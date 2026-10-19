Panzani a Cerealis spojují síly s cílem vytvořit významnou evropskou potravinářskou skupinu

Akcionáři skupiny Panzani Group a společnosti Cerealis zahájili exkluzivní jednání o spojení obou společností s cílem vytvořit nezávislou, diverzifikovanou evropskou potravinářskou skupinu. Spojená skupina, za níž by stály zakladatelské rodiny společnosti Cerealis, společnost Sofina a fond CVC Capital Partners, by měla hodnotu přibližně 1,8 miliardy eur, dosahovala by konsolidovaných ročních tržeb kolem jedné miliardy eur a zaměstnávala téměř 1800 lidí. Vznikl by tak významný evropský potravinářský podnik s pevnými základy pro další růst.
Navrhované spojení by svedlo dohromady dva zavedené podniky, které se vzájemně doplňují z hlediska geografického působení, produktového portfolia i průmyslových odborných znalostí a zkušeností. Společnost Panzani se sídlem v Lyonu dosáhla v roce 2025 tržeb ve výši 620 milionů eur a má zavedené postavení ve Francii, Nizozemsku a střední Evropě, zejména v oblasti těstovin, kuskusu a omáček. Společnost Cerealis se sídlem v Portu vykázala v roce 2025 tržby ve výši 400 milionů eur a působí v Portugalsku, Španělsku, České republice a Polsku v segmentech těstovin, snídaňových cereálií, cereálních tyčinek a sušenek.
Spojení by otevřelo nové možnosti růstu díky využití silných stránek obou společností. Jejich vzájemně se doplňující produktová portfolia by jim umožnila rozšířit nabídku nad rámec stávajících kategorií, zatímco jejich geografické působení by vytvořilo příležitosti k uvedení zavedených značek na další evropské trhy. Růstový projekt by podpořily pokračující investice do výrobních zařízení, značek a inovací, které by posílily nabídku skupiny pro zákazníky i spotřebitele a přispěly k odolnosti evropského potravinového dodavatelského řetězce.
„Hlavní motivací této transakce je příležitost stavět na vysoce komplementárních produktových řadách, technologiích a odborných znalostech a zkušenostech," uvedl Pedro Moreira da Silva, výkonný místopředseda představenstva společnosti Cerealis. „Společnosti Panzani a Cerealis sdílejí stejnou podnikatelskou kulturu, dlouhodobý závazek vůči svým značkám a trhům i společnou ambici růst. Spojení posílí naši inovační kapacitu a vytvoří nové příležitosti k růstu pro obě společnosti."
Panzani a Cerealis by si zachovaly decentralizovaný model řízení, který by oběma podnikům umožnil udržet si provozní a výrobní autonomii. Panzani by nadále zůstala francouzskou společností se sídlem v Lyonu pod vedením svého současného generálního ředitele Alberta Mathieua, jehož odpovědnost by se rozšířila také na středoevropské aktivity spojené skupiny. Cerealis by nadále zůstala portugalskou společností se sídlem v Portu pod vedením své současné generální ředitelky Pauly Meirelesové, která by řídila podnikání na Pyrenejském poloostrově a mezinárodní aktivity v oblasti výrobků prodávaných pod privátními značkami. Pedro Moreira da Silva, současný výkonný místopředseda představenstva společnosti Cerealis, by převzal celkové vedení spojené skupiny a řídil iniciativy zahrnující oba podniky.
„Tento projekt by pro Panzani znamenal začátek nové kapitoly," uvedl Albert Mathieu, generální ředitel společnosti Panzani. „Spojením sil se společností Cerealis bychom vytvořili nezávislého celoevropského hráče, který by byl diverzifikovanější, silnější a odolnější, a zároveň bychom zachovali to, co utváří naši identitu: naše francouzské kořeny, naše provozy, naše značky a náš závazek vůči zemědělským partnerům, kteří nám dodávají tvrdou pšenici. Je to projekt zaměřený na růst našich týmů i našich partnerů."
Po dokončení transakce by spojená skupina těžila ze stabilní evropské akcionářské základny s dlouhodobou perspektivou, která by zahrnovala stávající akcionáře společnosti Cerealis (rodiny Moreira Da Silva a Silva Domingues a společnost Sofina) spolu s fondem CVC Capital Partners, který by si ve spojeném podniku ponechal menšinový podíl. Všichni čtyři akcionáři by měli zastoupení v představenstvu a podporovali by dlouhodobý rozvoj skupiny i pokračující investice do jejího podnikání.
„Velmi nás těší, že můžeme prohloubit náš vztah se společností Cerealis poskytnutím dalšího kapitálu, který pomůže uskutečnit toto zásadní spojení se společností Panzani a vytvořit významnou evropskou potravinářskou skupinu," uvedl Harold Boël, generální ředitel společnosti Sofina. „Podpora rodinných podniků, které se předávají z generace na generaci, a jejich dlouhodobých růstových ambicí je jádrem poslání společnosti Sofina."
Uskutečnění navrhované transakce nadále podléhá splnění povinností týkajících se informování příslušných orgánů zastupujících zaměstnance a konzultací s nimi a získání nezbytných souhlasů regulačních orgánů.
O společnosti Cerealis
Cerealis je diverzifikovaná evropská společnost působící v segmentu trvanlivých potravin, která podniká v Portugalsku, Španělsku a střední Evropě. Zaměřuje se na sušené těstoviny, snídaňové cereálie, cereální tyčinky, sušenky a mouku. Společnost se sídlem v Portu provozuje čtyři výrobní závody v Portugalsku, jeden ve Španělsku a jeden v České republice. V roce 2025 dosáhla tržeb ve výši 400 milionů eur. Skupina zaměstnává přibližně 900 lidí. Společnost Cerealis ovládají rodiny Moreira Da Silva a Silva Domingues a společnost Sofina.
O společnosti Panzani
Panzani Group je evropská skupina působící v segmentu trvanlivých potravin, která podniká ve Francii, Nizozemsku a střední Evropě, především v oblasti sušených těstovin, kuskusu a omáček. Skupina se sídlem v Lyonu provozuje ve Francii tři výrobní závody a tři mlýny na výrobu krupice a zaměstnává 900 lidí. V roce 2025 dosáhla tržeb ve výši 620 milionů eur. Skupinu ovládá fond CVC Capital Partners.
Kontakt: BPCM, Victor De Vita, victor@bpcm.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59667.