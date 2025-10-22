Pan Ki-mun navštívil pavilon LEPAS skupiny Chery, aby podpořil ekologičtější budoucnost mobility

V pavilonu LEPAS si Pan Ki-mun prohlédl výstavní plochu a seznámil se se třemi modely značky. Jsou to LEPAS L8, LEPAS L6 a LEPAS L4. Podrobně se seznámil s koncepcí udržitelnosti, technologickými inovacemi a uživatelským ekosystémem LEPAS a pochválil značku za její progresivní vizi a technologickou sílu při zařazování ekologických konceptů do každodenní mobility.
Značka LEPAS, vyvinutá skupinou Chery Group pro globální trh, klade od svého založení důraz na ekologickou mobilitu. Udržitelnost je zakotvena v DNA značky, která se profiluje jako „preferovaná značka pro elegantní mobilitu" a je průkopníkem nové kategorie „elegantního řízení".
Vzhledem k pokračujícímu sbližování globalizace a udržitelnosti bude LEPAS prohlubovat svůj závazek k udržitelnému rozvoji. V souladu se svou koncepcí elegantní technologie bude značka i nadále poskytovat ekologické, vysoce kvalitní produkty a služby, vytvářet ekologičtější a sofistikovanější zážitky z mobility pro uživatele po celém světě a přispívat silou čínských značek ke globálním cílům udržitelného rozvoje.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2802279/2.jpg
