měří naskládané do výšky zhruba 258 metrů
To už je docela jiný pohled na „obyčejnou“ padesátikorunu. Vedle obrovského množství drobných darů se ve sbírce Vzácní vzácným objevují i mimořádně štědré příspěvky. Nejvyšší jednorázový dar dosáhl 16.800 korun.
Příběh sbírky ale nepíší především rekordní částky. Píší ho desetitisíce padesátikorun
Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zájem o sbírku dál roste. Od ledna do 21. června letošního roku zákazníci přispěli o 34 % častěji než ve stejném období roku 2025 a celková vybraná částka vzrostla téměř o 30 %. Průměrná výše daru přitom zůstává prakticky stejná – pohybuje se kolem 55 korun. Sbírka tedy neroste proto, že by lidé začali posílat výrazně vyšší částky. Roste především díky tomu, že přispívají častěji. A právě v tom spočívá princip Vzácní vzácným: nemusíte darovat tisíce, aby váš příspěvek měl smysl. Stačí, když se k jedné padesátikoruně přidá další. A další.
Zdroj: Lekarna.cz