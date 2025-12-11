Palladium, místo, kde se advent stává zážitkem

Během měsíce se podařilo splnit už 200 přání, která si nemocné děti přály, a na tabuli zbývá posledních sto kartiček. Každé přání znamená jeden malý příběh – a právě to dodává akci osobní a hlubší rozměr. Více o akci: https://www.palladiumpraha.cz/charitativni-strom-radosti-uz-pojedenacte-v-palladiu-7-11-22-12-2025/ .
Palladium letos znovu potvrzuje, že patří mezi nejkouzelnější pražská místa adventu. Pro své návštěvníky si Palladium připravilo několik akcí pro zpestření předvánočních nákupů.
Přímo u Stromu Radosti čeká na návštěvníky stylově dekorovaný fotokoutek, který se stal oblíbeným místem k pořízení svátečních fotografií. Dekorace v podobě vánoční telefonní budky vytváří prostředí, jež si říká o sdílení na sociálních sítích.
V patře +2 na vás čeká interaktivní instalace, která doslova ožívá spolu s vámi. Užijte si hravé světelné reakce hvězd, vyfoťte si vlastní vánoční selfie a pošlete ho svým blízkým jako letošní originální vánoční přání. Více: https://www.palladiumpraha.cz/poslete-v-prosinci-z-palladia-patro-2-hvezdny-vanocni-pozdrav/ .
K nejfotogeničtějším místům v pražském předvánočním dění patří jednoznačně obrácený vánoční strom zavěšený v atriu Palladia. Neobvyklý motiv, inspirovaný starým slovanským zvykem, působí jako moderní instalace, která posouvá tradiční pojetí Vánoc do současné estetiky. Světelná výzdoba doplňuje i venkovní historické fasády a letos poprvé také fontánu v ulici Na Poříčí.
Po nákupech se návštěvníci mohou zastavit na tradičním vánočním trhu před Palladiem.
Palladium na náměstí Republiky v Praze je oblíbeným místem nákupů a setkávání. Součástí komplexu je 170 obchodů, 30 restaurací, prvotřídní kanceláře a garáže s kapacitou pro veřejnost 700 míst. Aktuální obsazenost sledujte na webu www.palladiumpraha.cz nebo v aplikaci PALLADIUM KLUB. Sledujte nás na: www.palladiumpraha.cz @Facebook @Instagram
Zdroj: Palladium