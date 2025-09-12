Padl světový rekord v návštěvnosti světových výstav Expo

  14:18
Japonská žena, která se zajímá o poznávání světa, překonala rekord Guinnessovy knihy v počtu dní strávených na výstavách. Nový zápis zní 1,7 roku. Jeho držitelkou je 76letá Tomijo Jamada, která navštěvuje světové výstavy 20 let. Celkový počet dní v areálu výstavišť činí neuvěřitelných 648 a stále roste, upozorňuje web www.guinnessworldrecords.com.

Tomijo poprvé navštívila světovou výstavu v Aiči v roce 2005. V té době utrpělo její zdraví, podstoupila několik operací a často docházela do nemocnice. Poté, co začala pravidelně navštěvovat Expo, však lékař konstatoval, že se její zdravotní stav zlepšuje, a doporučil jí, aby na tuto akci chodila častěji.

Podle Tomijo bylo navíc mnoho dalších důvodů, proč tam chodit. „Viděla jsem hodně exponátů a potkala spoustu lidí z celého světa. Protože se tehdejší Expo zaměřovalo na životní prostředí, měla jsem obavy o Zemi. Díky výstavě jsem si uvědomila, že můžeme změnit směřování životního prostředí."

Nakonec navštívila všech 185 dní akce v Aiči. Během té doby si našla řadu známých a přátel. Když jí navrhli, že by se měli znovu setkat na příštím světové přehlídce, Tomijo si předsevzala, že se na to připraví.

V následujících letech a desetiletích pokračovala v cvičení, aby se udržela v kondici a byla co nejzdravější. Díky tomu mohla Tomijo navštívit Expo v Šanghaj 2010, v Miláně 2015 a Dubaji 2020/2021-2022.  Kromě toho se vydala na specializované výstavy v letech 2008 (Zaragoza), 2012 (Josu) a 2017 (Astana), stejně jako zahradnické exhibice v letech 2019 (Peking) a 2023 (Dauhá).

Za píli v Šanghaji a Josu získala ocenění, že navštívila každý den těchto výstav (184 dní a 93 dní).

Rychlý přesun do roku 2025: Expo se vrátilo do Japonska. Tomijo se opět rozhodla přijít každý den. Dokonce si pronajala byt (s výhledem na výstavištní areál), aby bylo docházení snazší.

Sama přiznává, že i když se za 20 let návštěv hodně naučila, některé věci si uvědomila až v Ósace. Jednou z nich například bylo, že dokonce lidé žijící v horkém podnebí považují japonské léto za extrémně náročné.

O tom, že by se ucházela o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, zprvu neuvažovala. To se změnilo asi měsíc po zahájení současné výstavy, kdy 12.269 lidí (v 333 skupinách) získalo rekordní titul za největší pochodovou kapelu. „Když jsem viděla radost účastníků z překonání rekordu, přineslo mi to také radost. Takové úspěchy jsou nakažlivé – inspirují ostatní lidi k tomu, aby také něco dokázali,“ řekla.

Chodit každý den na Expo není přitom snadný úkol. Někdy se Tomijo nutila jít, i když se necítila dobře nebo neměla chuť. Tvrdí, že ji povzbuzovali lidé slovy „přijďte zase zítra“. Odměnou bylo pokoření mety počtem 648 dní, který dále stoupá. Globální podnik v Ósace totiž trvá do 13. října.

„Když se ohlédnu zpět, 20 let je opravdu dlouhá doba. Abych vydržela tak dlouho, musela jsem překonat mnoho těžkých chvil, ale jsou to lidé, kteří mění myšlení ostatních. Jsou to lidé, kteří mě drželi nad vodou, a proto jsem všem, kteří mě podporovali, opravdu vděčná.“ Rekordmanka zdůrazňuje, že je důležité, aby se lidé z celého světa setkávali, pomáhali si a přátelsky spolu komunikovali prostřednictvím účasti na výstavách. „Výstava je alternativní Země, kde jsou lidé spojeni úsměvy,“ řekla. „Totéž by mělo platit i na skutečné Zemi. Úsměvy překonají jakoukoli překážku a spojí lidi. Přeji si svět bez válek a konfliktů.“

 

