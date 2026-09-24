Pantum Technology představila na veletrhu IFA 2026 nová řešení pro tiskárny a rozšířila svou strategii pro evropský trh

Hlavním tahákem na stánku společnosti Pantum se stala nová inkoustová tiskárna s nádržkou na inkoust MT310W, jejíž uvedení na trh je plánováno na rok 2027. Je určena pro domácí a nenáročné kancelářské použití a nabízí přímý tisk přes OTG a systém s kontinuální nádržkou na inkoust, který zajišťuje pohodlný a nákladově efektivní barevný tisk. Dalším vrcholem* byla nová tiskárna BM2320NW s podporou umělé inteligence, která přináší funkce umělé inteligence do každodenního tisku a zajišťuje tak intuitivnější uživatelský zážitek.
Kromě nových produktů společnost Pantum představila také svou kompletní řadu produktů formátu A4, včetně série Elite Pro, která překonala světový rekord a vyznačuje se spolehlivým výkonem*, a série Vibrant s živými barvami a uživatelsky přívětivým ovládáním pro domácnosti i kanceláře.
Za účelem dalšího posílení schopností v oblasti spravovaných tiskových služeb (MPS) Pantum nadále rozvíjí svůj ekosystém prostřednictvím vlastního monitorovacího a správního softwaru PiPME MPS a také díky partnerství s poskytovateli řešení MPS, mezi něž patří Docuform, NDD a MyQ. V kombinaci se spolehlivostí hardwaru Pantum tyto schopnosti podporují vysoce efektivní správu zařízení, údržbu a servis pro firemní zákazníky a partnery.
Kromě řady zařízení formátu A4 společnost Pantum představila také dvě nové barevné laserové tiskárny formátu A3 určené pro střední až velké pracovní skupiny, vládní organizace a instituce. Model CM230ADN je univerzální plnobarevná multifunkční tiskárna formátu A3 s funkcí zabezpečeného tisku a velkou kapacitou papíru pro vysoké pracovní zatížení. Model CM420ADN je vybaven sedmipalcovým barevným dotykovým displejem a podporuje vstupní kapacitu až 2096 listů, čímž kombinuje stabilitu, funkčnost a produktivitu pro náročná pracovní prostředí.
Díky podpoře šesti výzkumných a vývojových center a tří výrobních areálů se společnost Pantum již sedm let v řadě* umisťuje na prvním místě v žebříčku globálního růstu prodeje laserových tiskáren. Na evropském trhu zřídila společnost Pantum specializované místní týmy a pobočky, které zajišťují lokální skladování, logistiku a komplexní poprodejní služby.
V budoucnu bude společnost neustále prosazovat adaptované verze produktů a důkladné optimalizace, které budou specificky přizpůsobeny regionálním předpisům, místním zvykům uživatelů a náročným podnikovým scénářům.
Další informace najdete na stránkách https://eu.pantum.com/
*Tiskárna s umělou inteligencí je v současné době k dispozici v pevninské Číně.
*Certifikováno organizací WRCA (WRCA250416A, 16. 6. 2025).
*Zdroj: Frost & Sullivan (2017–2023, 4/2024).
Kontakt: info@pantum.com
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