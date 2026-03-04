Palladium Global Science Award 2026 zahajuje příjem přihlášek do soutěže o nové využití palladia

Palladium Global Science Award byla založena v roce 2025 jako globální prostor pro vyhledávání a podporu vědeckých a technologických průlomů využívajících palladium – kov s jedinečnou katalytickou aktivitou, schopností absorbovat vodík, odolností proti oxidaci, vysokou elektrickou vodivostí a magnetickou susceptibilitou. Cena se uděluje za průlomové výzkumy, vědecké články a aplikované koncepty, které využívají palladium novými způsoby přispívají tak k vyšší efektivitě technologií, jejich ekonomické výhodnosti a připravenosti pro průmyslové nasazení ve velkém měřítku.
Ocenění bude uděleno pěti laureátům ve třech kategoriích: Nejlepší vědecký vývoj, Nejlepší vědecký článek a Nejlepší aplikovaný koncept. Přihlášky budou posuzovat mezinárodní odborná rada složená z předních vědců a odborníků z významných univerzit a výzkumných center po celém světě. Generálním partnerem mezinárodní vědecké soutěže je Čínský výbor pro průmysl drahých kovů (China Precious Metals Industry Committee).
„Je velmi symbolické, že druhý ročník soutěže Palladium Global Science Award zahajujeme v době, kdy je svět stále více závislý na průlomových technologiích. Palladium má mimořádné vlastnosti, které umožňují inovativní řešení v oblasti energetiky, chemie, medicíny, zelených technologií a high-tech průmyslu. Tato cena byla vytvořena s cílem vyhledávat a podporovat vědce a výzkumníky z celého světa, jejichž práce přesahuje rámec laboratoří, proměňuje průmyslová odvětví a přispívá k utváření technologické krajiny budoucnosti", uvedl profesor Francis Verpoort, předseda mezinárodní odborné rady soutěže Palladium Global Science Award.
V roce 2025 se do soutěže přihlásilo 100 účastníků z více než 30 zemí. Vítězi se stalo pět vynikajících vědců z Kanady, Japonska, Indie, USA a Saúdské Arábie s projekty v oblasti organické chemie, vývoje léčiv, výroby zeleného metanolu a čištění vody. Ve druhém ročníku organizátoři očekávají nárůst počtu přihlášek a zájem ze strany ještě širšího okruhu zemí.
Ocenění je otevřeno vědcům, výzkumným pracovníkům, inženýrům, start-upům a výzkumným a vývojovým týmům z celého světa. Zájemci mohou podat přihlášku a zjistit podrobnější informace na oficiálních webových stránkách soutěže Palladium Global Science Award na adrese www.palladiumaward.com.
KONTAKT: Carolyn Li, carolyn.li@sprg.com.cn