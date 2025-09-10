Pán prstenů v Praze: Filmová filharmonie uvede monumentální symfonii

Filmová filharmonie uvede 18. a 19. října 2025 v Dvořákově síni Rudolfina jeden z největších projektů své historie – Symfonii Pána prstenů od Howarda Shorea. Velký symfonický orchestr pod taktovkou Jana Sedláčka doplní Kühnův smíšený sbor, chlapecký sbor Pueri Gaudentes a sólisté. Na pódiu se tak sejde více než dvě stě účinkujících, aby společně přenesli do Prahy nezaměnitelnou atmosféru Středozemě.
Symfonie vznikla po obrovském úspěchu filmové trilogie, za kterou Shore získal tři Oscary a kterou znají miliony fanoušků po celém světě. Legendární soundtrack trilogie přepracoval skladatel do šesti vět, které fungují jako samostatné hudební básně a nejsou již pevně svázané s obrazem. Vzniklo tak velkolepé dvouhodinové dílo, které dokáže oslovit i posluchače, kteří filmy neviděli. Atmosféru kouzelného večera podtrhnou cosplayeři ve foyer, kteří vás přenesou přímo do Tolkienova světa.
„Jsme rádi, že se nám podařilo zajistit licenci k provedení takového díla, jako je Symfonie Pán prstenů. V České republice naposledy oficiálně zazněla v roce 2009 v rámci Pražského jara,“ uvádí Matěj Lehár, ředitel a dramaturg Filmové filharmonie a dodává: „Symfonie Pána prstenů se stane jedním z vrcholů celé sezóny 2025/2026.“
Filmová filharmonie se už více než deset let věnuje koncertnímu provádění filmové hudby a patří k nejvýraznějším tělesům svého druhu u nás. Každý koncert v Rudolfinu přináší nejen precizní hudební provedení, ale i neopakovatelnou atmosféru, kterou dokáže vytvořit jen živý orchestr a sbor.
Ponořte se do světa elfů, trpaslíků a hobitů s více než 200 účinkujícími.
Zdroj: Filmová filharmonie