Pán prstenů v Praze: Filmová filharmonie uvede monumentální symfonii

  8:15
Praha 10. září 2025 (PROTEXT) - Symfonie Pán prstenů zazní v říjnu v pražském Rudolfinu. Jako zahájení své koncertní sezóny si Filmová filharmonie zvolila nezapomenutelné dílo Howarda Shorea, které sám autor vytvořil na základě filmového soundtracku. Velký symfonický orchestr, dirigent Jan Sedláček, pěvecké sbory a sólisté naplní Dvořákovu síň Rudolfina v Praze 18. a 19. října. Jedinečný hudební zážitek pro milovníky Tolkienova díla i velkolepé filmové hudby.

Filmová filharmonie uvede 18. a 19. října 2025 v Dvořákově síni Rudolfina jeden z největších projektů své historie – Symfonii Pána prstenů od Howarda Shorea. Velký symfonický orchestr pod taktovkou Jana Sedláčka doplní Kühnův smíšený sbor, chlapecký sbor Pueri Gaudentes a sólisté. Na pódiu se tak sejde více než dvě stě účinkujících, aby společně přenesli do Prahy nezaměnitelnou atmosféru Středozemě.

Symfonie vznikla po obrovském úspěchu filmové trilogie, za kterou Shore získal tři Oscary a kterou znají miliony fanoušků po celém světě. Legendární soundtrack trilogie přepracoval skladatel do šesti vět, které fungují jako samostatné hudební básně a nejsou již pevně svázané s obrazem. Vzniklo tak velkolepé dvouhodinové dílo, které dokáže oslovit i posluchače, kteří filmy neviděli. Atmosféru kouzelného večera podtrhnou cosplayeři ve foyer, kteří vás přenesou přímo do Tolkienova světa.

„Jsme rádi, že se nám podařilo zajistit licenci k provedení takového díla, jako je Symfonie Pán prstenů. V České republice naposledy oficiálně zazněla v roce 2009 v rámci Pražského jara,“ uvádí Matěj Lehár, ředitel a dramaturg Filmové filharmonie a dodává: „Symfonie Pána prstenů se stane jedním z vrcholů celé sezóny 2025/2026.“

Filmová filharmonie se už více než deset let věnuje koncertnímu provádění filmové hudby a patří k nejvýraznějším tělesům svého druhu u nás. Každý koncert v Rudolfinu přináší nejen precizní hudební provedení, ale i neopakovatelnou atmosféru, kterou dokáže vytvořit jen živý orchestr a sbor.

 

Ponořte se do světa elfů, trpaslíků a hobitů s více než 200 účinkujícími. Vstupenky jsou v prodeji na www.filmharmonie.cz

facebook.com/filmovafilharmonie

 

Zdroj: Filmová filharmonie

 

 

