Palladium láká vánoční atmosférou k nákupům dárků a k pomoci dětem

Kouzelnou atmosféru vytváří vánoční dekorace Palladia, která se inspiruje slovanským zvykem údajně již ze 7. století, kdy se křesťanské stromky věšely špičkou dolů, aby tvarem trojúhelníku připomínaly Svatou Trojici. Velkolepý vánoční strom zavěšený špičkou dolů dominuje vánoční výzdobě v prostoru zadního atria. Další součástí dekorací jsou ozdoby ve tvaru koule nebo fotokoutek v podobě zimní telefonní budky. Venkovní výzdoba zvýrazňuje obrysy historické fasády kasárenské budovy směrem do náměstí Republiky a historické budovy jízdárny v ulici Na Poříčí. V letošním roce je nově ozdobena i fontána ve dvoraně v ulici Na Poříčí.
Dnes, ve středu 12. 11. 2025 v 16.30 hodin, bude vánoční období slavnostně zahájeno již pojedenácté rozsvícením „Stromu Radosti“ v přízemí nákupního centra Palladium. Slavnostní odpoledne bude moderovat Tereza Tobiášová, vystoupí Kateřina Wich, předsedkyně Správní rady nadačního fondu Radost dětem, bývalá tenistka Lucie Šafářová, bývalý hokejista Tomáš Plekanec, herečka Kateřina Ujfaluši, herec Adam Seidl, herečka Marcela Rojíčková, zpěvačka Denise Wich, zpěvák Jakub Vostřák a děti z Talent Company. Druhá akce na podporu Stromu Radosti se uskuteční ve středu 10. 12. 2025 od 16.30 hodin.
Stejně jako v předchozích letech chce „Nadační fond Radost dětem“ nasbírat spolu se zákazníky nákupního centra Palladium 300 dárků pro těžce nemocné děti a děti z dětských domovů. Dětská přání se v letošním roce budou plnit až do 22. 12. 2025 a návštěvníci nákupního centra tak mohou těmto dětem připravit krásnější Vánoce.
Sbírka je určena dětským onkologickým a hematologickým pacientům, dlouhodobě nemocným dětem a také dětem z dětských domovů z celé České republiky. „U Stromu Radosti vedle Infokiosku nákupního centra Palladium v přízemí je připravena tabule, na které je umístěno 300 kartiček s přáními konkrétních dětí. Každý, kdo chce pomoci, si může jedno z přání vybrat, dárek zakoupí a odnese na Infokiosek. My potom dárky ještě před Vánoci převezeme přímo do nemocnic a dětských domovů,“ popisuje Kateřina Wich z nadačního fondu Radost dětem (více na www.radostdetem.cz).
„Partnerství s touto akcí pro nás není jen tradicí, ale především srdeční záležitostí. Každý úsměv, který pomůžeme vykouzlit, je tím nejkrásnějším výsledkem naší spolupráce.,“ dodává Milan Rumler, marketingový ředitel Palladia.
Podrobnosti o akci naleznete na webu
https://www.palladiumpraha.cz/charitativni-strom-radosti-uz-pojedenacte-v-palladiu-7-11-22-12-2025/
Palladium na náměstí Republiky v Praze je oblíbeným místem nákupů a setkávání. Součástí komplexu je 170 obchodů, 30 restaurací, prvotřídní kanceláře a garáže s kapacitou pro veřejnost 700 míst, kde můžete parkovat již od 50 Kč/ hodinu (více informací na www.palladiumpraha.cz).
Oblíbenost nákupního centra Palladium potvrdila veřejnost a odborná porota trojnásobným udělením prestižního ocenění Superbrands pro rok 2023, 2024 a 2025 pro nejlepší značky v České republice.
Sledujte nás na:
www.palladiumpraha.cz @Facebook @Instagram