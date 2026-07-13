Padla první klapka filmu Lady Dermacol. Marika Šoposká a Martin Hofmann natáčejí příběh ženy, která stála u zrodu slavného make-upu

V hlavních rolích se představí Marika Šoposká jako Olga Knoblochová a Martin Hofmann jako charismatický chemik z barrandovských ateliérů Ing. Boublík. Vedle nich diváci uvidí i Natalii Halouzkovou, Štěpána Kozuba, Alenu Mihulovou, Michala Dlouhého, Lenku Vlasákovou, Dianu Mórovou, Sandru Novákovou, Michala Isteníka, Tomáše Dianišku, Natálii Germáni, Marka Lamboru, Filipa Rajmonta, Patrícii Solaříkovou, Richarda Genzera nebo Zuzanu Norisovou.
Lady Dermacol není jen filmem o vzniku slavného kosmetického přípravku. Je především příběhem silné ženy, která se dokázala prosadit v době, kdy podobné příběhy téměř nevznikaly. Na pozadí zlatých šedesátých let propojuje svět filmu, módy, vědy i společenských změn a připomíná, že i za železnou oponou vznikaly nápady, které dokázaly uspět také daleko za hranicemi tehdejšího Československa.
Tvůrci diváky zavedou do barrandovských filmových ateliérů na natáčení legendární Dámy na kolejích, do Ústavu lékařské kosmetiky, na Karlovarský filmový festival i do pulzující atmosféry tehdejší Prahy v polovině 60. let. Výpravný dobový film tak nabídne pečlivě vystavěný svět té doby i silný lidský příběh o odvaze, talentu a vytrvalosti.
Producent Miloš Remeň, který projekt připravoval řadu let, neskrývá radost z toho, že se natáčení konečně rozběhlo. „Po letech příprav máme obrovskou radost, že jsme konečně začali natáčet. Od prvních dnů je cítit, že se sešel mimořádný tvůrčí tým. Každá profese odvádí skvělou práci a obsazení filmu považuji za jednu z nejlepších věcí, které se nám podařily. Herci dávají svým postavám přesnost, humor i lidskost a já vím, že nám před očima vzniká přesně takový film, jaký jsme si vysnili.“
Právě spojení autentického osudu, výpravného dobového prostředí a mimořádně silného hereckého obsazení dělá z Lady Dermacol jeden z nejočekávanějších českých filmů příštího roku. „Baví mě, že vyprávíme příběh ženy, která změnila svět kolem sebe, aniž by o tom většina lidí vůbec věděla," podotkl režisér snímku Vojtěch Moravec, který natáčení zasvětil letošní léto. „Každý den na place ožívá historie. Chemie mezi herci je fantastická, filmové dekorace Jana Vlčka a kostýmy Michaely Horáčkové Hořejší jsou nad moje očekávání. A ve spojení s kamerou Jana Drnka je to celé opravdu slast pro oko.“
První natáčecí dny filmaře zavedly do Králova Dvora u Berouna, kde vznikly dekorace kosmetického salonu, legendárního kabaretu Alfa nebo bytu Ing. Boublíka. Právě zde začínají první kapitoly příběhu Olgy Knoblochové – ženy, která se rozhodne změnit svůj život, nastoupí do Ústavu lékařské kosmetiky a shodou okolností se dostane také do barrandovských filmových ateliérů. Právě tam potkává geniálního, ale svérázného chemika Ing. Boublíka a jejich společné setkání odstartuje příběh jednoho z nejslavnějších československých kosmetických objevů.
Dobovou atmosféru pomáhá vytvářet maskérka Monika Cabáková, která proměňuje Mariku Šoposkou v Olgu Knoblochovou a Martina Hofmanna v Ing. Boublíka. Kostýmní výtvarnice Michaela Horáčková Hořejší vytvořila rozsáhlou kolekci kostýmů inspirovaných módou šedesátých let a scénograf Jan Vlček proměnil současné lokace v prostředí tehdejšího Československa.
Obraz filmu vzniká pod vedením kameramana Jana Drnka, hudbu komponuje Ondřej Gregor Brzobohatý a finální podobu snímku vytvoří ve střižně František Svěrák.
Pro potřeby natáčení vznikly stovky dobových kostýmů a štáb během téměř třiceti natáčecích dnů vystřídá mnoho lokací. Před kamerou se objeví před čtyřicet českých i zahraničních herců a stovky komparzistů. Mezi natáčecími místy nebude chybět ani Palác Adria, kde v 60. letech skutečně sídlil Ústav lékařské kosmetiky.
Natáčení bude pokračovat až do začátku srpna na dalších lokacích v Praze. Snímek Lady Dermacol vzniká ve spolupráci s TV Prima, TV JOJ a distribuční společností Falcon. Premiéra v českých kinech je plánována na 15. července 2027.
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Zdroj: Beltfilm