Paměť není minulost!

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá do neděle. Přinášíme přehledný program, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...
Vlnu mužského šarmu, akrobacie a humoru přiveze do Divadla Karla Pippicha soubor Variety Cocktail Theatre. V sobotu 21. února od 19:00 zde odehraje premiéru své čtvrté autorské show.
Hodíme se k sobě navždy? Je muž vůbec slučitelný se ženou natolik, aby s ní mohl uzavřít manželství a strávit s ní celý život? Studio Bouře uvede v pátek v turnovském divadle představení Svatební...
V únoru se milovníci tance a hudby opět potkají na Střelnici v Turnově, kde proběhne další, již patnáctý Městský ples.
Hledání ztracené sochy z brněnské vily, která původně patřila židovské rodině Löw-Beer, mělo nakonec krátkého trvání. Jen pár dní po zveřejnění výzvy s milionovou odměnou pro nálezce se ukázalo, že...
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...
Ožije areál bývalého plicního sanatoria Hrudkov nad Vyšším Brodem? Město na Krumlovsku začalo podnikat kroky, aby se z něj stal lázeňský komplex. Loni převzalo od Jihočeského kraje opuštěný prostor....
Zimní cyklus výstav v Centru současného umění EPO1 v Trutnově demonstruje rozmanitost současného umění: sochy z betonu, imaginativní krajiny i znepokojující vize kybernetické apokalypsy. V sobotu 21....
Už o víkendu se na Výstavišti Praha znovu roztočí kolotoče a rozsvítí světla jedné z nejstarších poutí v Česku. Pokud na Matějskou pouť vyrazí, pořádně se oblečte a možná si vezměte i deštník. Prahu...
Požár nákladního vozidla v pátek ráno uzavřel dálnice D8 na 3. kilometru ve směru na Prahu. Na místě začal hořet návěs kamionu v odstavném pruhu. Nikdo se nezranil. Kamion převážel lisovaný papír v...
Čtvrteční jednání kroměřížského zastupitelstva se už chýlilo ke konci, když si na závěr vzal slovo Pavel Tichal, předseda osadního výboru v místní části Vážany. Oznámil důležitou zprávu, která může...